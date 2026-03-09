Coaliția se ceartă pe datoriile Primăriei București: cine ar trebui să plătească restanțele către Termoenergetica și STB

Scandal în coaliție din cauza datoriilor Primăriei Capitalei. Ilie Bolojan propune scoaterea mecanismului din buget

Liderii partidelor contestă mecanismul prin care datoriile Bucureștiului ar putea fi plătite din bani ai comunităților locale

Discuții tensionate au avut loc în ședința coaliției de guvernare după apariția unui mecanism inclus în proiectul de buget care ar permite plata datoriilor Primăriei Capitalei către furnizori și companiile municipale din fonduri provenite de la comunitățile locale din întreaga țară.

Potrivit unor surse politice, reprezentanții PSD, USR și UDMR au ridicat problema în cadrul discuțiilor din coaliție, criticând ideea ca restanțele Primăriei București să fie acoperite indirect din resursele altor administrații locale.

Restanțe către Termoenergetica și STB

Conform acelorași surse, mecanismul ar putea permite acoperirea unor datorii importante ale municipalității, inclusiv către companiile municipale Termoenergetica și STB.

Subiectul a provocat reacții critice din partea mai multor lideri politici prezenți la ședință.

„Nu sunt de acord să plătim toți datoriile unor primari care nu știu să se drămuiască.”, a spus Dominic Fritz, potrivit surselor participante la discuții.

Sorin Grindeanu amintește de poziția de anul trecut a premierului

În timpul dezbaterilor, liderul PSD Sorin Grindeanu a amintit o situație similară discutată anul trecut și poziția exprimată atunci de actualul premier.

„Țin minte că anul trecut, domnul Bolojan a fost primul care s-a opus unui asemenea mecanism, spunând că nu plătește chermeze. Văd că acum este în regulă. Eu spun doar că trebuie ceva unitar și echitabil pentru toate localitățile cu probleme din România, nu ceva cu dedicație pentru Capitală. Nu puteți lua ostatic bugetul României, pentru a rezolva problema domnului Ciucu de la Capitală.”, a declarat Sorin Grindeanu, potrivit surselor citate.

Bolojan propune eliminarea amendamentului

În replică, premierul Ilie Bolojan ar fi propus eliminarea amendamentului din proiectul de buget pentru a calma disputa dintre partide.

„Stimați colegi, atunci vă propun să scoatem amendamentul din buget…”, ar fi spus acesta în cadrul ședinței, conform surselor din coaliție.

Primarul Capitalei avertizează: „Bucureștiul va intra în incapacitate de plată”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a atras atenția că situația financiară a municipalității ar putea deveni critică dacă nu se găsește o soluție rapidă.

„Bucureștiul va intra în incapacitate de plată!”, a spus edilul, potrivit acelorași surse.

Reacția UDMR: responsabilitatea aparține administrației locale

Liderul UDMR Kelemen Hunor a transmis însă că responsabilitatea rezolvării problemelor financiare revine administrației locale.

„Asta e treaba dvs., ca primar, să găsiți soluții să nu se întâmple asta.”, a afirmat Kelemen Hunor.

Discuțiile au loc în contextul negocierilor din coaliție privind forma finală a bugetului de stat, iar propunerea privind acoperirea datoriilor Primăriei Capitalei a devenit unul dintre cele mai sensibile puncte ale negocierilor.

