Suveranistul Ponta, sorosist prin alianță: afaceri grele cu „dușmanii poporului”. Călin Georgescu promite să alunge rețeaua Soros din România, după ce i-a mâncat banii ani de zile

Doi potențiali candidați „suveraniști” la alegerile prezidențiale din luna mai, Victor Ponta și Călin Georgescu, și-au descoperit veleitățile „trumpiste”, „antisorosiste” și „antiglobaliste”, declarând război deschis rețelei magnatului George Soros din România. În ceea ce-l privește pe Victor Ponta, acesta este prieten apropiat al premierului Albaniei, Edi Rama, căruia i-a oferit chiar și consultanță. Edi Rama este un apropiat al familiei lui George Soros, iar fiul magnatului, Alexander Soros, apare alături de premierul albanez în zeci de fotografii postate pe rețelele de socializare, numindu-l „fratele meu”. Edi Rama însuși l-a întâlnit pe George Soros la New York, în cadrul unei vizite din 2021 din SUA, postând pe contul său de socializare o fotografie alături de controversatul om de afaceri. De cealaltă parte, Călin Georgescu, candidatul independent, inculpat în trei dosare penale, inclusiv pentru instigare la acțiuni contra ordinii constituționale, a declarat că, imediat cum va deveni președinte al României, va interzice „total” rețeaua Soros în România. Problema lui Georgescu este că, în trecutul său de ONG-ist, a derulat proiecte împreună cu fundațiile lui George Soros și a încasat fonduri de la mult hulitul USAID. Iar în campania electorală prezidențială de anul trecut, consilierul său a fost un avocat care se află printre fondatorii unei organizații înființate de ONG-ul lui George Soros.

În vara anului 2024, când fostul premier al Albaniei Sali Berisha a dezvăluit, în premieră, faptul că ex-prim-adjunctul directorului Serviciului Român de Informații, generalul Florian Coldea, a fost angajat consultant al actualului premier albanez, Edi Rama, Victor Ponta, unul dintre cei mai antisorosiști politicieni de la București, din aceste zile, a ieșit public pe mai multe posturi de televiziune pentru a-i lua, practic, apărarea lui Coldea. Asta, în ciuda faptului că Ponta însuși, dar și familia sa, au avut de suferit în timpul Binomului Coldea-Kovesi.

Spre exemplu, la începutul lunii iulie a anului trecut, în mai multe emisiuni, atât de la Antena 3 CNN, cât și de la Realitatea Plus, Victor Ponta a recunoscut că el însuși a fost consultantul premierului albanez Edi Rama. Dezvăluirea a fost făcută în contextul declarației lui Sali Berisha împotriva lui Edi Rama și a lui Florian Coldea. Victor Ponta l-a catalogat, atunci, pe fostul premier albanez ca fiind un „escroc” și un „infractor”, luându-i apărarea lui Edi Rama. „Ce dacă i-a dat consultanță (Coldea - n.red.)? Și eu am oferit consultanță pentru Edi Rama”, a afirmat Victor Ponta.

Fostul premier român a afirmat că toată lumea știa că Florian Coldea este consilierul lui Edi Rama. „Ce ne privește pe noi ce se întâmplă la albanezi și mai ales Coldea? Lui Edi Rama nici nu-i pasă de investigațiile din România, pentru că are sprijinul americanilor. De ce i-a trebuit lui Edi Rama consultantul Coldea nu știu. Dar eu sunt foarte convins că lumea în România știa că îi este consilier. Eu știam. Cui m-a întrebat, i-am spus”, a adăugat Victor Ponta.

Relația lui Ponta cu premierul Albaniei, cunoscută și în mediul de afaceri

În prezent deputat de Dâmbovița, autosuspendat din PSD, Victor Ponta este foarte bun prieten cu actualul premier al Albaniei, Edi Rama, încă din anul 2013, de când l-a primit, în calitate oficială, la București, într-o vizită la fel de oficială, în care l-a întâmpinat cu garda de onoare. Ulterior, și Ponta a efectuat o vizită oficială în Albania.

Se pare că relațiile dintre cei doi au evoluat atât de mult, încât, chiar și după ce Ponta nu a mai fost prim-ministru, a lucrat pentru Edi Rama și din calitatea de „antreprenor privat”. Despre prietenia lui Victor Ponta cu Edi Rama au aflat și importanți afaceriști din România, care au apelat la sprijinul lui pentru a-și rezolva unele probleme comerciale din Albania. Cel puțin așa reiese dintr-o investigație de presă realizată, în 18 decembrie 2023, de publicația „Gazeta Bucureștilor”, care a luat la puricat afacerile firmei de consultanță a lui Victor Ponta, SC VP Proiect Advisers SRL. Conform acestei investigații jurnalistice, „130 de mii de euro au mai intrat anul trecut (2022 - n.red.) în conturile firmei lui Victor Ponta și dinspre grupul grec Aktor, colecționar important de proiecte publice. Plata efectivă a fost făcută însă de firma Proger Global Network din București, un subcontractor local de anduranță al grecilor. 5 facturi plătite firmei lui Ponta pe parcursul lui 2022. Total: 642.174 de lei. Adică 2 facturi de aproape 99 de mii de lei și alte 3 facturi de aproape 150 de mii de lei. Contractorul lui Ponta a încasat din parteneriatele cu Aktor peste 11 milioane de lei în 2022”.

Sursa citată precizează: „Societatea care l-a tocmit pe fostul premier este condusă de omul de afaceri Florin Dinu, reprezentant al grupului grec la noi. L-am întrebat ce serviciu a prestat fostul premier de banii respectivi. Ar fi fost o problemă în Albania, a explicat Dinu, dar care oricum nu s-a rezolvat. «Noi (Aktor - n.red.) avem de recuperat niște creanțe din Albania, în urma unor contracte. De mult timp asta. Am sperat că domnul Ponta poate să ne ajute acolo, știam că el este și amic cu Edi Rama (premierul Albaniei - n.red.). În fine, am explorat și varianta asta. N-am rezolvat însă pe cale amiabilă și am deschis litigiu, proces», spune Florin Dinu, reprezentantul grupului grec”.

Alexander Soros, despre Edi Rama: „Fratele meu!”

Actualul premier al Albaniei este un apropiat al familiei miliardarului George Soros, iar fiul magnatului îl numește, în numeroase postări de pe conturile sale de socializare, pe Edi Rama drept „fratele meu”.

Astfel, pe contul oficial de Facebook al lui Alexander Soros, un susținător al fostului președinte american Joe Biden și al fostei candidate democrate la alegerile prezidențiale din SUA de anul trecut, există zeci de fotografii în care apare alături de premierul albanez Edi Rama, în ipostaze oficiale sau chiar „casual”. De asemenea, în timpul unei vizite efectuate în SUA, Edi Rama l-a vizitat pe însuși George Soros. Jurnalul prezintă câteva astfel de postări, mai mult decât relevante, în context.

La data de 22 martie 2022, Alexander Soros s-a fotografiat împreună cu Edi Rama, la Tirana, capitala Albaniei. La 30 august 2024, o nouă fotografie, tot la Tirana, alături de Edi Rama. Postarea este însoțită de textul: „Sfârșitul de toamnă cu fratele meu, în Tirana, a devenit o tradiție. EDI Rama!”. În fotografie, premierul albanez îl ține de după gât pe Alexander Soros.

La data de 10 martie 2023, fiul lui George Soros postează o fotografie, împreună cu Edi Rama, făcută la Paris, la Space Forum 2023. Fotografia este însoțită de textul: „Afaceri de familie la Elysee”. Mai departe, la 21 septembrie 2023, Alexander Soros se fotografiază cu Edi Rama și cu premierul Macedoniei de Nord, Dimitar Kovacevski, alături de textul: „Summitul Open Balkans vine la New York City”.

Zeci de fotografii, pe conturile de socializare

În 4 iunie 2023, Alexander Soros se fotografiază din nou cu Edi Rama. În fotografie apare și fostul președinte american Bill Clinton. Poza este însoțită de textul: „Ieri, împreună cu doi dintre cei mai mari lideri mondiali, Edi Rama și Bill Clinton. Sunt încântat să mă aflu la Tirana”. Într-o altă postare, din 25 august 2022, Alexander Soros apare, alături de Edi Rama, într-o fotografie pe fondul unui peisaj montan, la care a scris: „La Forumul European Alpbach”. Nu în ultimul rând, la 29 septembrie 2024, într-o altă poză cu Edi Rama, Alexander Soros scrie: „Mereu este o plăcere să fim împreună din nou. Nu contează unde, ci să fim mereu noi înșine”. Anul acesta, pe 17 februarie, Alexander Soros a postat o altă fotografie de la o întâlnire cu premierul albanez.

Relevant este și faptul că, la data de 23 septembrie 2021, publicația „Albanian Daily News” scria: „Primul ministru al Albaniei, Edi Rama, s-a întâlnit, la New York, cu miliardarul filantrop George Soros, în cadrul unei vizite în Statele Unite. Anunțul a fost făcut de șeful Guvernului Albaniei însuși, pe contul său de socializare, afirmând că se află în New York, împreună cu «prietenul meu drag, George Soros, o minte sclipitoare și un susținător neclintit al Societății Deschise»”.

Întâlnire cu magnatul, la New York

În aceste condiții, Victor Ponta, prietenul și consultantul lui Edi Rama, se luptă, acum, în pre-campania alegerilor prezidențiale de la București, cu „sorosismul” din România. Candidat independent la funcția supremă în stat, Ponta a avut mai multe ieșiri împotriva actualului establishment de la București, dar și în favoarea lui Călin Georgescu sau pentru reluarea turului al doilea al alegerilor prezidențiale anulate de anul trecut.

Spre exemplu, la data de 20 februarie 2025, Victor Ponta a scris pe contul său de socializare: „Toți soroșiștii care au distrus România timp de zece ani au inventat un Fake News - că SUA și Trump dau România pe mâna Rusiei. Bineînțeles, o mare minciună. Și casnicul de lux al României (se referă la Crin Antonescu - n.red.), care a stat zece ani șomer la Bruxelles și a venit să fie continuator a celuilalt leneș, Iohannis, s-a trezit brusc din somn și a declarat că «ne apără cu mâinile lui puternice»”.

La începutul acestei săptămâni, Ponta a mai pozat în adversarul sorosismului din România, publicând o postare în care l-a atacat pe Cătălin Predoiu, președintele interimar al PNL. „Nu mă sperie deloc amenințările venite din partea marionetelor impuse în fruntea PNL de Sistemul corupt și nelegitim! (…) Cătălin Predoiu a fost întotdeauna «băiatul de mingi» al Sistemului, sluga conștincioasă a lui Băsescu și Iohannis, vopsit în PDL-ist sau PNL-ist la ordin, gata oricând să execute ordinele soroșiștilor și globaliștilor din România și, mai ales, din exterior! (…) Doar așa poate continua «Regimul Iohannis», prin Antonescu, Nicușor și Predoiu. Toate eforturile lor sunt împotriva României”, a scris pe contul său de socializare fostul premier.

După ce a derulat, ani de zile, proiecte cu USAID și fundația lui Soros, vrea să interzică organizațiile lui Soros din România

Dacă Victor Ponta este „antisorosistul” prieten cu unul dintre cei mai apropiați șefi de guverne ai familiei Soros, un alt „antisorosist”, pretendent la funcția prezidențială din România, a luat chiar bani de la fundațiile lui Soros. În urmă cu două zile, o investigație a publicației „Record” dezvăluie faptul că, pe vremea când conducea ONG-uri de mediu, Călin Georgescu a avut inclusiv parteneriate cu Fundația Soros. Lucruri care contrastează flagrant cu ultimele sale luări de poziție, conform cărora „Rețeaua lui Soros este legată de funcționarii publici, de forțele de ordine. Sunt profund dedicat să investighez și să-i expun pe toți cei responsabili, atât în România, cât și în SUA, pentru gestionarea ilegală a acestor fonduri provenite de la USAID și rețeaua Soros”.

Problema este că, timp de 20 de ani, Călin Georgescu a condus ONG-uri axate pe probleme de mediu și de dezvoltare durabilă, cum ar fi Tineretul Ecologist din România (1990-1996) și Centrul Național de Dezvoltare Durabilă (1997-2011). Conform sursei citate, în anii tranziției, aceste organizații s-au hrănit aproape exclusiv din fonduri internaționale: programe PHARE oferite de Uniunea Europeană, finanțări USAID (Agenția pentru Dezvoltare Internațională a SUA) sau sponsorizări din partea unor guverne occidentale. În plus, primul ONG al lui Călin Georgescu a avut și parteneriate cu Fundația Soros.

Fonduri PHARE

Astfel, în cazul fondurilor USAID de care a beneficiat, Georgescu a trecut inclusiv printr-un scandal cu iz de corupție. El a fost acuzat de angajații USAID că gestionează discreționar fondurile americane trimise în România, care ajungeau cu precădere către primarii PSD. La începutul anilor ’90 au apărut două partide verzi, precum și mai multe ONG-uri care se preocupau de ecologism.

Călin Georgescu a făcut carieră ca lider al unei astfel de organizații: Tineretul Ecologist din România (TER). În acei ani, Tineretul Ecologist din România s-a ocupat cu diverse acțiuni, de la activități educaționale și simpozioane, până la monitorizări de mediu și scrierea de rapoarte înaintate autorităților. În 1994, Uniunea Europeană a oferit, prin programul PHARE, 194.000 de dolari pentru „familiarizarea cu practicile democratice” și pentru susținerea societății civile din România. Printre proiectele câștigătoare s-a numărat și cel propus de Tineretul Ecologist din România: „Promovarea implicării tineretului în luarea deciziilor la nivel comunitar”. Tot în 1994, organizația lui Călin Georgescu a primit alte fonduri PHARE, pentru un proiect amplu ce viza ecologizarea Mării Negre.

De fonduri PHARE a beneficiat și în 1996, prin nou înființatul Centru de Demonstrație, Instruire și Cercetare pentru Agricultură Durabilă din Făgăraș. Activitatea instituției urma a fi coordonată de TER, prin președintele organizației, Călin Georgescu.

Dezvoltarea durabilă

De altfel, Călin Georgescu nu rata nicio oportunitate de a colabora cu organizațiile străine care derulau diverse programe pe teritoriul României. Printre aceste organizații se număra și Fundația Soros, pe care Georgescu o blamează astăzi atât de categoric.

Concret, în 1995, publicația „Jurnal bihorean” scria că Tineretul Ecologist al lui Călin Georgescu și Fundația Soros pentru o Societate Deschisă desfășurau, în patru licee din Oradea, „Săptămâna educației ecologiste”. Parteneriatul dintre ONG-ul condus de Georgescu și fundația lui George Soros se realiza cu ocazia Zilei Pământului.

Ulterior, prin Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă (CNDD), Georgescu a accesat, în mod constant, fonduri venite în special de la parteneri străini, dar și de la Guvernul României. ONG-ul a fost înființat pentru a gestiona fondurile virate în România de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), o agenție a ONU care ajută statele să combată sărăcia și să implementeze politici pe termen lung. Primul raport al CNDD a fost publicat în octombrie 1998, sub numele „România 2020”. Un an mai târziu, a fost lansată „Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă”, document care trasa direcții de urmărit tot până în anul 2020 și care a fost adoptat de autoritățile statului.

Consilierul candidatului Georgescu, fondator al unui ONG inițiat de Open Society Foundation

În campania electorală prezidențială de anul trecut, pe pagina oficială de internet a candidatului independent Călin Georgescu, la rubrica „contact”, figura, ca purtător de cuvânt și consilier, numele avocatului Doru Costea. Acesta era, oficial, consilierul personal al lui Călin Georgescu.

Doru Costea este avocat, membru al Baroului București, doctor în Drept și membru fondator al International Media Lawyers Association (Oxford, 2002). Informația a fost publicată pe portalul de specialitate „Juridice.ro”. Prescurtată IMLA, organizația este o inițiativă a Open Society Foundation, fundația lui George Soros.

Doru Costea colaborează și în prezent cu Călin Georgescu, el fiind prezent, luni, la Judecătoria Sectorului 1, instanță care este chemată să soluționeze plângerea lui Georgescu împotriva măsurii controlului judiciar instituită de procurorii Secției de Urmărire Penală din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

