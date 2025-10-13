Angajații Automecanicii Moreni opresc astăzi lucrul

Angajații de la Uzina Automecanică Moreni organizează astăzi un protest pentru a trage un semnal de alarmă asupra situației în care se află această unitate din industria de apărare. Lipsa comenzilor, salariile neplătite din august, neplata tichetelor de masă și neaprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al companiei pe anul 2025, deși au rămas mai puțin de trei luni din acesta, sunt principalele nemulțumiri ale salariaților.

Proteste vor mai fi în perioada următoare și în alte fabrici din industria de apărare și nu este exclusă organizarea unei mișcări de protest inclusiv în Capitală, în fața Palatului Victoria, a declarat pentru cotidianul Jurnalul Constantin Bucuroiu, președintele Alianței Sindicatelor din Industria de Apărare, Aeronautică și Naval (ASIAAN)

Protestul de la Uzina Automecanică Moreni începe astăzi la ora 9.00 dimineața și se va desfășura la poarta unității. Constantin Bucuroiu, care este și liderul sindical de la Uzina Automecanică Moreni, spune că directorul societății, în loc să se ocupe problemele care îi afectează pe angajați, este preocupat de modificarea organigramei companiei pentru a-și asigura un nou mandat interimar la conducerea societății. „Este vorba de introducerea funcției de director general adjunct, deoarece, conform ordonanței corporatiste, nu mai are dreptul să ocupe funcția de director general, așa că vrea să conducă în continuare din poziția de director general adjunct”, spune Constantin Bucuroiu. Directorul uzinei este Alexandru Oprea, fost ofițer SRI, actualmente pensionar SRI, și în trecut a mai ocupat funcția de președinte al Consiliului Județean Dâmbovița. El a ocupat funcția de director general interimar al Uzinei Automecanica Moreni în mai multe mandate, dar acum acesta nu i se mai poate prelungi.

„Este cel mai slab director pe care l-a avut Uzina Automecanica Moreni de la înființarea sa, în urmă cu 65 de ani. Este directorul care a adus această unitate în cap. Nu plătește salarii, nu plătește furnizorii, nu caută comenzi, nu face nimic. Uzina Automecanica Moreni ar putea găsi comenzi în zona civilă, dar pentru asta directorul trebuie să le caute. Noi suntem foarte buni, de exemplu, pe parte de mecano-sudură și am putea participa la diverse proiecte din zona civilă”, Constantin Bucuroiu, președintele ASIAAN.

În ultimii trei ani la Uzina Mecanică Moreni s-au făcut investiții în retehnologizare în valoare de 50 de milioane de lei, dar în loc ca fabrica să câștige noi comenzi, ea se apropie de faliment.

400 de angajați de la UM Cugir au oprit lucrul

Protestul anunțat astăzi de cei 300 de angajați ai fabricii Automecanică Moreni vine după ce la sfârșitul săptămânii trecute cei peste 400 de angajați ai Uzinei Mecanice din Cugir, care produce muniție, au declanșat o grevă spontană, din cauza veniturilor mici. „Sunt nemulțumiți, am avut discuții împreună cu administrația în care s-a explicat faptul că depindem de bugetul de venituri și cheltuieli, care momentan se află de circa o lună pe masa ministrului de Finanțe. Aceste măriri de taxe și de TVA din ultima perioadă duc la sărăcirea angajaților”, a declarat liderul de sindicat din cadrul UM Cugir, Sorin Tomescu.