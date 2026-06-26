Azi, a treia încercare de traversare a crizei politice, combinând patru verze politice care vor să se sfâșie

Singura variantă aritmetică din Parlament care poate învesti un guvern minoritar este aceea a unui Executiv monocolor PSD, sprijinit de cei de la PNL, USR și Grupul Minorităților Naționale. Un Guvern minoritar PNL-USR-UDMR nu va fi votat de cei de la PSD. Social-democrații nici nu au nevoie, dar nici nu vor primi votul celor de la USR și nici nu acceptă propunerea progresiștilor cu privire la rotația partidelor la guvernare. De altfel, tabăra lui Ilie Bolojan din Parlament a rămas, informal, fără 15 parlamentari, care au votat pentru Guvernul Veștea și care urmează să fie excluși din PNL, astfel încât, și din acest punct de vedere, aritmetica parlamentară devine și mai complicată pentru varianta „de dreapta”. În schimb, PNL s-a „îmbogățit” cu un senator, preluat de la SOS România, via PACE, pe care l-a și instalat la șefia organizației județene Ialomița. Președintele României ar putea face anunțul desemnării unui candidat de premier chiar astăzi sau cel târziu luni.

Teza instalării unui guvern minoritar la Palatul Victoria, prin aportul exclusiv al partidelor care au format fosta Coaliție, declanșează noi certuri și blocaje între protagoniști. Cele două variante luate în discuție, în aceste zile, sunt fie un guvern minoritar monocolor PSD, susținut de celelalte partide din Parlament, fie un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, susținut din Parlament de PSD. Dacă PSD a declarat, deja, că nu susține instalarea unui guvern din care nu face parte, USR a venit cu două pretenții succesive. Prima, că nu votează un guvern din care face parte PSD, după care, a doua, mai nuanțată, că ar accepta să voteze un Guvern PSD, dacă PSD acceptă rotativa la Palatul Victoria. Mai întâi, să se instaleze un Executiv PNL-USR-UDMR, până în 2027, după care să vină PSD la guvernare.

USR are însă probleme de aritmetică în acest raționament, iar aritmetica pleacă de la voturile obținute de Guvernul Veștea, care a picat în Parlament. Este vorba despre 189 de voturi pentru, în condițiile în care Parlamentul are 464 de senatori și deputați. PNL, împreună cu USR și UDMR numără 167 de parlamentari, din care 15 sunt „puciștii” din PNL, ceea ce înseamnă că, în mod real, o variantă de guvern formată în jurul PNL are doar 152 de voturi în Parlament.

Costul mazilirii

Ilie Bolojan a decis să îi mazilească pe membrii de partid care au votat pentru învestirea Guvernului Veștea. Mazilirea a avut loc, deocamdată, prin înlocuirea acestor „puciști” de la conducerea interimară a unor organizații județene de partid, urmând ca noile conduceri interimare să-i excludă, ulterior, din formațiunea condusă de Ilie Bolojan.

Iar acest lucru poate genera probleme de matematică parlamentară la PNL, deoarece Guvernul Veștea, picat la vot în Parlament, a primit totuși voturile a 15 parlamentari PNL, din care 5 sunt senatori, iar 10 sunt deputați.

În acest moment, Partidul Național Liberal figurează, oficial, cu 77 de parlamentari, dintre care 54 de deputați și 23 de senatori. Fără „puciști” însă va mai rămâne cu 62 de parlamentari, dintre care 44 de deputați și 18 senatori. Devine o certitudine că cei 15, odată maziliți de Ilie Bolojan, nu vor vota în Parlament instalarea unui eventual guvern minoritar PNL-USR-UDMR, adică exact partidele care au blocat învestirea Guvernului Veștea, din care o parte dintre cei maziliți au avut calitatea de candidat la funcția de ministru.

Orban pune bețe în roate

În acest context, având în vedere că PSD nu agreează nici propunerea USR de rotație a partidelor ce urmează să guverneze, nici ideea de a vota un guvern din care nu face parte, ținând cont și de aritmetica parlamentară, singura soluție rezonabilă rămâne instalarea la Palatul Victoria a unui guvern minoritar monocolor PSD, susținut la învestire de PNL (inclusiv cei 15 „puciști”), UDMR și Grupul Minorităților Naționale din Camera Deputaților. Aceste formațiuni adună, împreună, 252 de voturi. Fără să fie nevoie de aportul celor de la USR.

Ei, bine, acest calcul pare să fi fost făcut și de Ludovic Orban, proaspăt autopropus să se întoarcă în PNL, care, ieri, l-a somat pe Ilie Bolojan să nu permită PNL să voteze un guvern PSD. „PNL și USR nu au cum să voteze un guvern minoritar PSD condus de Grindeanu. Decât dacă vor să se sinucidă politic. (…) Ambele partide au hotărât și înainte de moțiunea de cenzură și după că nu mai colaborează cu PSD la guvernare și că nu vor vota cu niciun guvern în care este PSD sau care este sprijinit de PSD. (…) Imediat după instalare, PSD va căuta să distrugă PNL și USR, să elimine orice urme ale celor două partide din administrație, să le condiționeze politic aleșilor locali ai celor două partide rezolvarea oricărei probleme care ține de guvern. PSD va potența fracțiunea trădătoare din PNL și îi va ajuta pe puciști să rupă cât mai mult din PNL. (…) Liderii PNL și USR trebuie să fie atenți și la extragerea lui Nicușor Dan de la asumarea oricărei răspunderi politice în privința desemnării lui Grindeanu ca premier. Toată vina va cădea pe umerii PNL și USR”, le-a transmis, pe rețelele de socializare, Ludovic Orban lui Ilie Bolojan și lui Dominic Fritz.

Racolarea „șoșocarului”, finalizată cu acte

Revenind la situația parlamentară actuală a PNL, așa cum „Jurnalul” a dezvăluit în ediția de ieri, partidul lui Ilie Bolojan este pe cale să piardă 5 senatori, care urmează să fie excluși, dar a preluat un senator de la Grupul PACE, ales pe listele SOS România. Este vorba despre Grigore Adrian Peiu, care figurează, oficial, începând cu data de 24 iunie 2026, ca membru al grupului parlamentar al PNL din Senat.

Grigore Adrian Peiu a depus, de când este parlamentar, o singură declarație de interese și o singură declarație de avere, ambele datând din 16 ianuarie 2025. Conform acestor documente, proaspătul liberal, care a preluat și funcția de președinte interimar al Organizației Județene a PNL Ialomița, nota că era, la acel moment, președinte al filialei județene Ialomița a Partidului SOS România, înființat de Diana Șoșoacă.

Fostul „șoșocar”, actualmente PNL-ist, mai declara că deținea un PFA, cu sediul în Urziceni. În declarația de avere, acesta nu figurează ca proprietar de terenuri, de case și alte clădiri, de mașini sau de obiecte de valoare. Nu are conturi sau depozite bancare și nici plasamente sau investiții. În anul fiscal anterior depunerii acestei declarații, Grigore Adrian Peiu susținea că a încasat venituri de 1.658 de lei ca administrator al SC JCH Optimize Security SRL București, 1.321 de lei în calitate de consilier local la Primăria Municipiului Urziceni, și 4.166 de lei ca salariat al SC Fire & Fire Services SRL București. Mai precizează că a câștigat 51.474 de lei din jocuri de noroc.

Anunțul noului premier, astăzi sau luni

Președintele României, Nicușor Dan, este așteptat să-i convoace astăzi, la Palatul Cotroceni, pe liderii partidelor din fosta Coaliție de guvernare, pentru a vedea la ce concluzie au ajuns în vederea formării noului Cabinet. Ieri, liderii PSD, PNL, USR și UDMR au avut o primă rundă de consultări, însă nu au ajuns la o concluzie definitivă. Tabăra lui Ilie Bolojan dorește să încheie un pact politic propriu cu PSD, dar și PSD a venit cu propriul pact pe care să-l accepte tabăra adversă.

Este posibil ca, în cursul zilei de astăzi, președintele României să facă o nouă desemnare de candidat pentru funcția de prim-ministru. Însă dacă va constata că cele patru partide nu au ajuns la un consens, să le mai dea un răgaz de două zile, iar anunțul desemnării să fie făcut în cursul zilei de luni.