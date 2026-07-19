Ivan Gallery, în colaborare cu Fragment Gallery, prezintă la New York expoziția „A Line in Use”, dedicată geometriei ca limbaj artistic și politic

Curatoriată de Daniela Custrin, expoziția propune o investigație intergenerațională asupra geometriei ca limbaj formal și condiție politică.

Prin lucrări de sculptură, desen, pictură, instalație, film și animație digitală, expoziția explorează modul în care geometria funcționează nu doar ca sistem de organizare vizuală, ci și ca instrument prin care sunt trasate granițe, produse categorii și negociate raporturi de putere. Într-un context marcat de criza ecologică, accelerarea tehnologică și fragmentarea realităților politice, A Line in Use reflectează asupra modului în care abstracția continuă să modeleze percepția contemporană și relația dintre individ, spațiu și sistemele de reprezentare.

Lucrările reunite în expoziție investighează instabilitatea formelor și a structurilor vizuale, punând în discuție mecanismele prin care acestea organizează experiența și produc sens. Prezența artistei Simona Runcan oferă o perspectivă istorică asupra modului în care abstracția și procesualitatea au devenit instrumente critice de înțelegere a realității și de explorare a raportului dintre artă și societate.

Vernisajul a avut loc vineri, 17 iulie, la ora 17:00, la Fragment Gallery din New York, în prezența artiștilor și a curatoarei Daniela Custrin, care va susține un tur ghidat al expoziției. Programul public continuă sâmbătă, 18 iulie, cu un artist talk la care vor participa artiștii prezenți în expoziție.

Expoziția A Line in Use este cofinanțată de Institutul Cultural Român, prin Programul Cantemir – program de finanțare dedicat proiectelor culturale destinate promovării internaționale a culturii române. Conținutul proiectului și modul în care rezultatele acestuia sunt valorificate aparțin în exclusivitate beneficiarului finanțării și nu reflectă în mod necesar poziția Institutului Cultural Român.

În sesiunea 2026 a Programului CANTEMIR, Institutul Cultural Român finanțează 10 proiecte culturale, care poartă mesajul „Culture Matters” în 9 țări: Franța, Germania, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii, Regatul Țărilor de Jos, Republica Moldova, Suedia, Statele Unite ale Americii și Serbia. Bugetul total alocat de ICR pentru finanțarea celor 10 proiecte este de 1.000.000 de lei.