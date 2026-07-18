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Jurnalul.ro Ştiri Observator „Mă deranjează mirosul de ceapă prăjită!” Reclamațiile halucinante care i-au lăsat mască pe comisarii Gărzii de Mediu

„Mă deranjează mirosul de ceapă prăjită!” Reclamațiile halucinante care i-au lăsat mască pe comisarii Gărzii de Mediu

de Redacția Jurnalul    |    18 Iul 2026   •   16:20
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„Mă deranjează mirosul de ceapă prăjită!” Reclamațiile halucinante care i-au lăsat mască pe comisarii Gărzii de Mediu
Hepta/Garda de Mediu, asaltată de reclamații absurde: Când cântatul cocoșilor devine poluare fonică

Albine care murdăresc mașinile, vecini care nu mai răspund la salut - iată „topul absurdului” la Garda de Mediu Arad.

Cocoși, parfumuri și grătare. Garda de Mediu Arad a publicat un „top al absurdului”, cu sesizări primite de la cetățeni. Instituția atrage atenția că multe dintre aceste probleme nu țin de competența comisarilor de mediu.

Unii cetățeni s-au plâns de cocoșii și câinii vecinilor, care cântă sau latră fără program.

Alții au reclamat mirosul de mâncare gătită sau de grătar făcut pe balcon.

Au existat sesizări legate de vecini care nu mai răspund la salut. Instituția a primit și plângeri despre parfumurile puternice folosite de vecini.

De la cocoși la parfumuri: Ce alte plângeri neobișnuite au ajuns la Garda de Mediu

Unii locuitori s-au plâns de albinele care murdăresc mașinile proaspăt spălate. Au existat sesizări și despre puful de salcie, apărut primăvara lângă ape curgătoare.

Alți cetățeni au reclamat zgomotul făcut de mașinile de spălat sau de frigidere. Spălarea curții cu jet de apă a fost, de asemenea, considerată o problemă de mediu.

Garda de Mediu Arad spune că fiecare sesizare nefondată consumă timp și resurse. Aceste resurse ar trebui folosite pentru investigarea problemelor reale de mediu. Instituția a menționat depozitările ilegale de deșeuri și poluarea apei, aerului sau solului. Comisarii le cer oamenilor să se concentreze pe sesizarea unor probleme reale de mediu.

 

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: garda de mediu arad sesizari amuzante
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