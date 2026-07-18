8 zile în Oceanul Pacific. Povestea pescarului care a supraviețuit cu apă de ploaie și pește crud

Junior Apiuta Apiuta, un pescar în vârstă de 42 de ani din Insulele Cook, a rămas în mijlocul Oceanului Pacific după ce motorul bărcii sale s-a stricat. Acesta a reușit să înfrunte valuri uriașe, frig și ploi, fără să știe dacă va mai ajunge vreodată acasă.

"Valuri mari, mult mai înalte decât barca, m-au lovit din ambele părți... dar nu mi-a fost frică pentru că nu mi-am pierdut niciodată credința și nu am încetat să mă rog", povestește pescarul

Bărbatul a fost salvat pe 18 iunie 2026, după ce a fost localizat de un avion al Forțelor Aeriene din Noua Zeelandă, ulterior fiind recuperat de o navă de pescuit taiwaneză.

O ieșire obișnuită la pescuit

Apiuta a plecat singur la pescuit, pe 11 iulie, din insula Pukapuka, situată la aproximativ 1.140 de kilometri nord-vest de Rarotonga.

După ce a urmărit un stol de păsări care indica prezența peștilor, motorul bărcii sale de aluminiu, lungă de doar patru metri, a început să dea semne de defecțiune .

„Suna ca o tuse”, își amintește pescarul. La lăsarea serii, motorul s-a oprit complet, iar vântul puternic l-a împins tot mai departe de insulă.

La un moment dat, pescarul s-a gândit să înoate până la țărm, însă și-a dat seama că distanța era imposibil de parcurs.

A supraviețuit cu apă de ploaie și pește crud

Avea doar două sticle cu apă, o găleată, câteva unelte de pescuit, un recipient frigorific și un cearșaf.

Pentru a supraviețui, Apiuta a pescuit și a mâncat bucăți mici de pește crud, iar apa de ploaie a colectat-o într-o găleată.

Una dintre cele mai mari provocări era frigul diin tmpul nopți. „Înghețam afară”, explică acesta.

De două ori a fost aruncat în apă de valurile uriașe, însă a reușit să urce din nou în barcă.

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Rugăciunea i-a dat puterea să reziste

Apiuta spune că nu și-a pierdut niciodată credința. În fiecare zi s-a rugat și a sperat că va vedea un vas sau un avion.

"Valuri mari, mult mai înalte decât barca, m-au lovit din ambele părți... dar nu mi-a fost frică pentru că nu mi-am pierdut niciodată credința și am încetat să mă rog”, spune el.

În a treia zi, a observat în depărtare luminile unei nave de pescuit și a încercat disperat să ajungă la ea, însă vântul i-a împins barca în direcția opusă.

“Nu mi-am pierdut speranța, doar m-am simțit trist”, spune pescarul.

Salvarea a venit în a 8-a zi

După o săptămână de plutit în derivă prin Oceanul Indian, Apiuta a auzit zgomotul unui avion deasupra sa. „Mi-am spus că ar putea fi salvarea mea”, explică el. Aeronava Forțelor Aeriene din Noua Zeelandă l-a localizat și a transmis poziția navelor aflate în apropiere.

În scurt timp, o navă de pescuit taiwaneză s-a apropiat de zona în care se afla. Pescarul a început să fluiere până când unul dintre marinari i-a auzit semnalul și a îndreptat o lanternă spre mica ambarcațiune.

După 7 nopți și 8 zile petrecute singur pe bracă, Apiuta a fost în cele din urmă salvat.

Primul telefon a fost către partenera sa

Ajuns în siguranță la bordul navei, Apiuta a făcut un duș, a primit mâncare și a reușit să-și contacteze familia. Prima persoană pe care a sunat-o a fost partenera sa. „Primul lucru pe care i l-am spus a fost: «Draga mea, sunt bine.»”

Pescarul se află acum în Noua Zeelandă și urmează să revină acasă, în Insulele Cook.

El spune că nu va renunța la pescuit, însă experiența prin care a trecut l-a făcut să fie mult mai atent. „Nu uita lanterna, vesta de salvare și pelerina de ploaie. Și spune-ți rugăciunea înainte să pleci la pescuit”, le transmite Apiuta celorlalți pescari, relatează theguardian.com.