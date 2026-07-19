Ai crezut minciuni despre mâncare toată viața. Iată dovada

Iată cele mai răspândite mituri alimentare, verificate cu dovezi din studii științifice și instituții medicale de top.

Mit: Ouăle cresc colesterolul și fac rău inimii

Poate cel mai persistent mit alimentar din ultimii 50 de ani. Totul a pornit de la o presupunere logică, dar greșită: că se credea că colesterolul din alimente crește direct colesterolul din sânge. Realitatea, explicată de Harvard Health, e diferită - cea mai mare parte a colesterolului din corp este produsă chiar de ficat, stimulat în principal de grăsimile saturate și trans din alimentație, nu de colesterolul din ou. Un ou mare conține doar aproximativ 1,5 grame de grăsime saturată.

Studiul Framingham Heart Study, unul dintre cele mai ample studii despre sănătatea inimii, nu a găsit o legătură directă între consumul de alimente bogate în colesterol, precum ouăle, și niveluri mai mari de colesterol în sânge. Iar un studiu publicat în iulie 2025 în American Journal of Clinical Nutrition, pe 48 de adulți cu colesterol LDL ridicat, a arătat clar că grăsimile saturate din dietă, nu colesterolul din ouă, sunt cele care cresc LDL-ul („colesterolul rău") - persoanele care au mâncat două ouă pe zi, într-o dietă săracă în grăsimi saturate, și-au scăzut chiar nivelul de LDL.

Mit: Nu ai voie să mănânci nimic după ora 19:00 (nici măcar un fruct)

Potrivit Mayo Clinic Health System, ideea că mâncatul seara duce automat la creștere în greutate e o simplificare greșită - problema nu e ora de pe ceas, ci motivul pentru care mănânci. Gustatul de seară poate contribui, într-adevăr, la creșterea în greutate, dar din cauza obiceiului, plictiselii sau poftelor emoționale, nu pentru că bio-ceasul corpului „oprește" metabolismul la o oră fixă.

Mit: Dietele detox și cleanse-urile elimină toxinele din corp

Un mit foarte popular, dar fără susținere științifică. Potrivit Harvard Health, aceste produse nu au fost dovedite să aducă vreun beneficiu real pentru sănătate și pot fi chiar periculoase pentru persoane vârstnice, femei însărcinate sau care alăptează, precum și pentru persoane cu anumite afecțiuni. Motivul e simplu: corpul se „detoxifică" singur, natural, prin respirație, transpirație, urină și scaun. Mayo Clinic adaugă că ficatul, rinichii și tractul gastrointestinal fac deja această treabă zilnic, fără ajutorul vreunui suc sau ceai special.

Mit: Carbohidrații te îngrașă, deci trebuie evitați

Dietele low-carb au avut, de-a lungul anilor, succes real în scăderea în greutate - dar nu din motivul pe care mulți îl cred. Potrivit Mayo Clinic, atunci când cineva elimină carbohidrații foarte procesați (chipsuri, biscuiți, pâine albă, cartofi cu unt și sos), rezultatul similar de slăbire ar apărea indiferent de grupul alimentar eliminat. Orice dietă care elimină complet un grup alimentar întreg riscă să priveze corpul de nutrienți esențiali, mai ales dacă exclude fructele și cerealele integrale, bogate în fibre.

Mit: Produsele fără gluten sunt automat mai sănătoase

Dacă nu ai boală celiacă sau intoleranță la gluten, nu ai niciun motiv medical să eviți glutenul - proteina găsită în grâu, orz și secară. Produsele integrale din grâu au beneficii nutriționale importante, inclusiv vitamine din complexul B și fibre. Mayo Clinic atrage atenția asupra unui detaliu adesea ignorat: atunci când producătorii elimină glutenul, adaugă frecvent zahăr, sare sau amidonuri rafinate pentru a compensa gustul și textura pierdute - practic, varianta „fără gluten" poate fi, de fapt, mai puțin sănătoasă decât originalul.

Mit: Anumite alimente (grapefruit, ardei iute, oțet) ard grăsimea

Din păcate, niciun aliment nu arde literalmente grăsimea, nu te face să slăbești mai repede și nu îți crește metabolismul suficient cât să aibă un impact real asupra greutății, potrivit Mayo Clinic. Dietele axate pe un singur aliment „minune" sunt restrictive, lipsite de nutrienți esențiali și, de regulă, nesustenabile - iar orice scădere în greutate obținută astfel se datorează restricției calorice generale, nu alimentului respectiv, și tinde să revină odată ce dieta e abandonată.

Mit: Dacă vrei mai puțină sare, e suficient să nu mai pui sare la masă

Ghidul alimentar american 2020-2025 recomandă maximum 2.300 mg de sodiu pe zi, dar americanul mediu consumă 3.400 mg. Problema, spune Mayo Clinic, nu e solnița de pe masă - cea mai mare parte a excesului de sodiu vine din sarea adăugată în alimentele procesate, gata preparate, și din mesele de la restaurant. Limitarea produselor procesate, în favoarea meselor gătite acasă din alimente proaspete, are un impact mult mai mare decât renunțarea la solniță.

Mit: Produsele „fără grăsime" sau „light" sunt mereu alegerea mai sănătoasă

Multe produse etichetate „low-fat" sau „fat-free" conțin zahăr sau sodiu adăugat, tocmai pentru a compensa gustul pierdut odată cu grăsimea. În plus, grăsimea are un rol important în senzația de sațietate - te ține sătul mai mult timp. Alegerea unui produs fără grăsime, doar pentru reducerea caloriilor, poate avea efectul opus: te face să mănânci din nou, la scurt timp după. Recomandarea Mayo Clinic e simplă: verifică mereu eticheta nutrițională și compară conținutul de zahăr și sodiu, nu doar procentul de grăsime.