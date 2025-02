ASF își concediază avertizorii de integritate. Angajații care raportează fraude sunt anchetați de șefii pe care-i „toarnă”

Un avertizor de integritate din cadrul Autorității pentru Supraveghere Financiară (ASF) a fost concediat, în luna ianuarie, după ce a raportat nereguli făcute de șefi, în legătură cu pensiile private. O altă angajată a Autorității, tot avertizor de integritate, spune că a fost anunțată că va fi anchetată, tot pentru că a raportat nereguli legate de controale la firmele de asigurări. Fostul angajat a cerut ajutorul Parlamentului și va da instituția în judecată. De la apariția avertizorilor de integritate, mai multe instituții au „omis” modificarea regulamentului de funcționare pentru a permite activitatea acestora, fără aplicarea sancțiunilor.

Cătălin Ionescu, actuar în cadrul ASF până pe 16 ianuarie, este primul avertizor de integritate din cadrul ASF dat afară pentru că a îndrăznit să-și raporteze șefii.

Pe 22 decembrie 2024, acesta a sesizat Parlamentul României cu privire la nereguli grave în supravegherea sistemului de pensii private și la riscurile majore la care sunt expuși milioane de români, în privința banilor din Pilonul II de pensii. Înainte de această sesizare, Cătălin Ionescu a transmis multiple avertismente conducerii ASF, expunând impactul negativ al deciziilor luate la nivelul Consiliului ASF și documentând mecanismele prin care sunt periclitate economiile românilor.

În urma acestor dezvăluiri, Cătălin Ionescu a fost cercetat disciplinar chiar de către cei pe care i-a reclamat. Acesta a fost concediat abuziv, pe 16 ianuarie 2025. Această măsură abuzivă a fost dispusă sub coordonarea vicepreședintelui ASF Daniel Armeanu, responsabil de sectorul pensiilor private, susținut de PSD.

Același lucru s-ar putea întâmpla și în cazul colegei angajatului, Francesca Andreescu, după ce aceasta a transmis Parlamentului României o sesizare, în calitate de avertizor de integritate, privind intervențiile directe și indirecte ale vicepreședintelui ASF Sorin Mititelu în favoarea unei companii de asigurări de garanții.

Nereguli grave, raportate Parlamentului

„În memoriul transmis Parlamentului, Francesca Andreescu detaliază cum Sorin Mititelu a intervenit în mod direct pentru eliminarea și modificarea unor fapte contravenționale constatate de echipa de control din care făcea parte și avertizorul de integritate. Aceste intervenții au avut drept scop favorizarea unei societăți de asigurări în detrimentul respectării legislației”, a anunțat Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), într-un comunicat de presă.

Contactat telefonic, vicepreședintele ASF Sorin Mititelu a spus că în cazul angajatului dat afară, s-au constatat abateri disciplinare grave, iar cea de-a doua angajată nu a avut de suferit după raportul făcut. Abaterea disciplinară constă în afectarea imaginii șefului, în cazul avertizorului concediat. Vicepreședintele ASF Daniel Armeanu nu a răspuns.

„Abaterile grave înseamnă încălcarea Codului de Etică și calomnierea domnului Armeanu, pentru că am îndrăznit să raportez că au desființat în mod deliberat supravegherea solvabilității și a riscurilor sistemului de pensii private. E scrisă și în decizie abaterea. Există documente care dovedesc faptul că ceea ce am spus este adevărat”, a declarat, pentru Jurnalul, angajatul ASF care a fost concediat.

Acesta a mai spus că a lucrat timp de 20 de ani în ASF, dar nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva. Schimbările au apărut de la numirea actualei conduceri a Autorității. Angajatul concediat așteaptă sprijin din partea Parlamentului României.

S-au modificat concluziile controalelor

În cazul Francescăi Andreescu, aceasta a explicat că este în concediu medical, dar a fost anunțată de colegi că i se pregătește o cercetare disciplinară. „Am sesizat interferența și ingerința conducerii ASF în două acțiuni de control care s-au desfășurat anul trecut. S-a intervenit pentru eliminarea contravențiilor constatate în prima, iar în cea de-a doua, pentru modificarea lor, astfel încât să poată fi acțiunea contestată. Anterior transmiterii divulgării către Parlament am transmis către întregul consiliu ASF o serie de documente prin care am arătat aceste nereguli, adică ei au fost înștiințați anterior, dar au decis să aprobe documentele în această formă vulnerabilă. Cercetarea mea nu a avut loc, dar am fost informată de colegi că este în desfășurare constituirea unei comisii de anchetă pentru cercetarea mea”, a explicat, pentru Jurnalul, angajata ASF.

Comisiile parlamentare nu au reacționat

În prezent, sesizările transmise de cei doi avertizori de integritate se află pe masa mai multor comisii parlamentare, respectiv Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și petiții – condusă de deputatul Gherasim Laura (AUR); Comisia pentru buget, finanțe și bănci – condusă de deputatul Bogdan Iulian Huțucă (PNL); Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital – condusă de senatorul Maria Gabriela Horga (PNL), fost vicepreședinte ASF până în urmă cu șase luni, și Comisia economică, industrii și servicii – condusă de senatorul Daniel Zamfir (PSD).

Până în prezent, aceste comisii nu au inițiat nicio audiere a avertizorilor de integritate și nici nu au dispus vreo verificare a faptelor semnalate, informează COTAR, spunând că în Parlament există tendința de a trata sesizările de acest fel ca pe niște simple petiții pentru soluționarea cărora i se cere ASF să răspundă la acuzațiile care îi vizează chiar pe membrii conducerii sale – „un demers absurd, echivalent cu a cere unui acuzat să-și dea singur verdictul”, comentează Vasile Ștefănescu, președintele Confederației. COTAR solicită audierea de urgență a celor doi avertizori de integritate în comisiile parlamentare și verificarea abuzurilor semnalate de aceștia, pentru a se stopa practicile abuzive din cadrul ASF.

