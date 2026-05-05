USR dezgroapă „ranga războiului”: Biletele la Metrou s-ar putea ieftini, în loc să se scumpească

Miruță crede că sindicaliștii de la metroul bucureștean sunt vinovați pentru scumpirea biletelor, deși decizia a fost luată de guvern, la solicitarea venită din partea Ministerului Finanțelor. Sindicatul din cadrul Metrorex i-a explicat proaspăt-unsului ministru interimar de ce nu poate exista niciun fel de legătură între scumpirile decise de guvern și vreo acțiune a sindicatului sau măcar a conducerii companiei de stat. Probleme există, însă, în legătură cu managementul acestei companii care a ignorat aproape toate posibilitățile prin care ar fi reușit să aducă bani din concesionarea unor active, astfel încât să nu mai fie nevoie nici de subvenții suplimentare de la bugetul statului, nici de scumpirea biletelor de metrou. Interimarul Miruță ar putea intra, totuși, în istorie, făcând curățenie la Metrorex, chiar dacă astăzi se votează moțiunea de cenzură.

Radu Miruță și-a început în forță mandatul interimar de la Ministerul Transporturilor, cu un nou scandal, de această dată vizând sindicatul din Metrorex, pe care îl acuză că vrea să scumpească biletele. Totuși, după ce i s-a explicat că nu poate exista o legătură logică între scumpirile decise și anunțate de guvern și o acțiune a sindicatului, Miruță a trecut la curățenie generală în Metrorex, pe modelul patentat de colegul lui de partid, Cătălin Drulă - ministrul USR al Transporturilor care a intrat în istorie prin desființarea, cu ranga, a spațiilor comerciale de la metrou.

La sfârșitul săptămânii trecute, Miruță a decis suspendarea, pentru următoarele două luni, a scumpirii biletelor de metrou, a cerut audit la Metrorex și a decis revocarea directorului general. În urma auditului s-ar putea descoperi și noi surse de autofinanțare pe care conducerea Metrorex le-a ignorat. Jurnalul a anunțat care ar fi aceste surse de finanțare ignorate de directorul Metrorex, dar problema s-ar putea rezolva în circa trei ani, dacă demersurile necesare concesionării spațiilor deținute de compania statului încep acum.

Cu o lună în urmă, premierul Ilie Bolojan acuza, la rândul lui, Metrorex că încheie contracte prea scumpe cu firmele de pază, deși ar fi nejustificată „armata de paznici” care lucrează lângă angajații Metroului, lângă Poliție și camerele de supraveghere. Paza s-ar justifica dacă ar exista spații comerciale - dar nu mai sunt, după ce au fost desființate cu ranga, în mandatul ministrului USR Cătălin Drulă, la Transporturi.

Contractele de pază care consumă foarte mult din bugetul Metrorex le-ar putea încheia și plăti patronii magazinelor de la metrou, dar după desființarea acestora, locurile care ar putea fi închiriate în stațiile de metrou au rămas goale și nici Metrorex nu mai încasează 1 milion de euro pe lună din chirii, nici paza nu poate fi plătită de firme.

Sindicatul de la Metrou anunța din ianuarie 2025 că subfinanțarea acestei companii ar putea duce la blocaj total sau la accidente, în scurt timp. Subvențiile nu se mai plătesc integral de 10 ani, dar Metrorex nici nu încearcă să obțină bani din valorificarea activelor. Cererile sindicatului în privința nivelului de salarizare sunt absolut justificate, dar acest lucru nu înseamnă că sindicatul a cerut scumpirea biletelor - așa cum a înțeles ministrul interimar Radu Miruță.

Replica sindicatului, pentru ministrul interimar

„Referitor la afirmațiile Ministrului Interimar al Transporturilor și Infrastructurii, despre creșterea tarifelor la metroul bucureștean, nu am fi intervenit la aceste declarații ale domnului Ministru, dar se lasă impresia că tarifele la metroul din București cresc la presiunea sindicatului. Nimic mai fals!Tarifele cresc pentru că așa convenise Guvernul Bolojan. Cresc tarifele la metrou din cauza faptului că Guvernul României nu este capabil să își respecte semnătura de pe Contractul de Servicii Publice de Transport, contract pe care îl are cu Metrorex”, a explicat sindicatul, după acuzațiile venite din partea lui Radu Miruță.

Sindicatul de la metrou arată că pentru acest an Guvernul a semnat un document prin care își asuma să acorde o compensație pentru Metrorex, de 1,27 de miliarde de lei. Nivelul compensației a fost stabilit de guvern, prin Ministerul Transporturilor, pe baza unui calcul anual pe care îl face o firmă de audit extern.

„Deci, nu Metrorex a stabilit valoarea Compensației și cu atât mai puțin Unitatea Sindicatul Liber Metrou. Pe această cale, îl informăm pe domnul Ministru Interimar că anul acesta, Ministerul de Finanțe a anunțat Metrorex că alocă doar 750 de milioane de lei Compensație, un nivel de 65% din necesar. Diferența de finanțare era prevăzută a se acorda și din creșterea tarifelor. Prorogarea înseamnă o pierdere de 20 de milioane de lei pentru Metrorex. Cam scump, totuși acest moment de campanie electorală. Îl informăm, de asemenea, pe domnul Ministru Interimar, că Metrorex are de primit de la Guvernul României o sumă de 1,2 miliarde de lei, reprezentând Compensația neîncasată pe ultimii 7 ani. Poate dacă aceste sume veneau la timp, se putea moderniza cel puțin aspectul metroului”, i-a mai transmis sindicatul de la Metrorex ministrului Radu Miruță.

Eliminarea posibilității de a obține venituri extrabugetare

Sindicaliștii mai acuză actualul guvern interimar că l-ar fi plasat pe Radu Miruță pe acest post cu scopul de a elimina dreptul companiei la obținerea de venituri extrabugetare. Răspunsul imediat al ministrului USR arată că vrea să dovedească exact contrariul, pentru că era nevoie de schimbarea conducerii Metrorex pentru a se putea debloca toate variantele de autofinanțare a companiei. Demiterea conducerii este tot abuzivă, așa cum ne-a obișnuit USR, dar poate exista o cauză care să scuze mijloacele, pe model machiavelic.

Jurnalul dezvăluia, cu o lună în urmă, că închirierea spațiilor pentru activități comerciale nu se poate face fără planurile metroului, dar acestea nu mai există, pentru că erau depozitate într-o magazie care a fost inundată, iar refacerea lor ar costa câteva milioane de euro. Totuși, dacă ar începe acum refacerea planurilor, peste trei ani (sau chiar mai devreme) Metrorex ar putea obține peste 1 milion de euro pe lună din închirierea acestor spații, dar s-ar reduce semnificativ și cheltuielile cu paza, pe care le-ar putea plăti firmele.

Contractul pentru servicii de pază al Metrorex este în valoare de peste 180 de milioane de lei (circa 36 de milioane de euro), cu peste 45% mai mult decât în contractul precedent, pentru 36 de luni (8.295.336 de ore). Contractul a fost atribuit, în octombrie 2023, firmelor de pază Senzor Guard Security, Akyle Security și Tetra Sistems Guard.

Această anomalie a fost sesizată, recent, de premierul Ilie Bolojan, care a propus, din martie 2026, tăierea acestor cheltuieli pentru Metrorex. În același timp, Ilie Bolojan e acuzat de angajații metroului bucureștean pentru tăierile de fonduri, începând cu „Ordonanța Trenuleț” care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2025 și la care s-au adăugat celelalte măsuri din pachetele de austeritate.

Au fost blocate angajările

Prin aceste măsuri, la Metrorex au fost blocate și angajările, promovările de personal şi acordarea drepturilor negociate în Contractul Colectiv de Muncă înregistrat la începutul lunii decembrie 2024. Sindicaliștii acuză guvernele din ultimii 10 ani pentru subfinanțarea intenționată a Metrorex care poate duce la blocarea activității sau la situații foarte grave, pentru că efectiv nu mai are cine să repare șinele și trenurile, angajații fiind obligați să facă ore suplimentare neplătite și chiar să vină cu piese de schimb cumpărate din banii lor.

Situația a fost expusă pe larg de sindicate după incidentele care au avut loc în ultimii ani, inclusiv deraierea unui tren în subteran. Din cauza lipsei banilor, prin acordarea unei subvenții mai mici decât ar fi trebuit, în fiecare an, începând cu 2016 (din timpul guvernului condus de Dacian Cioloș), s-a ajuns la „cârpeli” care pun călătorii în pericol - spun sindicaliștii.

Deficit bugetar de peste 300%

Sindicatul din Metrorex a anunțat, încă de anul trecut, că metroul bucureștean nu va mai circula, dacă nu se rezolvă problema gravă a deficitului de personal, iar prin măsurile de austeritate s-a agravat situația, în loc să se remedieze. Conform sindicatului, subfinanțarea a creat probleme grave în ultimii 10 ani, fiind sub 75% din necesarul anual, astfel încât s-a ajuns la un deficit bugetar de peste 300%. Ar mai trebui să se angajeze sute de specialiști, pentru a se circula în siguranță, iar alte sute de angajați vor ieși la pensie, fără a mai putea fi înlocuiți, dacă posturile rămân blocate.

În plus, subvenția a scăzut, din 2024 față de 2023, deși ar fi trebuit să crească, în timp ce activitatea la metrou a crescut, dar a scăzut și numărul de angajați. Sindicatul a acuzat conducerea Metrorex că ar continua politica lui Drulă, în privința angajaților.

Conducerea Metrorex a refuzat să analizeze variantele de autofinanțare

Surse instituționale au explicat, pentru Jurnalul, că s-a adus în discuție posibilitatea subconcesionării spațiilor de la metrou, la nivel de guvern, dar conducerea Metrorex nu poate face acest lucru pentru că nu mai există planurile metroului. Documentele erau depozitate într-o magazie care a fost inundată, fiind într-un singur exemplar.

Pentru a mai putea scoate spațiile din stațiile de metrou la licitație, ar trebui să se refacă planurile metroului bucureștean, iar costurile ar fi de câteva milioane de euro. Chiar și așa, s-ar debloca o situație din care Metrorex și-ar recupera investiția în câteva luni și ar putea face profit în cel mai scurt timp, dar conducerea companiei nu ar fi dorit să facă acest efort.

În legătură cu această situație, Metrorex a răspuns, pentru Jurnalul, că legea nu permite închirierea acelor spații, deși juriștii pe care i-am consultat au explicat că legea le permite subconcesionarea. „Metrorex S.A. are calitatea de concesionar al bunurilor proprietate publică a statului, respectiv stațiile de metrou, iar, conform prevederilor legale în vigoare, respectiv O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, concesionarul nu are dreptul de a închiria aceste bunuri. În acest context, Metrorex S.A. își desfășoară activitatea cu respectarea strictă a legislației aplicabile. Totodată, se analizează permanent și se caută soluții pentru creșterea veniturilor din activități conexe celor de bază, sens în care a fost inițiat un proiect de lege, aflat în prezent pe circuitul de avizare, în vederea instituirii cadrului legal necesar pentru închirierea unor părți ale infrastructurii publice administrate de Metrorex S.A., precum și pentru clarificarea regimului veniturilor obținute din aceste activități. La acest moment, proiectul își urmează etapele de avizare, urmând ca eventualele demersuri privind amenajarea unor spații comerciale să fie analizate ulterior, în funcție de cadrul legal aplicabil, sursele de finanțare și condițiile tehnice existente. Prioritatea Metrorex S.A. rămâne asigurarea unor condiții optime și sigure de transport pentru călători, precum și desfășurarea în bune condiții a activității metroului”, a răspuns Metrorex.

Din răspunsul primit de la Metrorex lipsesc detaliile legate de pierderea planurilor metroului, despre refacerea lor sau despre posibilitatea de a subconcesiona parcarea de la Străulești - o altă posibilă sursă de autofinanțare a metroului bucureștean. De asemenea, conducerea companiei nu a analizat posibilitatea de subconcesiune care există, din punct de vedere legal.

Dacă situația Metrorex se va îmbunătăți, în urma acestei acțiuni în forță a lui Radu Miruță, iar compania ar ajunge să încaseze lunar peste 1 milion de euro din subconcesionarea activelor și ar elimina cheltuielile pentru pază, biletele s-ar putea ieftini, în următorii ani, fără subvenții sau compensații de la bugetul de stat.