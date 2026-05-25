Sondaj INSCOP: Președintele Nicușor Dan ar rezista unui referendum de demitere

50.7% dintre respondenți au declarat că ar vota împotriva demiterii președintelui, în timp ce 44% s-ar pronunța pentru demitere. 5.4% nu știu sau nu răspund.

După excluderea celor indeciși din sondaj, datele arată că 53.1% dintre români ar respinge demiterea președintelui, în timp ce 46.9% ar vota pentru această măsură.

Susținere pentru demitere președintelui vine din rândul votanților AUR (77%), al persoanelor cu educație primară (63%), al locuitorilor din mediul rural (55%) și al utilizatorilor TikTok (59%).

Opoziția față de demitere este majoritară în rândul votanților PNL și USR (ambele 86%), al votanților PSD (59%), al persoanelor peste 60 de ani (59%), al celor cu studii superioare (73%), precum și în București (68%) și în marile orașe (61%).

Despre un eventual referendum de demitere a lui Nicușor Dan, directorul INSCOP, Remus Ștefureac a precizat că „nu ar face decât să amplifice incertitudinile politice deja uriașe și costisitoare din punct de vedere economic și social”.

Sondajul a fost realizat în perioada 11-14 mai 2026 pe un eșantion de 1.100 de persoane care au fost contactate telefonic. Gradul de încredere al sondajului este de 95%, cu o marjă de eroare de ± 3%.

