Anna Netrebko, Jonas Kaufmann și José Carreras vin la București. MASTERS OF CLASSIC (12–13 septembrie 2026): o sărbătoare a operei și muzicii clasice

În cadrul celei de-a doua ediții a festivalului, publicul va avea ocazia să întâlnească artiști care au scris istorie pe cele mai importante scene ale lumii: José Carreras, Anna Netrebko și Jonas Kaufmann.

Două seri consecutive. Două experiențe excepționale.

Un festival care transformă Bucureștiul într-un punct de întâlnire pentru marile nume ale muzicii clasice internaționale.

12 septembrie 2026

José Carreras – o seară cu o legendă a operei

Cu o carieră extraordinară de peste o jumătate de secol și cu un loc definitiv în istoria muzicii prin legendarul trio Cei Trei Tenori, José Carreras revine în fața publicului cu un program special.

Seara va include fragmente din teatru muzical, cântece napolitane și spaniole, precum și alte momente-surpriză, într-un concert dedicat rafinamentului, emoției și eleganței vocale.

Alături de José Carreras vor urca pe scenă Lucie Jones, finalistă Eurovision și apreciată interpretă din West End, dirijorii David Giménez și Charles Prince, precum și Camerata Regală.

13 septembrie 2026

Aida de Giuseppe Verdi – versiune de concert

Seara de închidere aduce pe scena Sălii Palatului una dintre cele mai iubite opere ale repertoriului universal: Aida de Giuseppe Verdi, în versiune de concert.

Distribuția este una rar întâlnită chiar și pe marile scene internaționale:

Anna Netrebko în rolul Aidei și Jonas Kaufmann în rolul lui Radamès.

Alături de ei: Yulia Matochkina, Luca Salsi, Alexander Köpeczi, sub bagheta dirijorului Riccardo Frizza.

Vor participa Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Maghiare, Corul Radiodifuziunii Maghiare și Corul Național Maghiar, ansambluri de prestigiu care vor avea o apariție rară la București.