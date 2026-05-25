Ferrari lansează modelul „Luce”, primul său automobil complet electric

Constructorul italian Ferrari își va dezvălui oficial luni, la Roma, primul model complet electric, denumit „Luce”, marcând un moment istoric pentru brandul asociat de decenii cu motoarele cu combustie internă și sunetul caracteristic al acestora, informează Reuters.

„Luce”, un model în patru uși va atinge o viteză maximă de 310 km/h și prețul de pornite va depăși 500.000 de euro.

Compania mizează pe faptul că poate păstra experiența specifică brandului chiar și în lipsa motorului tradițional cu combustie internă.

Pentru „Luce”, compania a dezvoltat un sistem audio special care amplifică vibrațiile motorului electric pentru a crea un sunet distinct, fără a imita artificial zgomotul unui motor pe combustie.

Lansarea vine după ani de investiții în electrificare, inclusiv dezvoltarea unei noi facilități de producție în Maranello.

Primele livrări către clienți sunt programate pentru luna octombrie.

Totuși, piața mașinilor electrice rămâne incertă. Ferrari a amânat planurile pentru un al doilea model electric până cel puțin în 2028, pe fondul cererii slabe, iar rivalul Lamborghini a renunțat la planul de a lansa un model electric în 2030.

Compania și-a redus și obiectivele de electrificare. Mașinile complet electrice ar urma să reprezinte 20% din gama Ferrari până în 2030, față de ținta anterioară de 40%. Constructorul va continua să producă și modele hibride sau cu motoare clasice.

Ferrari speră însă că noul model va atrage o generație mai tânără de clienți bogați, mai deschisă către vehiculele electrice. De asemenea, procesul de electrificare ar putea fi încurajat de criza energetică cauzată de blocarea Strâmtorii Ormuz.

(sursa: Mediafax)