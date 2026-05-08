Bucureștiul vrea să devină primul oraș fără taxiuri! Primăria Capitalei elimină 1.000 de licențe pe an

În fiecare an, circa 1.000 de taximetriști au renunțat la licențe, din cauza condițiilor păguboase pentru afacere pe care le impune Primăria Capitalei. Nu doar legislația este mai aspră pentru taximetriști, în comparație cu cea pentru transportul alternativ, ci și regulile impuse de primărie, înăsprite de la un an la altul, în timp ce firmele de ride-sharing beneficiază de privilegii. De exemplu, pentru a introduce în taximetrie o mașină, vehiculul nu poate fi mai vechi de 5 ani, iar PMB a impus o nouă regulă care le cere doar taximetriștilor să aibă Euro 5, în timp ce o mașină veche de 15 ani poate face transport alternativ, fără să i se impună Euro 5 sau alte dotări care li se cer doar taximetriștilor. Recent, între PMB și firmele de taxi din București a izbucnit un nou conflict, după ce au fost scoase pentru atribuire doar 1.000 de licențe din cele peste 5.000 care ar fi libere, conform Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), dar numai 26 au fost atribuite.

COTAR acuză PMB de acordarea unor privilegii ilegale firmelor de transport alternativ, în timp ce regulile primăriei îi scot pe taximetriști de pe piață, prin concurență neloială. Datele analizate de confederație arată că în ultimii ani s-a redus drastic numărul taxiurilor, pentru că aproximativ 1.000 de operatori au renunțat la licențe în fiecare an, din cauza condițiilor impuse de PMB, dar a crescut numărul mașinilor care fac transport alternativ la peste 32.000.

O altă regulă care îi avantajează pe cei care fac ride-sharing și îi scoate din piață pe taximetriști este stabilirea numărului de licențe – respectiv copii conforme de transport alternativ – emise de fiecare primărie. În timp ce legea taximetriei impune un număr limitat de taxiuri la mia de locuitori, legea transportului alternativ nu stabilește o astfel de regulă. Așa se explică de ce în București ar avea voie să circule doar 10.269 de taxiuri, iar numărul mașinilor care fac ride-sharing este nelimitat și a ajuns la peste 32.000.

Recent, PMB a scos la atribuire doar 1.000 de licențe, dar au fost luate numai 26, din cauza noilor reguli dure impuse de primărie, dar care nu se aplică și pentru transportul alternativ. PMB a declanșat procedura de atribuire pentru cele 1.000 de autorizații taxi în luna martie 2026, impunând noi condiții privind vechimea mașinilor și criteriile tehnice necesare pentru participarea la procedură: vehiculele înscrise în procedură trebuie să respecte mai multe condiții, printre care clasificarea minimă Euro 5 și o vechime de maximum 5 ani de la data primei înmatriculări la momentul atribuirii.

Pentru unii - 5 ani, pentru ceilalți - 15

Condiția legată de vechimea mașinilor este una dintre cele mai greu de îndeplinit, favorizând transportul alternativ, unde sunt admise mașini vechi de 15 ani, conform legislației paralele pentru același tip de activitate (o altă problemă de legalitate și de constituționalitate care a fost tolerată, începând cu anul 2017, când a fost făcută această lege special pentru firmele de ride-sharing).

„PMB interpretează cum vrea legea, deși nu ar trebui decât să dea licențele celor care se duc să le ceară, dar și actualul primar general face tot ce poate pentru a favoriza firmele de transport alternativ care pot circula dacă sunt vechi de 15 ani, în timp ce o mașină nu poate fi mai veche de 5 ani de la prima înmatriculare pentru a putea primi licența. Nimeni nu vede că mașinile care fac transport alternativ în București sunt din toate județele țării. În acest moment ar trebui să circule în București 10.269 de taxiuri, dar nu sunt decât 5.000, din calculele noastre. Restul au renunțat la licențe, iar PMB a scos doar 1.000 de licențe la atribuire, deși ar fi trebuit să le scoată pe toate. Pentru prima atribuire, dacă omul vine cu o mașină care nu e mai veche de 5 ani, ar trebui să i se dea licența, conform legii, fără cerințe suplimentare”, a declarat, pentru Jurnalul, Vasile Ștefănescu, președinte COTAR.

Jumătate dintre taximetriști au renunțat la licențe

Din cele peste 10.000 de autorizații de taxi din Capitală, o parte dintre acestea au expirat, au fost retrase sau au devenit nevalide, iar PMB a lansat procedura de atribuire doar pentru cele 1.000 de licențe, fără să dea vreo explicație în legătură cu celelalte circa 4.000.

Și această decizie ține tot de PMB. Obținerea licenței taxi nu este garantată în mod automat. Consiliul Local aprobă anual un număr maxim de autorizații disponibile. Acest număr se calculează strict în funcție de populația orașului. De regulă, este permisă o mașină la o mie de locuitori. Dacă toate locurile sunt epuizate, trebuie să aștepți eliberarea unuia. Atribuirea noilor licențe se face printr-o procedură publică transparentă. Primăria organizează o sesiune de evaluare bazată pe punctaj. Mașinile noi, hibride sau electrice primesc mereu un punctaj superior. De asemenea, dotările de siguranță extra (airbag-uri, aer condiționat) aduc puncte în plus. Competiția este acerbă, deci mașina ta trebuie să fie impecabilă - este explicația Autorității Rutiere Române (ARR). Dar nu aceleași reguli sunt și pentru ride-sharing.

„Pistolara” care conduce Transporturile în PMB

„Ceea ce li se cere acum taximetriștilor nu specifică legea, ci sunt reguli făcute de PMB. Pentru transportul alternativ, mașina poate avea vechime de 15 ani, iar dacă eu vreau să cer o licență acum, mașina nu trebuie să fie mai veche de 5 ani. În ultimii ani au apărut problemele, de când fostul primar general Nicușor Dan nu a mai vrut să semneze prelungirea autorizațiilor de taxi și a contractelor de gestiune delegate. Mai nou, avem o pistolară acolo care, în loc să se ocupe de activitatea de taximetrie, ne amenință că ne pune pistolul la tâmplă”, mai spune Vasile Ștefănescu.

„Pistolara” la care face referire președintele COTAR este Violeta Grigore, directoare în cadrul Departamentului Transporturi al Primăriei Municipiului București, care a scăpat de orice fel de răspundere, după declarația la adresa șoferilor de taxi, făcută într-o ședință de lucru la care au participat reprezentanți ai firmelor de taxi din București – publicată integral de Jurnalul, în seara incidentului de la PMB, cu înregistrarea audio făcută de taximetriștii prezenți în sală, în decembrie 2025.

Directoarea din cadrul PMB a făcut declarații referitoare la un incident din trafic, în care ar fi scos pistolul la un taximetrist, apoi a transmis un drept la replică în care susținea că declarațiile ar fi fost greșit interpretate și scoase din context, pentru că ea ar fi povestit „o situație ipotetică” de la începutul anilor ‘90, nu ceea ce se poate asculta în respectiva înregistrare, unde povestea despre o altercație cu un taximetrist pe care l-a amenințat cu pistolul, în timp ce fiul ei conducea o altă mașină – fiu care ar fi trebuit să aibă cel puțin 18 ani la începutul anilor 90’, pentru a putea conduce mașina, așa cum reiese din povestea înregistrată audio, în timpul ședinței de la PMB.

După conflictul dintre taximetriști și directoarea Direcției Transporturi din cadrul PMB s-au înăsprit și mai mult regulile impuse de primărie pentru atribuirea licențelor de taxi.

Înregistrarea audio a autodenunțului directoarei din PMB versus dreptul la replică

Ulterior publicării în Jurnalul, apoi în toată presa, a înregistrării audio din ședința în care directoarea din cadrul PMB, Violeta Grigore, a declarat că a amenințat cu pistolul un taximetrist, în plină stradă, aceasta a dat un drept la replică în care pretinde că declarația se referea la altceva.

Redăm, încă o dată, conținutul respectivei înregistrări, pentru a se putea constata neconcordanțele cu povestea din dreptul la replică: „Eu, personal, am avut altercații în trafic, în care m-am dat jos ori cu bâta, ori cu pistolul, la șoferul de taxi. (...) Alo, nu vă supărați, vă dau exemplu, domnu’ Vicol: La Union, da, în spate la Arhitectură, domnul taximetrist parcat de nu se putea trece pe lângă el… Eu, de exemplu, care la vremea aia aveam o ditamai maşina, nu puteam să trec pe lângă el. Erau maşini parcate aici, maşini parcate aici şi el paralel parcat cu maşinile celelalte, deci nu se putea trece. Fiu-meu, care era în faţa mea, cu un Polo, a trecut (... ) nu mă interesează. Eu vă spun așa: că în momentul în care am deschis geamul și i-am zis să-și tragă mașina, a avut un limbaj extrem de academic. Extrem de academic! Și am luat pistolul, m-am dat jos, l-am trântit și i-am pus pistolu-n cap și i-am spus: ieși, în m*** m*** și mută-ți mașina! Poftim! Deci, nu mai șterge nici ce-am făcut eu, nici ce s-a făcut în partea ailaltă” - este halucinanta declarație a doamnei directoare, înregistrată de reprezentanții taximetriștilor, în timpul ședinței la care îi convocase.

Dreptul la replică dat de directoare vine cu o altă variantă a poveștii, încercând să contrazică înregistrarea audio: „Discuția respectivă făcea referire la anii de început ai taximetriei, de după Revoluție, o perioadă în care regulile erau neclare, iar fiecare acționa cum credea de cuviință. În acel pasaj, folosirea pronumelui „eu” nu era una personală, ci reprezenta un exemplu generic, de tipul -eu, ca simplu cetățean în acele vremuri-”, a transmis presei directoarea din cadrul PMB, pretinzând că ar fi fost vorba de „o descriere ipotetică despre cum ar fi putut reacționa oricine în fața unui comportament agresiv sau violent”. Dar a omis să dea vreo explicație pentru prezența, în aceeași poveste din înregistrarea audio, a fiului ei care conducea o mașină „Polo” și a trecut de taximetrist, deci fiul ar trebui să aibă acum peste 50 de ani, iar vârsta directoarei din PMB ar trebui să fie de peste 70 de ani, ceea ce s-a rezolvat „din pix” în transcrierea textului, în unele publicații - „fiu-meu, care era în fața mea” devenind „cel care era în fața mea”. Doar în scris se poate face modificarea, pentru că în înregistrarea audio se înțelege exact despre cine era vorba.

În urma dreptului la replică dat de directoarea din PMB, nicio instituție nu a anchetat-o pentru respectivul autodenunț, nici măcar pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, iar taximetriștii acuză PMB că o menține în funcție chiar pentru a le distruge afacerile și a-i scoate din piață, prin concurență neloială în favoarea firmelor de ride-sharing – situație pe care nici Consiliul Concurenței nu o anchetează. (Redăm integral înregistrarea audio pe site-ul Jurnalul.ro)

