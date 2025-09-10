Uite CASS-ul, nu e CASS-ul! Mamele și veteranii ar putea fi scutiți din nou de plata contribuției la sănătate

Peste 100 de parlamentari social-democraţi și-au pus semnătura pe două proiecte de lege, depuse luni, la Senat, prin care mai multe categorii - precum: mamele aflate în concediu de creştere a copilului, veteranii și văduvele de război, foştii deţinuţi politici şi personalul monahal - vor fi din nou scutite de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS). În contextul în care țara noastră traversează o criză demografică profundă, statul român „nu își poate permite să transmită semnale descurajatoare pentru femeile care decid să devină mame”, spun inițiatorii, printre care se numără și Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD. De asemenea, eliminarea CASS pentru veteranii de război și foştii deținuți politici este un act de recunoștință, respectiv „o reparaţie morală” pentru sacrificiul și suferinţele îndurate de aceștia.

Prima dintre cele două propuneri legislative puse pe masa senatorilor de parlamentarii PSD vizează modificarea Codului fiscal și a Legii Sănătății, astfel încât se elimină obligativitatea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului.

Practic, sunt abrogate prevederile introduse luna trecută și se revine la situația de dinainte de așa-numitul „Pachet 1” de reforme fiscale, când mamele aflate în concediu de creștere a copilului erau exceptate de la plata CASS. Această modificare este necesară, spun inițiatorii, în contextul în care „România traversează o criză demografică profundă ”, care afectează grav viitorul economic și social al României.

Potrivit datelor Institutul Național de Statistică, invocate în expunerea de motive, în anul 2024 s-au născut puțin peste 149.000 de copii, cu aproximativ 5.000 mai mult decât în 2023, an în care s-a consemnat cel mai mic număr de nașteri din ultimul deceniu. În ciuda acestei ușoare creșteri, cifrele rămân mult sub pragul necesar pentru înlocuirea generațiilor, având în vedere că numărul de decese înregistrat în același an (246.012) este aproape dublu față de cel al nașterilor.

Plata CASS la mame înseamnă „descurajarea directă a natalității”

„În acest context critic, statul român nu își poate permite să transmită semnale descurajatoare pentru femeile care decid să devină mame. Dimpotrivă, este nevoie de politici fiscale și sociale clare, prin care mamele să fie sprijinite să aducă pe lume și să crească copii, fără teama că acest gest fundamental pentru viitorul României se va transforma într-o povară financiară. Menținerea scutirii de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mamele aflate în concediu de creștere copil este una dintre aceste măsuri”, se arată în nota de fundamentare.

Parlamentarii PSD au ținut să sublinieze că această scutire nu este un privilegiu, ci un sprijin firesc pentru mamele care traversează o perioadă de vulnerabilitate economică.

„Veniturile lor sunt deja reduse în timpul concediului, iar costurile de creștere și îngrijire a copiilor - cu atât mai mult în cazurile în care aceștia necesită terapii speciale sau tratamente medicale - sunt considerabile. Obligația de a plăti contribuții suplimentare într-o astfel de perioadă ar însemna descurajarea directă a natalității și accentuarea inegalităților sociale”, explică inițiatorii.

De la veterani s-au colectat mai puțin de 11 milioane de lei, în august

Cel de-al doilea proiect depus de parlamentarii PSD modifică, de asemenea, Codul Fiscal și Legea Sănătății, eliminându-se obligația de plată a CASS pentru veteranii, invalizii și văduvele de război, pentru foștii deținuți politici, dar și pentru personalul monahal - călugări și călugărițe.

„Această măsură se justifică atât prin impactul bugetar scăzut, cât şi prin importanţa ei socială, morală și umanitară”, spun inițiatorii în nota de fundamentare, subliniind că adoptarea acestui proiect este „un gest de dreptate socială şi de solidaritate”.

De scutirea de la plata CASS nu vor putea beneficia, însă, și urmaşii acestor categorii de persoane, conform proiectului de lege.

„Numărul beneficiarilor este relativ redus, iar sumele vizate nu pun presiune semnificativă asupra bugetului de stat. Un calcul simplu ne arată că pentru luna august pentru veterani, invalizi, văduve de război şi persoanele persecutate politic, contribuţia de asigurări sociale de sănătate ar fi de 10.837.645 de lei. În schimb, pentru aceste categorii, fiecare leu contează şi face diferenta între o existență demnă și una lipsită de resurse. (…) Eliminarea CASS pentru veterani și văduvele de război este un act de recunoștință pentru sacrificiul adus patriei, iar în cazul foştilor deținuți politici reprezintă o reparaţie morală pentru suferinţele îndurate în timpul dictaturii comuniste. Scutirea de contribuție pentru invalizi are o dimensiune profund umanitară, deoarece aceştia se confruntă zilnic cu limitări şi dificultăți majore”, argumentează inițiatorii.

Mai sunt doar 418 veterani și văduve de război

Potrivit deputatului Marius Budăi, fost ministru al Muncii, numărul veteranilor de război este foarte mic: „Am spus foarte clar că ni se pare nedrept ca 418 oamenii din România - 411 veterani de război și șapte văduve de veterani de război - să mai plătească această contribuție la sănătate”.

În acelaşi timp, spun parlamentarii PSD, prin sustinerea personalului monahal, „statul transmite un semn de respect faţă de vocația şi austeritatea unei vieți dedicate valorilor morale şi spirituale”.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, la prezentarea celor două proiecte, că a susținut aceste lucruri în coaliție pentru a fi corectate: „Nefiind acceptate, noi înțelegem să nu renunțăm și să facem proiecte reparatorii pentru unele excese din Pachetul 1”.

Bolojan zice „nu”

Aceste proiecte au șanse foarte mici să fie adoptate, având în vedere că premierul Ilie Bolojan a declarat că nu este de acord cu eliminarea constribuțiilor la sănătate pentru mame și veterani.

„Toate discuțiile despre o categorie sau alta sună bine. Dar când te apuci să faci excepții, creezi precedente pentru alte excepții, în alte zone fiscale. Acest lucru l-am avut la impozitul pe proprietate, pe mașini, și nu există un perpetuum mobile economic. România nu poate plăti mai mulți bani decât colectează de la cei care muncesc”, a spus Ilie Bolojan, luni seară, la TVR.