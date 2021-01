Cei patru români nevinovați care au speriat Anglia. Povestea jafului de 50 de milioane de lire sterline

Într-una dintre cele mai bine păzite zone de pe planetă, o bandă de hoţi a dat lovitura: peste 50 de milioane de lire sterline. Se întâmpla în decembrie 2019, la Londra, în cartierul Kensington. La câţiva paşi de Palatul Kensington, unde trăiesc viitorii regi ai Marii Britanii: ducele şi ducesa de Cambridge. În decursul a două săptămâni, nişte indivizi bine pregătiţi au reuşit să jefuiască trei proprietăţi ale unor magnaţi mondiali. Victime: managerul Chelsea, Frank Lampard, şi soţia acestuia, Christine, fostul preşedinte Leicester City şi Tamara Ecclestone, fata bossului de la Formula 1. La două luni de la tunul dat de hoţi, presa străină vorbea despre principalii suspecţi: doi români, mamă şi fiu. Eram iar hoţii Europei. Ulterior, au fost puşi sub acuzare alţi doi români. Bomba vine însă la începutul acestui an. Românii sunt achitați de instanţa din Anglia. Unul singur rămâne cu o acuzaţie de tăinuire de bunuri furate.

Potrivit jurnaliştilor din Marea Britanie, hoţii ar fi dat trei spargeri, în trei zile diferite. Prima, pe 1 decembrie 2019, iar ultima, pe 13 decembrie. Din casa soţilor Lampard, atacatorii ar fi plecat cu o pradă de 60.000 de lire sterline: ceasuri şi bijuterii. Familia defunctului magnat tailandez Vichai Srivaddhanaprabha ar fi reclamat un tun de un milion de lire sterline. La Tamara Ecclestone hoţii ar fi dat lovitura. Spargerea ar fi avut loc pe 13 decembrie. La acea vreme, presa vorbea despre faptul că spărgătorii ar fi intrat nestingheriţi în palatul cu 57 de camere, ştiind clar că vedeta nu e acasă, pentru că postase o fotografie pe Instragam în care anunţa că pleacă în vacanţă cu familia în Laponia. Hoţii ar fi plecat din palatul vedetei cu bijuterii şi bunuri în valoare de 25 de milioane de lire sterline.

Paguba totală estimată iniţial – peste 50 de milioane de lire sterline. „Jaful secolului” titrează toată presa. Jurnaliştii vorbesc despre modul în care hoţii reuşiseră să păcălească toate sistemele de securitate şi de supraveghere. Mai puţin de 50 de minute ar fi durat jaful dat pe domeniul Ecclestone. Nimeni nu i-a deranjat să spargă seiful în care au găsit inele, cercei şi un ceas Cartier primit cadou de nuntă, estimat la 95.000 de euro. Asta, deşi palatul este monitorizat non-stop şi pe domeniu sunt prezenţi permanent 50 de angajaţi.

Februarie 2020. Primele arestări. Doi români, mamă şi fiu

În 2020, presiunea pe detectivii de la Londra era uriaşă. Şi deja, la două luni de la jafurile istorice, doi români, mamă şi fiu, sunt arestaţi pe Aeroportul Stansted, în timp ce ar fi încercat să fugă din Marea Britanie. Cel puţin aşa relata presa la acea vreme. Pentru că, în realitate, românca, Maria Meşter, escortă „de meserie”, a fost ridicată în momentul în care a aterizat la Londra. Venise din Italia pentru că fiul ei, Bogdan Savastru, fusese arestat pentru spargerile din Kingstone în urmă cu câteva zile. Bogdan Savastru lucra ca barman de câţiva ani la Londra.

Bogdan Savastru

Aprilie 2020. Alți doi români sunt arestați

Alexandru Stan şi Sorin Marcovici. Doi români stabiliţi de mulţi ani în Regatul Unit. Alexandru Stan lucra de 11 ani ca bodyguard pentru persoane private, iar Sorin Marcovici era recepţioner la un hotel londonez. Românii au povestit în exclusivitate pentru Jurnalul cum au ajuns în „afacerea” celor peste 50 de milioane de lire sterline, cum au fost anchetaţi, denigraţi de toată presa londoneză şi internaţională, cum un juriu de la o instanță din Isleworth i-a achitat definitiv la începutul acestui an şi cum au rămas pe drumuri, fără locuri de muncă, fără bani, fără scuze, fără nimic. Totul, pentru că sunt români, reclamă ei.

“Pe data de 8 aprilie 2020, la ora 7 dimineaţa, au descins în casa în care locuiam 40 de poliţişti. Dormeam şi mi-au spus că sunt suspect. Doar atât mi-au spus. Nu mi-au spus ce, cum, pentru ce. Mi-au spus că sunt suspect la comiterea unei infracţiuni de spargere. M-a pufnit râsul, bineînţeles”, ne-a declarat în exclusivitate Alexandru Stan. Bărbatul ne-a spus că detectivii londonezi n-au găsit nicio probă în casa în care locuia alături de mai multe familii. În acelaşi timp, într-un alt cartier al Londrei, un alt român era săltat din casă: Sorin Marcovici. „Dimineaţa, la 07.40, au intrat la mine în casă o grămadă de poliţişti. Eu eram treaz. Ofiţerul de caz a luat telefonul meu de pe masă, l-a pornit. Apăream eu cu prietena mea (n.r. pe display-ul telefonul). Se uită la mine şi mă întreabă dacă am telefon. Eram nervos, eram frustrat. I-am zis că nu am, că eu sunt român şi sunt sărac. Şi ei de-acolo au început să zică faptul că eu mint şi ascund adevărul”, a relatat Sorin Marcovici. Nici la Marcovici anchetatorii n-au găsit nimic, poate doar cartea de identitate rătăcită prin casă şi pe care bărbatul spune că n-o mai găsea de doi ani. Amândoi, Alexandru Stan şi Sorin Marcovici, separat, au fost duşi cu cătuşe la audieri. Le-au fost citite drepturile şi li s-a spus că dacă au nevoie de apărător, pot avea unul din oficiu. Alexandru Stan a refuzat iniţial. „După vreo patru ore de stat în celulă şi reflectând la ce ar putea să fie şi de ce sunt arestat, am zis că vreau un avocat”, spune bărbatul. Londra era în lockdown, iar asistenţa judiciară a fost asigurată de un apărător din oficiu prin telefon. Aşa a aflat, telefonic, din gura unui avocat plătit de Regatul Unit, în timpul audierii filmate, că este pus sub acuzare pentru conspiraţie la spargere. Prejudiciul: nici mai mult, nici mai puţin de peste 50 de milioane de lire sterline. „Era să-mi cadă telefonul din mână, vă daţi seama!”, mărturiseşte românul.

Alexandru Stan

Doi sârbi, principalii suspecţi

Alexandru Stan a fost luat pe sus şi dus la interogatoriu din cauza unor indivizi din Serbia, pe care îi cunoscuse în luna decembrie 2019. Fix în perioada în care au fost comise cele trei jafuri. „M-au întrebat dacă în perioada 1 decembrie – 13 decembrie (n.r. 2019) am avut de-a face cu spargeri. Am zis că nu. Dar în perioada aia cunoscusem două persoane. Am declarat ce-am avut de declarat. Interviul a durat o oră şi 24 de minute. Am fost eliberat a doua zi la ora 3, 3 şi jumătate. A trebuit ca o perioadă de trei luni să merg la secţia de Poliţie să semnez. Acel control judiciar cum se numeşte în România”, relatează Alexandru Stan. Îşi aminteşte că la audieri a fost întrebat dacă îşi aminteşte de doi bărbaţi din Serbia: Ivanovic şi Bucovic. Nu ştia pe nimeni cu numele astea, dar cunoştea doi sârbi care veniseră recent în Londra. Le ştia doar numele mici. Îi cunoscuse printr-un prieten chiar pe 1 decembrie 2019, care-l rugase să-i ajute să închirieze o maşină şi o locuinţă. Era o zi de duminică, îşi aminteşte Alexandru Stan: „Mă duc, mă întâlnesc cu ei. Am fost cu ei să mâncăm ceva. Mi-au dat 1.500 de euro să-i schimb (n.r. în lire sterline) şi să le cumpăr o maşină. Prietenul meu a confirmat că sunt de încredere. Ei au plecat în treaba lor, iar eu am plecat spre casă. După ce am ajuns acasă, i-am sunat (n.r. pe sârbi) ca să-i întreb ce maşină vor. Că de-aici se leagă Poliţia de mine. Ei nu mi-au răspuns, pentru că nu-mi ştiau numărul de telefon. Le-am lăsat mesaj, le-am spus cine sunt. M-au sunat după o oră şi mi-au spus că trebuie să vină urgent la mine acasă, să vorbească cu mine. Am crezut că vor banii înapoi. Le-am dat adresa”. Acesta a fost momentul-cheie care i-a dat viaţa peste cap: acceptul de a-i primi în casa lui pe cei doi necunoscuţi. „Au venit la mine acasă. Unul era rănit un pic la mâna stângă, deasupra încheieturii, un pic tăiat, cu puţin sânge pe pantaloni şi pe tricou. Celălalt avea geaca ruptă pe partea dreaptă la mânecă. Au zis că au avut o ceartă într-un bar şi nu vor să ajungă aşa acasă, la hotel, unde spuneau ei că stau. S-au şters un pic, s-au spălat şi au plecat. Asta a fost tot. A doua zi mă întâlnesc iar cu ei după ce am ieşit de la Universitate şi m-au rugat să ne vedem să le arăt unde-i centrul. Abia veniseră la Londra. Era decembrie, lumini aprinse, frumuseţe. I-am dus pe Oxford Street, am stat nu mai mult de 20 de minute. Eu am plecat cu metroul acasă, ei au mai rămas în oraş”, a povestit Alexandru Stan, care adaugă faptul că nu i-a dus în cartierul Kensignton. Mai mult, în urma anchetei şi a verificării telefonului său, anchetatorii au stabilit că Alexandru Stan nu a fost niciodată în zona Kensington, pe o rază de 5 mile. Nici măcar nu le reţinuse numele străinilor. Memorase numărul de telefon al unuia dintre ei cu apelativul „Iugo”, de la apartenenţa lor din fost fosta Iugoslavie.

Românii nu se cunoşteau între ei

Alexandru Stan spune că nu-l cunoştea pe Marcovici. Şi niciunul dintre ei nu se cunoştea cu Maria Meşter sau cu fiul acesteia. L-a văzut prima dată în celula arestului preventiv de la Londra: „Poliţia spune că eu cu Marcovici, cu Maria Meşter, cu Bogdan Savastru, n-am avut nicio comunicare. Se vede că nu ne-am cunoscut niciodată, că nu ne-am văzut niciodată”.

Sorin Marcovici

Condamnaţi în anii ‘90 în România

„N-am fost condamnat niciodată în Marea Britanie. Am fost condamnat în România în 1999 la doi ani de închisoare cu supraveghere. Pe vremea aia se foloseau paşapoartele cu viză. Îţi punea unul o poză pe ea că n-aveai bani să-ţi iei viză să pleci la muncă în străinătate”, ne-a mărturisit Alexandru Stan. Acum 20 de ani şi Sorin Marcovici a fost condamnat în România la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru falsificarea unor documente de călătorie. Suspecţii perfecţi: aveau antecedente şi erau români. A fost tot ce-a contat pentru anchetatorii londonezi. „N-aveau nicio probă”, ne-a spus Sorin Marcovici. În plus, chiar Tamara Ecclestone ar fi declarat că spargerea casei sale a fost o treabă din interior. „Nu se spune în niciun ziar cum bodyguardul (n.r. care asigura paza casei Tamarei Ecclestone) ar fi oprit camerele de supraveghere şi alarma. Nu se vorbeşte absolut nimic”, ne-a povestit revoltat Sorin Marcovici.

Maria Meşter

Cerceii şi lănţisorul Tamarei Ecclestone de ... câteva mii de lire sterline

În tabloidele din Anglia, preluate apoi de toată lumea, au apărut, după numele românilor, detalii picante din dosar. S-a vorbit despre bijuteriile cu care Maria Meşter ar fi încercat să fugă din ţară. „Cerceii care erau în urechile Mariei Meşter valorau 2.950 de lire. Colierul de la gâtul ei care e pus în toate ziarele, ca şi cerceii, toate erau primite cadou de la presupuşii infractori, adică de la unul dintre sârbi. Cerceii erau ai Tamarei Ecclestone, numai că nu valorau 300.000 de lire sterline, ci aproape 3.000 de lire sterline”, a povestit Alexandru Stan.

După 6 luni de arest şi o achitare, românii au rămas în stradă

„Cine mă mai angajează pe mine? I-au spus prietenei mele că o să mă duc 15-20 de ani la puşcărie. Ea mi-a spus că nu mă poate aştepta atâţia ani”, ne-a spus Sorin Marcovici. „Suntem în stradă! Ne-au luat muncă, Universitate, în cazul meu. Nu ne-au dat niciun fel de ajutor, nici nu ne-au mai băgat în seamă. Eu am venit în ţara asta să ne facem un viitor şi să ne ajutăm familiile. Noi n-am venit să furăm. De data asta, românii care au venit la Londra n-au venit să fure”, ne-a declarat Alexandru Stan.

Singurul care a rămas cu o acuzaţie de tăinuire de bunuri furate este Bogdan Savastru. Acum, cei trei români achitaţi îşi vor viaţa înapoi, scuze de la autorităţile londoneze şi caută un avocat pentru a le reprezenta interesele în instanţă, unde încearcă să obţină despăgubiri.