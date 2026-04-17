S-au reactivat „celulele” de la 10 august: „Ieșim masiv în stradă să-l susținem pe Bolojan”. „Dacă Nicușor Dan nu joacă de partea bună, îl dăm jos și pe el”

Pentru prima dată de la constituirea actualei Coaliții de guvernare, PSD pare să se țină de cuvânt și să declanșeze, în mod real, procedurile de demitere a lui Ilie Bolojan din funcția de prim-ministru. Referendumul intern al partidului, care va avea loc luni, 20 aprilie 2026, are un rezultat dinainte anunțat: PSD îi va retrage sprijinul politic actualului premier, îi va cere demisia și dacă nu o va face, miniștrii social-democrați vor părăsi Executivul. Iar lucrurile par să fie luate, de data aceasta, în serios și de către Ilie Bolojan, care, după o întrevedere de două ore cu președintele României, Nicușor Dan, le-a transmis subalternilor său de la organizația PNL București că nu va demisiona din funcție. Instantaneu, pe rețelele de socializare, s-a activat „celula de criză” care a acționat și în perioada 2017 – 2018, celulă care propune organizarea unor ample acțiuni de protest în Piața Victoriei, „ca pe vremea lui Dragnea”, proteste care au culminat pe 10 august 2018 cu celebrul miting neautorizat. Vârf de lance, în acest sens, este, de această dată, Andrei Caramitru, implicat și în evenimentele amintite mai sus, care susține că trebuie ieșit masiv în stradă împotriva PSD și pentru susținerea lui Ilie Bolojan. Mai mult, răspunzând unui comentariu la propria postare de pe Facebook, Caramitru susține că, dacă președintele Nicușor Dan „nu joacă pe partea bună”, atunci trebuie dat jos inclusiv el.

Orele lui Ilie Bolojan la conducerea Executivului sunt numărate. Luni, la ora 17.00, 5.000 de delegați ai Partidului Social Democrat vor răspunde, în cadrul unui referendum intern organizat la nivel național, la întrebarea dacă PSD mai trebuie să mențină sau nu sprijinul politic pentru ca Ilie Bolojan să rămână în fruntea Guvernului.

În următoarele două zile, președintele PSD, Sorin Grindeanu, se va întâlni cu ultimele două filiale județene pe care încă nu le-a consultat, înaintea evenimentului de săptămâna viitoare. Este vorba despre filiala Timiș și filiala Satu Mare. În rest, cu o singură excepție, toți șefii din teritoriu ai PSD au declarat că nu îl mai susțin pe Ilie Bolojan la conducerea Guvernului și că, dacă altfel nu se poate, PSD trebuie să iasă de la guvernare. Doar un singur PSD-ist nu este de acord cu această abordare. Este vorba despre primarul municipiului Buzău, Constantin Toma.

Rezultatul este, astfel, unul mai mult decât previzibil. Surse politice arată că, după ce se va confirma poziția delegaților PSD, Sorin Grindeanu urmează să-i dea lui Ilie Bolojan un ultimatum de 78 de ore, adică până joia viitoare, să demisioneze. În caz contrar, tot joia viitoare, înainte de ședința de Guvern, miniștrii PSD vor demisiona în bloc din Executiv. Acest lucru va genera, așa cum am arătat în ediția de ieri, schimbarea componenței politice a Guvernului, motiv pentru care, dacă Ilie Bolojan vrea să continue să ocupe funcția de premier, va fi obligat să se prezinte în fața Parlamentului, pentru a obține un nou vot de încredere. Dacă nu îl obține, Guvernul va fi considerat demis, dar va putea rămâne în funcție numai până la formarea unui nou Executiv.

Vârf de lance, Andrei Caramitru

Lucrurile par să fie deja decise și zarurile au fost aruncate. Ilie Bolojan s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan, în cursul zilei de miercuri, cei doi având o discuție de două ore. După care, s-a deplasat „intempestiv” la sediul PNL București, unde le-a transmis subordonaților pe linie de partid că nu va demisiona din funcție.

Instantaneu, pe rețelele de socializare s-au reactivat „celulele” de criză #rezist și ale influencerilor cunoscuți pentru participarea activă la protestele anti-PSD din perioada 2017 – 2018, inclusiv la mitingul neautorizat care a avut loc la data de 10 august 2018 în Piața Victoriei. Unul dintre acești influenceri este nimeni altul decât Andrei Caramitru care a postat, pe contul său de Facebook”, un manifest de ieșire în stradă pentru susținerea lui Ilie Bolojan.

„De ce vor să îl dea jos imediat radical pe Bolojan? De ce sunt absolut disperați toți? (…) Hoții ăștia sunt all in să îl dea jos. Astea sunt temele. Disperarea e mare. Dacă reușesc, eu zic că următoarea destinație e Piața Victoriei. Îi terminăm ca pe flaușat. Intrăm noi all in. Și, ooooh, suntem mulți. Nici nu își imaginează ce iese. Olalala. Începe jihadul real - ce a fost la Dragnea a fost light”, scrie Caramitru. La rubrica „comentarii”, acesta a adăugat: „Există limite, ticăloșilor. Nu mai suportăm. Gata, asta a fost. Acum începe nebunia aia mare”.

Imediat, spiritele s-au aprins, iar numeroși internauți au îndemnat la proteste, au revitalizat mesajele anti-PSD și au amenințat cu răscoala. Iată câteva exemple. Dani Geambazu: „1 milion în stradă și urmează același val ca în Ungaria și terminăm odată cu ciumele roșii și hauristii retardați”. Comentariul este confirmat și de Marica Preda: „Numai strada îl mai poate salva pe Bolojan de mafioții ăștia!”.

Flora Se intervine și adaugă: „Oare n-ar fi mai bine să ieșim chiar înainte de «bairamul» psd-ilor ciolaci, grindeni/nordis, Antoni-cutie de pantofii... olguțe, firuțe… din 20 aprilie? Să le arătăm clar și precis ce vrem noi și de ce noi îl vrem și-l susținem pe Ilie Bolojan! Să termine dracului cu amenințările și șantajul, culmea nerușinării în nația româna! Și să plece, să plece să nu mai auzim de ei în vecii vecilor! Cred că suntem majoritatea, bine ar fi să fim cea absolută, ca la vecinii noștri!”. Îi răspunde Diana Cristina, care scrie: „Ba da, așa ar trebui, dar trebuie mișcare rapidă, că ăștia sunt în stare să-l debarce peste noapte!”.

Mesaje anti-Ciuma Roșie, ca pe vremea lui Dragnea

Un alt internaut. Mihai Tican scrie că „Dacă încearcă cineva să-l miște pe Bolojan, toată țara va fi în stradă, cu mic cu mare. Poporul este alături de Bolojan, singurul premier serios după '89”. Iar Ica Zamfir continuă, cu mesajul: „Piața Victoriei este salvarea și sprijinul pentru Bolojan și pentru noi” Mesajele au continuat. Prezentăm, în continuare, o scurtă selecție a acestora:

Vasilache Dana: „Prosteste în stradă! Bolojan trebuie susținut!!! PSD trebuie pus la punct, că, de scăpat de ei, e greu, dacă pun în balanță susținătorii lor (mulți și proști). PSD-ul e un fel de «sistem ayatollah», scapi de unul, altul și mai perfid apare!”.

Ștefan Andrei: „Nu mai suntem mulți (comparativ cu ce a fost la Dragnea&Co), am văzut în decembrie, dupa reportajul Recorder”.

Ladaru Ion: „Din păcate, ciuma roșie vrea să ne facă cadou o criză politică. Cred că ai dreptate, Andrei. Numai Piața Victoriei ne mai poate salva din așa ceva”.

Vlad Gheorghe Ion: „Venim și din Diaspora să-l sprijinim pe Domnul Bolojan”.

Voloc Adrian: „Păi să ne pregătim să blocăm tot prin orașe dacă PSD îl dă jos pe Bolojan!”

Daniel Ștefan Nițu: „Merg în Piață! Am fost cu OUG 13 și am să merg și pentru Bolojan”.

Teodora Olteanu: „Oameni buni, este necesar să fim pregătiți, cu mic cu mare, să ieșim în stradă. Dacă se întâmplă și vor să-l dea jos pe domnul Bolojan, trebuie să fim pregătiți cu două zile înainte, să ieșim cu miile în stradă. Ăștia vor să dea foc țării, pentru că în spatele PSD-ului sunt toți cei care sunt mufați la banul public. Toți cei care au salarii babane, au firme, sunt în poziții cheie, cei care nu fac nimic și iau un purcoi de bani, ăștia sunt împotriva domnului Bolojan. Trebuie să fim pregătiți pentru a ieși în stradă!”.

„Dacă Nicușor nu-l susține, înseamnă că e de partea mafiei”

Nu doar cei de la PSD au redevenit dușmanul „bulei” care se arată dispusă să iasă în stradă pentru Ilie Bolojan, ci și chiar președintele României. La aceeași postare a lui Andrei Caramitru, un internaut, pe nume Codruț Roman, susține că s-a ajuns în situația descrisă de autor „pentru că Nicușor Dan”. Iar Andrei Caramitru i-a răspuns: „Devine irelevant și îl dăm și pe el jos dacă nu joacă pe partea bună” (VEZI FACSIMIL).

Ei bine, președintele a devenit, în aceste comentarii, ținta unor atacuri directe. Mioara Munteanu scrie, spre exemplu, că „exact la asta m-am gândit, că trebuie să iasă lumea ca la Ordonanța 13. Dacă Nicușor Dan nu îl susține pe Bolojan e un ratat, chiar e un zero de om, să nu zic mai rău”. De asemenea. Negru Marius scrie: „Să fim cu ochii pe netunsul de la Cotroceni”.

La rândul său, Călin Delavale arată că „mă tem că președintele este pe felie cu ei și s-au înțeles și cu PNL trădător, Gorghiu, Crin, Thuma, Rareș Bogdan, ș.a.”. La care Camelia Necula replică: „Tandemul este ND (Nicușor Dan – n.red.) cu Ilie Bolojan, să sperăm că nu dă iar cu bâta în baltă președintele și să se lase murdărit de mafioți. Altfel, în Piața Victoriei, să vadă PSD ce înseamnă să te pui cu poporul. Nenorociți ca ăștia nu cred că mai există, jigodii și hoți împuțiți, locul vostru e la pușcărie”.

O altă internaută, Felicia Badon, îl interpelează direct pe șeful statului, tăguindu-l: „Aloo, domn’ președinte Nicușor Dan, citesc comentariile!? Ar trebui! Forța Ilie Bolojan!”. Iar Mariana Zăgrean îl amenință direct: „Nicușor Dan ne-a lovit cu justiția, să-l ajute pe Bolojan și să-l sprijine, pentru asta a fost ales președinte!”. O atitudine similară a fost exprimată și de Florin Ionuț: „Problema mai mare e că clovnul de Nicușor, de la care lumea aștepta multe, s-a cam dat cu mafia PSD. A numit oamenii PSD în funcții cheie. La fel cum, din semnătura lui, a ajuns obosita de Lia în funcție importantă”

Iar concluzia „bulei” a fost pusă de Trifu Daniela: „Dacă Nicușor nu îl susține (pe Ilie Bolojan – n.red.), înseamnă că este de partea mafiei și corupției”.

Ciprian Ciucu: PNL și-a regăsit, prin Bolojan, sufletul și democrația internă

Amenințările și atacurile la adresa PSD au venit și pe linie oficială dinspre Ilie Bolojan, prin intermediul celui mai apropiat colaborator al acestuia. Este vorba despre Ciprian Ciucu, vicepreședinte PNL, președinte al Organizației PNL București și primar general al Capitalei.

Acesta îi acuză, prin intermediul unei postări pe contul său de socializare, pe cei de la PSD că „Veți da foc la țară. Să nu spuneți că nu ați fost avertizați! Tot ce am reușit până acum, aș spune totuși, împreună va fi anulat (inclusiv scăderea dobânzilor înainte de războiul din Golf). Nu va avea cine să atingă țintele din PNRR și banii europeni nu vor mai veni. Funcționarii ministerelor, în lipsa autorității politice, se vor demobiliza și vom rata reforme importante. Acelea puse acolo, anul trecut, în programul de guvernare al Coaliției”.

Ciucu merge mai departe: „Să vă fie clar: Ilie Bolojan nu este o marionetă, așa cum v-ați obișnuit în trecut. Nu își va da demisia! Mai mult, larga majoritate a Partidului Național Liberal va face scut în jurul lui Ilie Bolojan. Pentru că este omul care în acest moment poate duce guvernarea mai departe”.

Acesta mai reamintește că „PNL a decis la ultimul Birou Politic Național că nu va mai face coaliție cu PSD dacă PSD va demite Guvernul printr-o moțiune de cenzură! Iar cum Primul Ministru nu va demisiona, veți fi nevoiți să îl demiteți voi. Sunteți pe cale să provocați o criză politică din nimic. Nu exportați propria criză de identitate politică din partidul vostru în toată țara! Nu aveți niciun plan, ați pariat greșit pe faptul că Partidul Național Liberal îl va trăda pe Ilie Bolojan. PNL și-a regăsit sufletul, democrația internă, și ne place! Nu vom redeveni marionetele voastre. Putem colabora, dar de pe poziții demne și cu respect reciproc”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹