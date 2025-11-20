Există șanse ca CFR Călători să recupereze banii de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Se poartă negocieri pentru recuperarea banilor pe care ARF nu i-a dat companiei feroviare a statului, de la începutul acestui an, pentru compensații. Sumele nealocate au creat o gaură de circa un milion de euro pe lună în bugetul CFR Călători, iar banii nu au mai ajuns la furnizori, în timp ce proiectele PNRR au fost plătite, pentru a nu se compromite planul național de investiție în modernizarea trenurilor care circulă în România. Traian Preoteasa, directorul general al CFR Călători, a explicat, pentru Jurnalul, că ministrul Transporturilor a aprobat recuperarea sumelor restante pe care ARF nu le-a plătit companiei feroviare a statului, iar banii ar putea ajunge la companie pe 1 decembrie.

Recuperarea banilor restanți de la ARF pentru compensații și o eventuală alocare suplimentară pe care CFR Călători ar putea să o obțină la viitoarea rectificare bugetară, pe 1 decembrie, ar scoate compania din criza care a fost la un pas de a duce la anularea a zeci de trenuri.

Directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa, a explicat, pentru Jurnalul, că discuțiile cu membrii Guvernului au avut loc, pentru a se rezolva problema compensațiilor neplătite integral de ARF, iar în câteva zile s-ar putea semna un nou act adițional cu autoritatea, pentru a se primi banii, iar compania ar putea primi buget suplimentar și la alocarea bugetară care urmează.

„Datoriile CFR Călători au fost acumulate, de la începutul anului, din cauza alocării de către ARF a unor sume mult mai mici decât ar fi trebuit să se plătească. Suntem în procedură de a semna un alt act adițional cu ARF, prin care să fie alocată suma negociată inițial pentru compensații, care ar acoperi toate datoriile actuale. Vom cere bani și la rectificarea bugetară, care ar trebui să fie la 1 decembrie. Dacă nu facem până la 1 decembrie, cu rectificarea bugetară, va fi greu să plătim datoriile restante”, a explicat Traian Preoteasa.

Reprezentanții ministerului au cerut bani, la rectificarea bugetară precedentă, pentru plata subvențiilor și a compensațiilor în sectorul feroviar, însă Ministerul Finanțelor nu a aprobat niciun leu pentru calea ferată. ARF a considerat că este „economie la bugetul statului” nealocarea sumei convenite inițial pentru plata compensațiilor, dar acumularea datoriilor la CFR Călători ar putea costa România mult mai mult decât ar fi însemnat să păstreze trenurile.

ARF este responsabilă pentru problemele actuale ale CFR Călători. Deși anul trecut, sub conducerea directorului general Traian Preoteasa, CFR Călători a înregistrat pentru prima oară profit, după două decenii, iar pierderile pe care le avea proveneau tot din subfinanțarea companiei, prin decizii anterioare ale fostelor guverne, dar s-au făcut și primele investiții în achiziții și reparații de locomotive și material rulant, după ce ARF nu a fost în stare să cumpere garniturile de tren pe care le-a promis de la înființare, noul președinte al ARF, Mihai Barbu, a refuzat să plătească din banii veniți de la Guvern suma calculată la finalul anului trecut pentru compensațiile CFR Călători. Mai exact, în loc să plătească suma de 47,4 de lei per kilometru către compania statului care deja a angajat cheltuieli enorme, în baza acestui calcul agreat cu ARF în decembrie 2024, a dat doar 33 de lei per kilometru. CFR Călători a rămas astfel cu datorii cumulate în cuantum de circa 50 de milioane de lei pe lună, din ianuarie până acum.

Compania așteaptă să i se plătească diferența de compensație pe care fostul președinte ARF – demis în urma unui scandal cu implicații penale – a refuzat să o aloce pentru CFR Călători.

Noi proiecte finanțate prin PNRR

Declarațiile directorului Traian Preoteasa despre posibilitatea de recuperare a banilor de la ARF și de plată a datoriilor au fost făcute de directorul general al CFR Călători ieri, cu ocazia prezentării implementării proiectului de modernizare a materialului rulant finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) Pilonul 1, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, unde au participat reprezentanți ai industriei feroviare românești, ai autorităților publice centrale și ai companiilor partenere.

Prin acest proiect, CFR Călători modernizează: 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, 20 de locomotive diesel-hidraulice de manevră, convertite în locomotive electrice cu acumulatori, 139 de vagoane de călători (vagoane de clasa I și a II-a, vagoane bar-bistro, de dormit și cușetă, vagoane cu facilități pentru persoane cu mobilitate redusă și spații dedicate pentru biciclete și schiuri).

În cadrul declarațiilor pentru presă, Traian Preoteasa a mai specificat că nu există datorii pentru proiectele finanțate prin PNRR și nu există riscul de a se bloca aceste proiecte, până anul viitor. Datoriile companiei sunt doar către furnizori, fiind cauzate de refuzul ARF de a plăti suma negociată la finalul anului trecut pentru compensații.

Locomotive și vagoane noi sau renovate

Proiectul de investiții prezentat ieri reprezintă un pas important în procesul de transformare a transportului feroviar de călători din România într-un serviciu modern, sigur și sustenabil, aliniat standardelor europene. Modernizarea materialului rulant se desfășoară în cadrul a șase companii românești specializate, desemnate câștigătoare în urma procedurilor de achiziție publică derulate conform Legii 99/2016: Locomotive C. Softronic S.R.L. Craiova – 19 locomotive electrice, din care 10 livrate până în prezent; C. Reloc S.A. Craiova – 19 locomotive electrice, din care 8 livrate până în prezent; „C.F.R. S.C.R.L.” Brașov. – 17 locomotive electrice și 20 de locomotive de manevră convertite în locomotive electrice cu acumulatori plug-in, până acum fiind livrate o locomotivă electrică și 5 locomotive de manevră.

În total au fost livrate 24 de locomotive până în prezent. Până la sfârșitul anului 2025 numărul va ajunge la 36 de unități, restul urmând a fi livrate până la sfârșitul lunii iunie 2026. De asemenea, până la finalul anului 2025 se va ajunge la 60 de vagoane modernizate, urmând ca restul să fie livrate până la finalul lunii iunie 2026. Astfel, până la finalul anului 2025, CFR Călători va avea modernizate un total de 96 de unități de material rulant: 27 de locomotive electrice, 9 locomotive de manevră cu acumulatori și 60 de vagoane de călători, oferind pasagerilor trenuri mai sigure, confortabile și moderne.

Trenurile echipate cu acest material rulant modernizat circulă deja pe rute importante, precum București–Constanța, București–Brașov, București–Iași, București–Suceava, București–Galați, București–Cluj și București–Arad.

Contractul de finanțare are o valoare totală de aproape 2,1 miliarde de lei. Livrările sunt programate până la data de 30 iunie 2026, iar finalizarea întregului proiect este prevăzută până la data de 31 decembrie 2026.

