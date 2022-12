Melcul a câștigat cursa cu constructorii care reabilitează calea ferată

Datele companiei CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare, arată că sunt mai multe proiecte ale căror termene de finalizare au fost cu mult depășite. De exemplu, există lucrări care trebuiau finalizate în 2020-2021, conform contractelor încheiate, dar care nici astăzi nu sunt gata. Compania CFR SA investește circa 3,5 miliarde de euro pentru modernizarea a 450 de kilometri de cale ferată, de la frontiera cu Ungaria până la Brașov, iar scopul lucrărilor este reducerea timpului actual al călătoriei. Calea ferată românească se află într-o stare avansată de uzură și, în plus, foarte puține linii sunt electrificate.

Unul dintre cele mai întârziate proiecte este cel pentru modernizarea subtronsonului Ilteu-Gurașada, de pe linia de cale ferată Frontieră - Curtici - Simeria. Contractul, în valoare de 40 de milioane de euro, a demarat în decembrie 2017, iar asocierea Aktor SA (lider), Alstom Transport SA și Arcada Company SA (denumită „Asocierea RailWorks”) trebuia să finalizeze lucrările în 2020. Deși se termină anul 2022, lucrările sunt departe de a fi gata. Potrivit datelor publicate de CFR SA pe site-ul său, noul termen pentru terminarea lor ar fi decembrie 2023, dar el este nerealist, având în vedere că gradul fizic de execuție este de doar 58% în prezent. Proiectul prevede reabilitarea a 22,34 km de cale ferată, ceea ce înseamnă că în cinci ani el a avansat doar 12,95 km, adică un ritm anual de 2,6 km. Constructorii acestui tronson au reușit să demonstreze că viteza melcului este un lucru greu de atins în cazul unor proiecte de infrastructură românești, pentru că statisticile arată că un melc parcurge 25 de metri într-o zi, ceea ce înseamnă că, păstrând acest ritm, ar putea parcurge 9,125 km într-un an cu 365 de zile. Calea ferată Ilteu - Gurașada este situată pe Axa prioritară TEN-T 22 (Coridorul Rin-Dunăre, ramura nordică) care leagă orașele Nürnberg - Praga - Viena - Budapesta - Curtici - Simeria - Brașov - București - Constanța.

Intre linii

În 2022 viteza medie a trenurilor românești a fost de circa 45 km/h. Pe cele mai rapide porțiuni trenurile ating 140-160 km/h, dar ele reprezintă sub 5% din lungimea totală a rețelei feroviare.

Două avertismente pentru antreprenor

Situația dezastruoasă de pe acest tronson a fost constatată în repetate rânduri și de reprezentanții companiei CFR SA. Aceasta a fost generată de mobilizarea redusă pe șantier, de lipsa materialelor și echipamente în comparație cu fronturile de lucru, de resursele alocate, care au fost mai mici comparativ cu oferta tehnică depusă etc. Până acum, antreprenorul a primit anul acesta două certificate constatatoare negative, primul în iulie și al doilea în octombrie. Certificatele negative se emit din 90 în 90 de zile, ele fiind introduse în noua formă a legislației privind achizițiile publice. Rolul lor este pe de o parte să îi determine pe anumiți antreprenori să își corecteze conduita, iar pe de altă parte, să permită Comisiilor de evaluare să cunoască în timp real situația concretă a antreprenorilor care se prezintă la alte licitații. Cei care au primit certificate constatatoare intermediare negative pentru abateri grave de la contractele aflate în derulare vor fi excluși de la licitații, declara recent ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

Gurașada - Simeria: 2020 devine 2023

Depășit este și termenul pentru finalizarea proiectului de reabilitare a tronsonului Gurașada - Simeria de pe calea ferată Frontieră - Curtici - Simeria. Contractul, în valoare de 2,63 de miliarde de euro, a fost atribuit în august 2017 asocierii FCC - Astaldi - Contratas y Ventas, iar termenul de finalizare al proiectului era octombrie 2020. La trei ani de la începerea investiţiei, constructorii realizaseră doar 34% din lucrări. În noiembrie 2022 gradul de execuția ajunse doar la 68%, iar optimistă, compania CFR SA avansează acum ca termen de finalizare septembrie 2023. Antreprenorul proiectului a primit în luna iulie a acestui an un certificat constatator negativ.

Bârzava - Ilteu, o întârziere de 2 ani

Tot pe cale ferată Frontieră - Curtici - Simeria se află și tronsonul Bârzava - Ilteu (36,04 km). Contractul a fost semnat în mai 2017 cu asocierea a Webuild SpA - FCC Construccion S.A. - Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie SpA - Thales Systems Romania S.R.L și are o valoare de 1,76 de miliarde de lei, fără TVA. Lucrările ar fi trebui să se termine încă de anul trecut, dar în luna noiembrie a acestui an ajunseseră la un stadiu fizic de execuție de 80%. Noul termen pentru finalizarea lui este august 2023. Și antreprenorul acestui proiect a primit în luna iulie a acestui an un certificat constatator negativ.