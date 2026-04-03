România are din nou coif! Acum urmează să restituie despăgubirile

Anunțul a fost făcut, ieri, de reprezentanții Parchetului din Olanda, în cadrul unei conferințe de presă la care au participat și procurorii români Daniela Buruiană, reprezentanta României la Eurojust, și Rareș Stan. Coiful de aur de la Coțofenești şi trei brăţări de aur au făcut parte din expoziţia Dacia - Tărâmul Aurului şi Argintului, care a fost găzduită anul trecut la Muzeul Drents din Assen. Cu câteva zile înainte de închiderea expoziţiei şi readucerea exponatelor la Muzeul Naţional de Istorie din Bucureşti, trei bărbaţi au detonat o intrare din spate a muzeului din Assen şi în doar câteva minute au ieşit cu cele patru artefacte româneşti. În lunile care au urmat jafului, mai multe persoane au fost arestate. Autorii au colaborat, în cele din urmă, cu anchetatorii, astfel încât locul în care a fost ascunsă comoara a fost identificat. Coiful prezintă câteva urme de degradare și urmează să fie expertizat.

Autoritățile olandeze au anunțat, ieri, în mod oficial faptul că două dintre cele trei brățări și coiful de la Coțofenești, care au fost furate din Muzeul Drents în luna ianuarie 2025, au fost recuperate. O a treia brățară urmează, la rândul ei, să fie identificată.

Conform Ministerul Justiției din Olanda, anchetatorii au încheiat acorduri cu suspecții implicați în furtul de opere de artă în vederea restituirii acestora, ceea ce înseamnă că, în aceste luni, suspecții au ajutat autoritățile judiciare să recupereze operele de artă.

Tribunalul din Assen va judeca dosarul privind furtul de opere de artă în zilele de 14, 16 și 17 aprilie. Cei trei suspecți din Heerhugowaard vor fi judecați pentru furtul unor comori artistice vechi de secole, provocarea unei explozii și distrugerea muzeului. Autorii sunt sunt Jan B., în vârstă de 21 de ani, Douglas Chesley W., în vârstă de 21 de ani, și Bernhard Z., de 35 de ani. Aceștia au indicat locul în care au fost îngropate coiful și două dintre cele trei brățări dacice. În continuare, anchetatorii efectuează căutări pentru recuperarea și a celei de-a treia brățări care face parte din tezaurul care a făcut obiectul jafului din luna ianuarie a anului trecut.

Avocații „cărăuși”

Potrivit presei olandeze, avocații celor trei suspecți sunt cei care au predat autorităților cele trei piese de tezaur. Surse judiciare citate de jurnaliști arată că „obiectele de artă ne-au fost predate ieri (miercuri - n.red.), prin intermediul avocaților inculpaților. În cadrul acestui proces s-au încheiat acorduri procedurale. Conținutul acestor acorduri va fi discutat în scurt timp în sala de judecată”, a explicat procurorul.

Printre procurorii care coordonează această anchetă se numără și procurorul român Rareș Stan, care a precizat că artefactele vor fi returnate României cât mai curând posibil. La rândul ei, reprezentanta României la Eurojust, procuroarea Daniela Buruiană, a declarat: „În ultimul an și două luni, am colaborat cu Țările de Jos în acest sens. La zece zile după jaf, am înființat o echipă specială împreună cu Țările de Jos pentru a da de urma comorilor de artă. Acum, eforturile noastre dau roade. Suntem foarte mulțumiți de acest lucru. Acesta este rezultatul unei bune cooperări”.

Echipă comună de investigații olandezo-română

Potrivit Ministerului român al Afacerilor Interne, succesul în această cauză constituie un exemplu de bune practici în domeniul cooperării judiciare internaționale, evidențiind rolul decisiv al autorităților olandeze partenere, a căror intervenție a făcut posibilă descoperirea și recuperarea bunurilor”. MAI arată că investigațiile au fost efectuate în cadrul echipei comune de anchetă încheiate între autoritățile judiciare din Regatul Țărilor de Jos și autoritățile judiciare din România.

Mai mai adaugă că, ieri, la sediul Muzeului Drents, autoritățile judiciare neerlandeze au predat autorităților române obiectele de patrimoniu recuperate, respectiv Coiful de la Coțofenești și două dintre cele trei brățări dacice de aur, furate la 24 ianuarie 2025 din expoziția „Dacia! Regatul aurului și argintului”, organizată de Muzeul Drents.

La eveniment au participat procurorul-șef al Parchetului Olandei de Nord, liderul român al echipei comune de anchetă din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și reprezentantul național al României la Eurojust.

Obiectele de patrimoniu au fost recuperate în cadrul dosarului penal în care parchetul neerlandez a sesizat instanța cu privire la acordurile încheiate cu trei persoane care au calitatea de inculpați. De altfel, imediat după comiterea faptei, Inspectoratul General al Poliției Române a fost notificat cu privire la faptul că la Muzeul Drents din Regatul Țărilor de Jos, unde avea loc expoziția „Dacia! Regatul aurului și argintului”, organizată în cooperare cu Muzeul Național de Istorie, s-a produs o explozie. Astfel, a fost deschis un dosar penal, în cadrul căruia au fost efectuate cercetări de către procurori din cadrul Parchetului General și specialiști din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. (I.A.)

Țoiu spune că va fi returnată despăgubirea de 5,85 de milioane de euro. Ministrul Culturii arată că suma va fi stabilită după expertizare

Un detaliu important al găsirii artefactelor este acela potrivit căruia Coiful de aur de la Coțofenești a suferit daune minore. Procurorul de caz a precizat că el „prezintă câteva îndoituri, dar acestea pot fi reparate complet. Brățările nu sunt deteriorate.

România urmează, în aceste condiții, să restituie suma de 5,85 de milioane de euro, primită drept despăgubire din partea statului olandez, ca urmare a jafului.

„Ca urmare a activării mecanismelor internaționale de asigurare și despăgubire, România a încasat suma de 5,85 milioane de euro, fonduri care vor fi restituite după ce expertiza de specialitate va confirma starea de conservare a obiectelor”, a anunțat, ieri, ministra de Externe, Oana Țoiu.

La rândul său, ministrul Culturii, Demeter Andras, și-a exprimat, ieri, satisfacția după recuperarea Coifului de la Coțofenești, dar a atras atenția că suma ce urmează să fie returnată părții olandeze va fi plătită abia după finalizarea procesului de restaurare a artefactelor.

Demeter Andras a precizat: „Este o victorie! Este ceea ce am sperat. Eu, din primele zile, am fost încrezător în determinarea autorităţilor olandeze, şi iată că nu m-am înşelat”. Acesta a adăugat că, în acest moment, procedura urmată este una standard. „Prima dată trebuie să se deplaseze o comisie mixtă. A noastră, formată din specialişti, cu ai lor, care să verifice autenticitatea şi starea acestor obiecte. Ştim acum, că a fost anunţat, coiful a suferit foarte, foarte mici răni, care pot fi restaurate cu uşurinţă. După ce se face această constatare, scopul tuturor este repatrierea. Şi apoi, abia după aceea, în funcţie de costurile care sunt presupuse a fi generate de această restaurare, care pot fi reţinute din asigurare, se va restitui suma primită. Toate la rândul lor”, a afirmat ministrul român al Culturii.

