O complicație letală a „banalului” pojar a reapărut în România

Medicii arată cu degetul către o realitate tot mai îngrijorătoare: jumătate dintre copiii mici din România nu au făcut vaccinurile recomandate de schema națională, iar complicațiile unor boli care ar fi putut fi evitate afectează tot mai mulți micuți.

„Mare parte dintre medicii care promovează vaccinarea știu despre complicațiile bolilor pentru care astăzi părinții refuză vaccinarea. Văd copii cu suprainfecţii stafilococice sau encefalite după varicelă. Văd insuficienţe respiratorii după gripă, infecţii cu VSR, tuse convulsivă, plămâni distruşi, vieţi nenorocite. Există şi lucruri care nu se văd sau nu se văd imediat, complicaţii care apar la distanţă, după ani de zile după ce sugarul a trecut printr-o infecţie aparent uşoară, cu câteva zile de febră şi erupţie, o boală «banală a copilăriei» cum e numită rujeola de către cei care îndeamnă vitejeşte părinţii la «rezistenţă»”, avertizează dr. Sandra Alexiu, într-o postare pe Facebook.

Potrivit medicului, aceste complicații apărute la distanță sunt mai puţin cunoscute, fiindcă nimeni nu vorbeşte despre ele sau, din contră, sunt folosite de diverse grupuri de dezinformare, care le prezintă ca fiind consecințe ale vaccinării.

„Acum apar consecințele, pentru că realitatea nu iartă”

„Grupurile închise de părinți ezitanți distorsionează adevărul și chiar deseori mint cu nerușinare, prezentând cazuri de sechele ale rujeolei sau meningitei meningococice drept consecințe ale vaccinării pentru a speria și a câștiga adepți. Dar realitatea e zdrobitoare, te înconjoară, te strivește, te lasă mut.

Zone întregi din România sunt bombardate de ani de zile de mediile închise, deseori religioase, cu informații false despre vaccinuri. Comunități întregi de părinți, care nu au avut aceste boli și au fost feriți de sechele și nenorociri prin vaccinare, refuză acum vaccinarea copiilor lor la sfatul unor șarlatani cu scopuri financiare evidente. În aceste zone, România a înregistrat constant focare epidemice de rujeolă. Iar acum apar consecințele, pentru că realitatea nu iartă”, mai spune medicul, subliniind că „industria suplimentelor, a uleiurilor esenţiale şi a leacurilor fără dovezi e uriaşă”, depăşind de multe ori tot ce produc companiile farmaceutice, iar „șarlatanii nu prezintă dovezi ştiinţifice, ci minciuni frumos împachetate în luciu şi lacrimi”.

Dr. Alexiu face trimitere către un studiu realizat și publicat recent de patru medici din România care arată că au reapărut cazurile de paralizie progresivă la copii.

7 copii diagnosticați cu paralizie progresivă

Este vorba despre un studiu realizat la Spitalul de Urgență pentru Copii Louis Țurcanu din Timișoara, unde 7 copii cu vârste între 7 și 11 ani au fost diagnosticați cu paralizie progresivă între 2021 și 2025.

Potrivit medicilor timișoreni, panencefalita sclerozantă subacută (PESS), cum mai este denumită această complicație, este o boală cronică, progresivă a sistemului nervos central (SNC), cauzată de infecția persistentă la acest nivel cu virusul rujeolic, iar incidența sa este corelată scăderea acoperirii vaccinale împotriva rujeolei.

„PESS este o boală rară, dar gravă, debilitantă, în ciuda îngrijirii sale complexe și multidisciplinare. După o perioadă de 10 ani fără PESS, reapariția acestor cazuri pediatrice constituie o alertă de sănătate publică, demonstrând fără echivoc importanța vaccinării împotriva rujeolei”, avertizează autorii studiului, care subliniază că recunoașterea și diagnosticarea acestei boli sunt esențiale deoarece numărul real de cazuri nu este cunoscut, și „se așteaptă ca incidența PESS să crească în următorii 5-10 ani”.

„Atâta timp cât progresul terapeutic rămâne modest și evoluția bolii poate fi doar încetinită fără a îmbunătăți prognosticul, singura modalitate de a combate această boală severă este prin prevenție, în special prin administrarea vaccinului antirujeolic.(…) În prezent, progresia bolii poate fi încetinită în cel mai bun caz, fără a îmbunătăți prognosticul și, în majoritatea cazurilor, duce la invaliditate severă și deces”, explică medicii timișoreni, în studiul lor.

„Șapte copii care au făcut rujeolă, șase dintre ei sub vârsta de un an, când ar fi trebuit să fie protejați prin efectul de imunitate de comunitate, condamnați pur și simplu de nepăsarea oamenilor și de inadecvarea măsurilor de sănătate publică. Da, e o boală rară, dar nu are leac, îți paralizează mușchii încet încet, nu mai poți înghiți, mori sufocat de propria cutie toracică paralizată și condamnată să nu se mai miște și nu ai cum să lupți cu asta... un virus care te condamnă, rămâne cu tine și te lovește mai târziu...”, a explicat dr. Alexiu.

„Statul român nu face nimic, de foarte multă vreme, pentru a-și asuma protejarea copiilor de complicațiile foarte grave ale maladiilor prevenibile prin vaccinare. (…) Chiar «dăm cu banul» ca să decidem ce copil ar putea face PESS în viitor?? Sau facem altceva, în al 12-lea ceas”, atrage atenția și pediatrul Mihai Craiu, pe pagina sa de Facebook.

„Jumătate din copiii pe care îi îngrijesc acum şi sunt în jurul vârstei de un an nu au vaccinul ROR făcut. Le explic, îi chem, amână chiar să mai vină, nu îşi asumă decizia de nevaccinare, preferă să nu mai vină la cabinet. Aleg să meargă la cabinete private pentru consultaţie când copiii sunt bolnavi, sau la camera de gardă, chiar pentru infecţii banale, pentru că acolo nimeni nu îi întreabă despre schema de vaccinare”, dr. Sandra Alexiu, medic de familie

Imunitatea colectivă împotriva rujeolei necesită vaccinarea a aproximativ 95% din populație, acest nivel ridicat de acoperire fiind necesar, spun specialiștii, din cauza contagiozității extrem de ridicate. Pentru a atinge acest prag și a preveni, astfel, răspândirea virusului rujeolei, OMS recomandă două doze de vaccin pentru copii. În România, schema actuală de vaccinare recomandă administrarea primei doze de vaccin antirujeolic la vârsta de 1 an și a celei de-a doua doze la vârsta de 5 ani.

Potrivit Centrului European pentru Controlul Bolilor, între 1 februarie 2024 și 31 ianuarie 2025, numărul total de persoane diagnosticate cu rujeolă (pojar) a fost de 32.265 la nivelul UE, majoritatea (27.568 de cazuri) provenind din România. A doua țară din acest top, Italia, este la mare distanță de noi, cu 1.097 de cazuri, semnala recent organizația „Salvați Copiii” România.