ANAF: Captură de 6 kg de aur fără documente de proveniență, în Călăraşi

Potrivit unui comunicat al ANAF, firma a fost identificată în urma analizelor de risc fiscal făcute de inspectorii Antifraudă, acestea evidențiind o societate care comercializa bijuterii din aur, diamante și lingouri din aur fără documente de proveniență.

În urma verificărilor au fost găsite aproximativ 6 kg de aur și diamante fără documente. Întreaga cantitate de aur confiscată a fost predată Trezoreriei Statului.

De asemenea, inspectorii au dispus confiscarea unor încasări și aplicarea unor amenzi în valoare totală de 18.000 lei.

Verificările continuă, inclusiv la o a doua firmă, care prestează servicii de amanet în aceeași locație cu prima firmă și care este controlată de aceeași persoană. În cazul celei de-a doua firme au fost identificate peste 50 kg de piese din aur și metale prețioase, din care trebuie clarificată proveniența a peste 15 kg.

De asemenea, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală sunt în curs de evaluare a regimului de aplicare a taxei pe valoarea adăugată asupra tranzacțiilor cu lingouri și estimează obligații fiscale de circa 1,5 milioane de lei.

