Cămile „operate estetic”, cocoașa perfectă și injecții cu Botox: zeci de animale au fost eliminate din concurs

La Camel Beauty Show Festival 2026, desfășurat în orașul Al Musanaa, aproximativ 20 de cămile au fost descalificate după ce inspectorii veterinari au constatat că acestea au fost „îmbunătățite artificial” pentru a avea șanse mai mari la competiție.

Botox, acid hialuronic și silicon pentru cămile

Potrivit organizatorilor, proprietarii animalelor ar fi folosit injecții cu acid hialuronic, Botox, silicon și alte substanțe cosmetice pentru a modifica aspectul cămilelor.

Printre intervențiile descoperite s-au numărat:

acid hialuronic pentru a mări buzele

fillere dermale și silicon pentru forma nasului

Botox pentru a relaxa expresia feței

ceară cu silicon pentru a accentua cocoașa

hormoni pentru a crește masa musculară

Organizatorii au anunțat că astfel de practici reprezintă o formă de fraudă și vor fi sancționate sever.

„Suntem hotărâți să oprim orice tentativă de manipulare sau înșelăciune în competițiile de frumusețe pentru cămile”, au transmis reprezentanții Camel Club și ai Federației de Curse de Cămile din Oman, potrivit Forbes.

Cum sunt jurizate cămilele

Concursurile de frumusețe pentru cămile sunt foarte populare în statele din Golful Persic și sunt evaluate după mai multe criterii fizice, printre care:

blana și culoarea acesteia

lungimea și eleganța gâtului

forma capului și a buzelor

genele lungi și expresive

forma și dimensiunea cocoașei

Cămilele considerate perfecte pot aduce proprietarilor premii uriașe, prestigiu și drepturi de reproducere valoroase.

Nu este primul scandal de acest tip

Situații similare au apărut și în trecut.

La Festivalul Cămilelor King Abdulaziz din Arabia Saudită, unul dintre cele mai mari evenimente de acest tip din lume, mai multe animale au fost descalificate în ultimii ani pentru că au fost injectate cu Botox sau fillere.

În 2021, peste 40 de cămile au fost eliminate din competiție după ce organizatorii au descoperit diverse metode de manipulare a aspectului lor.

O industrie de milioane de dolari

Concursurile de frumusețe pentru cămile nu sunt doar spectacole culturale, ci și o industrie uriașă în Orientul Mijlociu, cu premii care pot ajunge la zeci de milioane de dolari.

În aceste condiții, presiunea de a câștiga îi determină pe unii crescători să recurgă la metode controversate, chiar dacă acestea pot afecta sănătatea și bunăstarea animalelor.

Experții veterinari avertizează că procedurile cosmetice aplicate cămilelor pot provoca infecții, inflamații, probleme hormonale și dificultăți de alimentație, motiv pentru care organizațiile pentru protecția animalelor condamnă aceste practici.

Concursurile continuă însă să fie un simbol important al tradițiilor beduine și al prestigiului în regiune, iar organizatorii insistă că frumusețea naturală trebuie să rămână singurul criteriu acceptat în competiție.