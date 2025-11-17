În plin conflict Guvern - Justiție, „mâna dreaptă” a Laurei Codruța Kovesi se cere la pensie specială

Este vorba despre celebrul procuror Marius Bogdan Bulancea, apropiatul lui Kovesi atât din DNA, cât și din Parchetul European, a cărui cerere de eliberare din funcție prin pensionare urmează să fie tranșată, mâine, la Secția pentru Procurori din Cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. În ultima declarație de avere pe care Bulancea a publicat-o în 2024, rezultă că în anul fiscal 2023 acesta încasa de la EPPO un salariu lunar de 10.206 euro.

Secția pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii are de rezolvat, în ședința de mâine, două noi cereri de pensionare. Prima și cea mai spectaculoasă este cererea de eliberare din funcție prin pensionare formulată de Marius Bogdan Bulancea, în prezent procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. A doua cerere este formulată de colonelul magistrat Silviu Adrian Ioana, procuror militar în cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timișoara.

Marius Bogdan Bulancea este cunoscut ca un apropiat al Laurei Codruța Kovesi, atât în timpul mandatelor acesteia de procuror-șef al DNA, cât și în calitatea acesteia de procuror general al Parchetului European (EPPO), unde Bulancea a fost detașat după anul 2020, până anul trecut. Cererea sa de pensionare vine în contextul în care, conform documentelor oficiale, acesta are o vechime în magistratură de 23 de ani. Concret, Marius Bogdan Bulancea a devenit procuror, prin numirea făcută de fostul președinte al României Ion Iliescu, în urma emiterii decretului prezidențial nr. 829 din data de 22 octombrie 2002. Atunci, Bulancea a fost numit procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași.

Anu trecut își cerea mutarea din DNA

Întâmplător sau nu, solicitarea lui Bulancea de a ieși la pensie vine și în contextul scandalului legat de legea pensiilor magistraților și de conflictul dintre autoritatea executivă și cea judecătorească pe acest subiect.

La începutul anului trecut, Bulancea făcea o altă cerere-șoc Secției de Procurori de la CSM. Mai exact, solicita încetarea calității de procuror DNA, la scurt timp după ce i-a expirat detașarea de la EPPO. Iar atunci, plecarea din DNA fusese legată de faptul că președintele României de la acel moment, Klaus Iohannis, tocmai o numise pe rivala Laurei Codruța Kovesi, Mihaiela Moraru-Iorga, în funcția de procuror-șef al Secției pentru Combaterea Corupției. Asta, cu atât mai mult cu cât Marius Bulancea este un apropiat al Laurei Kovesi și a instrumentat o serie de dosare considerate politice, în timpul mandatului acesteia la conducerea DNA. Amintim aici anchetarea OUG 13 din 2017 sau dosarul prin care fostul procuror general al României Tiberiu Nițu a fost scos din funcție, pentru ca postul să poată fi ocupat de Augustin Lazăr.

La 23 ianuarie 2024, Secția pentru Procurori de la CSM a admis solicitarea lui Marius Bogdan Bulancea, a dispus încetarea activității acestuia în cadrul Direcției Naționale Anticorupție și continuarea, de către acesta, a activității în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

10.206 euro pe lună, de la EPPO

Reamintim că, în plină pandemie din anul 2020, procurorul Marius Bogdan Bulancea s-a mutat cu „arme și bagaje” la Luxemburg. Concret, în 21 ianuarie 2020, aceeași Secție pentru Procurori de la CSM a aprobat solicitarea înaintată de Parchetul European (EPPO) de detașare la Luxemburg a lui Marius Bogdan Bulancea. Cererea a fost formulată încă din data de 10 ianuarie 2020 de către Laura Codruța Kovesi, care a solicitat, la vremea respectivă, detașarea procurorului Bulancea în funcția de „law officer” la EPPO, pentru o perioadă de trei ani.

La data de 6 decembrie 2022, EPPO a revenit către CSM cu o nouă solicitare privind prelungirea detașării lui Marius Bulancea, de data aceasta pe poziția de „Head of Operations and College Support”, până la data de 15 februarie 2024. Și de această dată Bulancea și-a dat acordul. Iar CSM, cu unanimitate de voturi, a aprobat prelungirea detașării, din 1 februarie 2023, până în 15 februarie 2024.

Cât de bine i-a mers apropiatului lui Kovesi la EPPO se poate constata și din ultima declarație de avere publică a lui Bulancea, datată 16 iulie 2024, aferentă anului fiscal 2023. Conform acestui document, în anul fiscal 2023, Bulancea a încasat, ca procuror delegat la EPPO, un salariu anual de 122.481 de euro, adică de 10.206,75 de euro, la care s-a adăugat suma de 73.883 de lei pe an (6.147 de lei pe lună), reprezentând rest de salarii de la DNA.

Soția procurorului, Diana Magdalena Bulancea, ex-judecător la Curtea de Apel București, este, la rândul ei, judecător la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, de unde, în același an fiscal 2023, a încasat o leafă anuală de 145.548,79 de euro, adică de 12.129,07 euro pe lună.

Anchetatorul care l-a executat, fără probe, pe fostul procuror general Tiberiu Nițu

Marius Bogdan Bulancea este procuror din anul 2002 și activează la DNA din anul 2014, imediat după ce la conducerea acestei instituții s-a instalat Laura Codruța Kovesi. La data de 14 decembrie 2016, prin decret al lui Klaus Iohannis, Bulancea a fost numit în funcția de procuror-șef al Secției de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție din DNA, pentru o perioadă de trei ani. Această funcție este ocupată, în prezent, de Ionuț Ardeleanu, numit de Klaus Iohannis, tot pentru trei ani, la data de 4 ianuarie 2024.

Așa cum am arătat mai sus, procurorul este cunoscut în sistem nu doar pentru apropierea sa de Laura Kovesi, ci mai ales pentru dosarele la comandă pe care le-a instrumentat sub mandatul „Zeiței anticorupție”. El a instrumentat celebrul dosar al OUG 13, desființat de CCR și clasat, în cele din urmă. Acest dosar a stat la baza cererii formulate de Tudorel Toader de revocare a lui Kovesi de la conducerea DNA. Apoi, Bulancea a instrumentat dosarul împotriva fostului procuror general al României Tiberiu Nițu, cauză clasată, dar care a reușit scoaterea din funcție a lui Nițu, pentru a-i face loc lui Augustin Lazăr.

Marius Bulancea este procurorul care a instrumentat celebrul dosar al fraudării campaniei electorale prezidențiale a lui Traian Băsescu din anul 2009, în care au fost judecate Ioana Băsescu și Elena Udrea. ÎCCJ a încetat procesul penal, pentru că faptele s-au prescris.

