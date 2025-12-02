Se cere demiterea ministrului Mediului, pentru decizia de a-i otrăvi pe prahoveni

Diana Buzoianu, ministrul USR al Mediului, a luat decizia de a trece peste opiniile avizate ale specialiștilor de la Apele Române și DSP, cerându-le instituțiilor să accepte reluarea furnizării apei în localitățile din județul Prahova afectate de viituri, chiar și cu riscul major de îmbolnăvire a populației. Ministrul Buzoianu crede că toată populația deține un cont de Facebook și se informează permanent de pe această platformă de socializare. Aceasta a scris pe contul personal de Facebook despre situația din Prahova, acuzându-i pe toți cei care se opun deciziilor ei că sunt „înșurubați politic” și acesta ar fi, de fapt, motivul pentru care s-a oprit apa în 12 localități din Prahova. Specialiștii care au luat decizia sistării furnizării apei au explicat că nefiind potabilă, apa îi poate otrăvi pe consumatori, iar informarea corectă a populației este imposibil de făcut în timp foarte scurt, astfel încât oamenii să înțeleagă situația și să nu consume apa infestată. Acum, reprezentanții mai multor partide cer demiterea de urgență a ministrului.

Viiturile produse în urma ploilor din ultimele 4 zile au dus la transformarea apei de la Stația de Tratare a Apei Voila într-o mocirlă - 12 localități, inclusiv orașe, au rămas fără apă din cauza turbidității apei din Barajul Paltinu.

Specialiștii locali au constatat că apa este atât de contaminată, încât nu mai poate fi furnizată către populație, în localitățile Câmpina, Breaza, Florești și celelalte localități afectate. DSP a explicat că există pericol maxim de îmbolnăvire sau chiar de deces, dacă se consumă apă care poate fi contaminată inclusiv cu metale grele și bacterii extrem de nocive.

„Dacă s-ar furniza apă nepotabilă, ar trebui ca mai întâi să existe certitudinea că toți cetățenii au fost corect informați și că au înțeles pericolul, astfel încât să folosească apa doar pentru spălat, nu și pentru băut sau pentru a face mâncare, ori noi nu avem cum să informăm populația în timp util, iar cine ia o astfel de decizie își asumă să îmbolnăvească sau chiar să omoare oameni”, a declarat, pentru Jurnalul, un angajat al companiei de apă din zona afectată.

Peste decizia specialiștilor a intervenit, însă, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care a dispus, cu de la sine putere, reluarea furnizării apei, chiar și nepotabile, convinsă fiind că absolut toată populația e permanent conectată la Facebook și își ia informațiile de pe această rețea de socializare.

Bogdan Chiţescu, directorul general al Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ Prahova), a intrat în vizorul ministrului USR al Mediului după ce a făcut declarații de presă, spunând că Diana Buzoianu a pus presiune pe instituțiile locale, cerând reluarea furnizării apei, deși cunoaște pericolul.

Ministrul Mediului crede că populația va înțelege foarte ușor că se furnizează apă menajeră pe conducte, nu apă potabilă care să poată fi consumată.

Consecințe grave, pe termen lung

Directorul ESZ Prahova și DSP s-au opus, motivând prin faptul că nu își asumă riscul ca locuitorii să se îmbolnăvească. În plus, există pericol maxim de contaminare pe termen lung a conductelor sau chiar blocarea lor cu mâl, ceea ce ar presupune inclusiv o blocare ulterioară a întregului sistem de furnizare a apei potabile, pe termen lung și cu niște costuri uriașe pentru reabilitare – în timpul lucrărilor urmând alte întreruperi inevitabile în furnizarea apei, mai explică specialiștii de la nivel local.

Toate aceste riscuri pare să și le asume Diana Buzoianu, fără a se consulta cu vreun specialist, însă dacă se ajunge la îmbolnăvirea celor 100.000 de oameni pe care îi invocă ministrul USR al Mediului, cetățenii vor da în judecată statul român, nu persoana care și-a asumat totul în numele lor, iar daunele le vom plăti de la bugetul de stat, nu din veniturile ministrului care a luat această decizie.

Buzoianu consideră că decizia e politică

În timp ce specialiștii își fac probleme în legătură cu viața cetățenilor care s-ar putea otrăvi cu apa contaminată, Diana Buzoianu transmite mesaje politice, considerându-i adversari pe toți cei care i se opun.

„Stop ipocriziei politice. Oamenii au nevoie de soluții, nu de manipulări pentru salvat funcțiile unor oameni plasați politic pe la Apele Române. Astăzi am fost în Prahova. Am convocat toate autoritățile implicate, alături de primari și prefecți. În urma acestor discuții a reieșit foarte clar că nu a existat o comunicare clară a autorităților responsabile din local din subordinea Ministerului Mediului cu privire la riscul de a rămâne peste 100.000 de oameni fără apă potabilă. (...) Am început prin a spune stop ipocriziei politice. În timp ce o parte din noi căutăm soluții și facem tot ce e posibil să fie asigurată apă oamenilor, alții sunt preocupați să iasă albi curați ca lacrima”, a scris pe Facebook ministrul Mediului.

Probleme mai vechi din sistem

Pe de altă parte, ceea ce explică Diana Buzoianu despre nevoia de a se găsi alternative pentru a se evita astfel de situații pe viitor este cât se poate de real, iar vinovații pentru inexistența acestor soluții trebuie să fie găsiți și să suporte consecințele, însă aceasta este o problemă de management al sistemului de alimentare cu apă și nu are legătură cu riscul de otrăvire a populației din localitățile afectate acum de viituri.

„Astăzi (duminică, 30 noiembrie – n.r.) a fost centralizat de urgență necesarul de apă potabilă cu ajutorul prefecților, și a fost dată decizia CNSU pentru a începe deja să fie livrată apa în localitățile afectate. Cu privire la apa de la robinet, specialiștii au dat termen de 72 de la momentul în care apa scade sub un prag maximal de turbiditate pentru a putea începe să trateze apa. Pentru următoarele luni, ca să fie evitat un episod similar, autoritățile de la nivel local și de la nivel central trebuie să identifice împreună alternative de surse de apă și crescute rezervele locale de apă”, a mai scris pe Facebook ministrul Mediului.

Nu e timp suficient pentru informarea oamenilor

Buzoianu a explicat că nu a pus presiune pe autoritățile locale, ci doar „3 întrebări adresate factorilor locali de decizie, de față cu 20 de persoane: de ce în alte zone din țară se poate da apă menajeră care nu e potabilă, de exemplu la Praid sau Curtea de Argeș”. Răspunsul pe care îl dau specialiștii locali este la fel de simplu: pentru că la Praid și la Curtea de Argeș a existat suficient timp pentru informarea populației în legătură cu faptul că apa furnizată la robinet nu este potabilă, însă în 3 zile nu se poate face o astfel de campanie de informare.

Directorul ESZ Prahova a explicat că dacă s-ar furniza doar apă menajeră, ar ajunge la populație o apă netratată corespunzător, cu riscul să conțină metale, un surplus de aluminiu, sedimente, bacterii, cum ar fi Clostridium, iar până nu se elimină acest pericol, apa nu poate fi furnizată. Niciun specialist nu-și asumă un astfel de risc, tocmai pentru că nimeni nu și-ar asuma consecințele, mai ales pentru cei 100.000 de consumatori calculați de ministrul Mediului.

Mai mulți reprezentanți ai partidelor de opoziție cer demiterea ministrului Mediului și chiar se vorbește despre depunerea unor plângeri penale împotriva Dianei Buzoianu, care prin intervenția în această situație poate afecta viața a mii de oameni.

