Acuzație gravă: comună inundată de Apele Române. Dezastru la Mogoșani, ignorat de autorități

Problema barajelor administrate de Apele Române a afectat grav și localități din județul Dâmbovița, în ultimele cinci zile, nu a lăsat doar peste 100.000 de oameni fără apă în Prahova. Autoritățile centrale nici măcar nu au vorbit despre dezastrul care s-a produs în localitatea dâmbovițeană Mogoșani, simultan cu situația critică din Prahova. Localnicii acuză Apele Române că nu au anunțat pericolul iminent de viitură, în timp ce autoritatea se apără, spunând că nu intra în atribuțiile Administrației Naționale Apele Române să anunțe. O viitură venită din zona barajelor a distrus totul în cale, în comuna Mogoșani într-o dimineață. Sâmbătă noaptea a început urgia de la Mogoșani, valurile venind peste localitate timp de 24 de ore, iar localnicii spun că se poate demonstra că apa nu provine de la ploi, ci din barajele golite în amonte, fără a se anunța. Păgubiții spun că vor cere expertiză din partea Ministerului Mediului, pentru a se stabili cauza dezastrului, în timp ce ANAR neagă toate acuzațiile.

Viiturile au distrus, la începutul acestei săptămâni, una dintre cele mai apreciate ferme piscicole din zonă - Insula Crapilor - Farlow Pike Arena. În câteva ore a dispărut tot ce se construise în ultimii ani: zeci de hectare de teren, ferme, adăposturi de animale și crescătorii piscicole.

Proprietarii păgubiți susțin că nu este vorba despre o calamitate naturală, ci despre o descărcare masivă și neanunțată de apă din barajele administrate de Apele Române Argeș-Vedea. În unele locuri apa a depășit doi metri de la sol și a acoperit total zeci de exploatații piscicole. Oamenii spun că nu au primit nicio avertizare de viitură, iar de cinci ani, Argeșul nu a ieșit niciodată din matcă, valul care a măturat tot fiind inexplicabil.

Până acum s-au calculat prejudicii de peste 250.000 de euro doar la Insula Crapilor - Farlow Pike Arena, pentru distrugerea utilajelor, a construcțiilor și a amenajărilor, iar peștele pierdut ar fi în valoare de aproximativ 70.000 de euro. S-au distrus în totalitate 19,5 hectare de teren concesionat.

Proprietarii cu afacerile distruse spun că debitul apei râului Argeș a fost de zece ori mai mare decât de obicei, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată doar din cauza ploilor, iar apa ar fi venit peste localitate „ca un perete”.

„Avem filmări de la barajul Merii. Două vane centrale închise complet, cele laterale deschise pe sfert, baraj colmatat vizibil”, a transmis administratorul fermei piscicole distruse. Oamenii consideră că vinovați sunt cei de la Apele Române. „Ne-a luat tot. Tot ce am construit în ani de zile. În șase ore nu a mai rămas nimic”, mai spune administratorul.

Deversare chiar în perioada ploilor

Dezastrul de la Mogoșani s-a produs chiar în timpul scandalului legat de sistarea furnizării apei în 14 localități din Prahova, iar ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că există probleme la barajul Paltinu și dificultăți în alimentarea cu apă potabilă în mai multe localități din județele Dâmbovița și Argeș, însă pentru Mogoșani nu ar fi existat nicio avertizare, deși legea obligă operatorii barajelor să notifice oamenii din aval, dacă există risc de viitură.

Păgubiții spun că au sunat de mai multe ori la Apele Române Argeș-Vedea, dar nu li s-a răspuns. Oamenii vor acum explicații clare: ce manevre au fost făcute la Vidraru, Golești și Merii în ultimele 72 de ore, ce debite au fost evacuate, de ce nu au fost trimiși martori de avertizare și cine răspunde pentru pagube. Aceștia mai spun că se poate constata faptul că valurile de apă nu au fost provocate de ploi, ci s-ar putea face o expertiză în urma căreia să se constate că apa a venit din barajele situate în amonte.

Apele Române nu-și asumă vinovăția

Purtătoarea de cuvânt a ANAR a explicat, pentru Jurnalul, că în cazul proprietăților distruse de ape la Mogoșani și-au asumat răspunderea proprietarii care ar fi semnat documente prin care nu vor solicita despăgubiri, fiind amplasați în zone inundabile. Dar situația este valabilă doar pentru ferme, nu și pentru gospodăriile inundate.

Aceasta spune, în legătură cu autoritățile care ar trebui să anunțe pericolele, că informarea autorităților locale o face operatorul de apă sau Prefectura, în calitate de șef al județului, dar factorii de decizie locali au fost informați de două ori, în septembrie și în noiembrie, în legătură cu situația de urgență, aceștia fiind cei care trebuie să informeze primăriile, nu Apele Române.

Despre zonele afectate de viituri la Mogoșani, purtătoarea de cuvânt ANAR a explicat că există documente - Art. 6 alin. 12 din Autorizația de Gospodărire a Apelor - care atestă faptul că proprietarii acelor terenuri și ferme piscicole distruse de ape au amplasamentele pe zone inundabile și că și-ar fi asumat, prin contract, faptul că nu solicită despăgubiri de la Apele Române.

