Gabriela Ruse urcă 18 poziții în clasamentul WTA după succesul de la Trnava și revine în Top 100

Gabriela Ruse a urcat de pe locul 101 până pe locul 83, cu un total de 839 puncte.

Jucătoarea română de 28 de ani a evoluat în 22 de turnee în ultimele 12 luni.

Ruse a câștigat turneul de la Trnava, pentru care a obținut 75 de puncte în clasamentul mondial.

În finală, Ruse s-a impus, duminica trecută, împotriva sportivei din Cehia, Lucie Havlickova (locul 283 WTA, în prezent), scor 5-7, 6-4, 6-0.

Jaqueline Cristian se menține pe locul 39, cu 1324 de puncte, fiind în continuare prima jucătoare din România în ierarhia WTA.

În Top 100 se mai află, din România, și Sorana Cîrstea, care a urcat o poziție, ajungând pe locul 43, cu 1243 de puncte.

(sursa: Mediafax)