x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Justitie Român arestat în UK. A intrat intenționat cu mașina într-un alt autoturism, ucigând doi oameni

Român arestat în UK. A intrat intenționat cu mașina într-un alt autoturism, ucigând doi oameni

de Redacția Jurnalul    |    06 Dec 2025   •   10:19
Român arestat în UK. A intrat intenționat cu mașina într-un alt autoturism, ucigând doi oameni
Sursa foto: Un român de 38 de ani, care era dat în urmărire internațională, după ce în 2021 a intrat intenționat cu mașina într-un alt autoturism, omorând două persoane, a fost arestat în Marea Britanie.

Un român de 38 de ani, care era dat în urmărire internațională, după ce în 2021 a intrat intenționat cu mașina într-un alt autoturism, omorând două persoane, a fost arestat în Marea Britanie.

Bărbatul de 38 de ani, dat în urmărire internațională, a fost localizat și arestat în Marea Britanie, în urma schimbului de informații dintre polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Ialomița și Biroul Atașatului de Afaceri Interne din Marea Britanie.

Acesta era căutat în baza unui mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis de Tribunalul Ialomița, fiind condamnat la 20 de ani de detenție, pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie în forma omorului calificat.

În 2021, bărbatul a intrat intenționat cu autoturismul într-o altă mașină. În urma accidentului, două persoane au decedat, iar altele trei au fost rănite.

Bărbatul urmează a fi extrădat în România pentru executarea pedepsei.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: arestat roman Marea Britanie
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri