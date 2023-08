Sărim în aer, ne înecăm, dar nu părăsim litoralul

Valurile imense de ieri au luat mai multe vieți, iar dimineața a explodat o mină marină venită pe apă din Ucraina, lovindu-se de un dig de la Costinești. Totuși nu s-a produs panică, iar hotelierii și organizatorii de evenimente spun că nimeni nu fuge de la mare, în ciuda pericolelor. Toată lumea așteaptă petrecerile organizate astăzi, în minivacanța de Sfânta Maria. La Mangalia, evenimentele au început de o săptămână, fiind sărbătorită atât Ziua Marinei, cât și Zilele Orașului, la malul mării.

Vârful de sezon își urmează cursul firesc pe litoral, unde multe unități de cazare au ajuns la cel mai mare grad de ocupare, de peste 90%. Agențiile de turism și hotelierii deja fac față cu mare greutate numărului foarte mare de cereri venite mai ales din partea românilor care s-au hotărât în ultima clipă să-și petreacă aceste zile la malul mării. Se dau telefoane, se fac schimburi de turiști, se caută cazări pentru cei care nu mai încap, efectiv, în hotelurile arhipline.

Plajele sunt atât de aglomerate, încât se mai poate găsi cu mare greutate un șezlong liber, după ora 10.00 dimineața, iar în zonele unde se poate pune prosopul pe nisip nu mai e loc nici pentru trecere. Deși ieri, de la prima oră a dimineții s-a aflat că o mină din Ucraina a explodat, lovind un dig din Costinești, în apropierea Hotelului Forum, niciun turist nu a fugit de pe plajă. Furtuna puternică de pe mare a făcut victime la Mamaia, dar nici asta nu i-a alungat pe români de la plajă. Evenimentele se desfășoară normal, conform programului, iar litoralul va fi la fel de plin, cel puțin până miercuri, când se termină minivacanța de Sfânta Maria.

Programe speciale, la Mangalia

Fiecare hotel are petreceri proprii, pe lângă cele organizate de administrația stațiunilor de la malul mării. „Noi organizăm petreceri pentru turiștii noștri și am făcut un program de evenimente special, pentru această perioadă. Fiecare hotel își organizează evenimentele proprii, în general. Am reușit să atragem un număr foarte mare de turiști și nimeni nu s-a speriat de știrea despre mina explodată de dimineață sau de furtună. Oamenii speră să mai aibă zile bune de plajă și să se poată bucura de mare, până cel puțin la finalul lunii august, pentru că sunt mulți care abia acum și-au început concediile”, a explicat, pentru Jurnalul, Dragoș Răducan, președintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), proprietarul unui hotel de la malul mării.

Toate stațiunile sunt la fel de pline, în acest moment, atât în nord, cât și în sud. Organizația de Management al Destinației (OMD) Mangalia are foarte multe evenimente în aceste zile, orașul „furând startul” de mai bine de o săptămână, cu multe concerte la malul mării, care au atras un număr foarte mare de turiști. Nici de aici nu fuge nimeni, după evenimentul de la Costinești.

„Avem concerte organizate pentru Zilele Mangaliei și pentru Ziua Marinei, atmosfera este de sărbătoare și toată lumea se bucură de plajă, chiar dacă apa a fost mai agitată. Turiștii, chiar dacă au aflat că a explodat o mină la Costinești, nu s-au speriat, nu a intrat nimeni în panică și nu a existat nicio situație de anulare a rezervărilor. Oamenii așteaptă spectacolele pe care le-am pregătit, mai ales pentru Sfânta Maria. Din estimările noastre, sunt peste 160.000 de turiști pe litoral, în acest moment”, a explicat, pentru Jurnalul, Dumitru Filip, președintele OMD Mangalia, care include toate stațiunile din sudul litoralului.

Nordul litoralului, în sărbătoare

Și la Mamaia este sărbătoare, în continuare, iar oamenii au revenit pe plajă după furtuna care a luat mai multe vieți ieri, în prima parte a zilei. „În Mamaia și în nordul litoralului, în general, este o atmosferă de vacanță, hotelurile sunt pline, plajele sunt pline și turiștii se bucură de sărbătoare. Sunt multe evenimente special organizate pentru cei care se află acum pe litoral, iar de mina explodată la Costinești au aflat oamenii, dar nimeni nu s-a speriat. Ba chiar mai devreme am vorbit la Costinești, pentru niște cazări și lucrurile se desfășoară normal, în continuare. A fost un incident, dar nu s-a speriat nimeni. Noi estimăm că pe litoral sunt acum circa 180.000 de turiști”, a explicat, pentru Jurnalul, Corina Martin, președinte de onoare al Asociației patronale RESTO.

Și primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, a declarat că programul evenimentelor organizate pentru Ziua Marinei nu este perturbat în niciun fel, iar totul se desfășoară normal, în continuare.

Încă nu se știe dacă explozia a fost provocată de o mină

Ieri dimineață, un dig din stațiunea Costinești a fost lovit de o explozie. Din primele cercetări a reieșit că a fost vorba despre o mină marină, care a ajuns pe litoralul nostru din Odesa (Ucraina). Încă din mai 2022 s-a lansat alerta în legătură cu minele plantate de armata Ucrainei pe plaja din Odesa, dintre care multe s-au desprins și plutesc în derivă, existând riscul să ajungă și la noi pe litoral. Explozia de ieri pare să fi fost provocată de una dintre aceste mine. Din fericire, în urma exploziei de ieri nu s-au înregistrat victime, cu excepția unui tânăr care a cerut ajutorul, sunând la 112, pentru că i-ar fi fost afectat auzul, din cauza exploziei.

„În această dimineaţă, în jurul orei 9.00, am fost solicitaţi prin apel la 112 să intervenim în staţiunea Costineşti, acolo unde a avut loc o explozie pe dig. La faţa locului au fost alocate rapid mai multe resurse din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea al Judeţului Constanţa, de la staţia Tuzla”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, Ana-Maria Stoica.

Toți cei care observă pe apă obiecte suspecte sunt rugați să anunțe la 112. La fel s-a procedat și anul trecut, când s-a găsit prima mină plutitoare în zona litoralului nostru. Este primul incident de acest fel, de când s-a anunțat prima oară că minele ucrainene au început să plutească în derivă prin Marea Neagră, însă deocamdată nu s-a confirmat faptul că explozia ar fi fost provocată de o mină, fiind doar o primă presupunere. Autoritățile au început ieri să caute o a doua mină marină semnalată ca plutind în derivă în zona în care s-a produs explozia.

Din dispoziția șefului Statului Major, întregul litoral românesc va fi monitorizat cu un elicopter Puma naval, pentru a se identifica eventualele pericole. Ieri a fost foarte dificilă misiunea de căutare a resturilor exploziei și a celeilalte mine care a fost raportată în larg, din cauza valurilor foarte puternice.

