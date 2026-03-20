Americanii de la GE Aerospace aduc 3 milioane de euro în fabrica de componente de avioane din București

Investiția susține, de asemenea, angajarea a peste 1.000 de oameni în întreaga Europă, în timp ce compania încearcă să consolideze livrările către clienții săi. Pe lista locațiilor unde urmează să fie făcute investiții apare și România, scrie publicația digitală Defence Industry Europe. GE Aerospace face parte din concernul american General Electric și furnizează motoare cu reacție, componente și sisteme pentru aeronave comerciale și militare, cu o rețea globală de servicii pentru a sprijini aceste oferte. Alături de partenerii săi, americani au instalat peste 44.000 de motoare pe avioanele comerciale și 26.000 de motoare pentru avioanele militare.

Potrivit GE Aerospace, investiția se va concentra pe tehnologii avansate de producție și capacități de testare în mai multe locații cheie de producție.

„Această investiție semnificativă reflectă angajamentul nostru pe termen lung față de industria aerospațială europeană, o piață crucială pentru mulți dintre clienții noștri cheie”, a declarat Riccardo Procacci, președinte și CEO al diviziei Propulsion & Additive Technologies de la GE Aerospace. „Prin extinderea capacităților avansate de fabricație și testare în întreaga Europă, suntem mai bine poziționați pentru a satisface cererea tot mai mare a clienților, sprijinind în același timp comunitățile și economiile în care operăm”, a spus acesta.

Unde vor merge bani

O mare parte din finanțare va fi direcționată către celule de testare a motoarelor, sisteme avansate de prelucrare și extinderea fabricației aditive. Modernizările vor include, de asemenea, îmbunătățiri ale clădirilor și infrastructurii pentru a sprijini programele comerciale de motoare cu fuselaj îngust și cu fuselaj lat, precum și motoarele de avioane de vânătoare și elicoptere militare.

Italia va primi cea mai mare parte a investiției, cu 77 de milioane de euro alocate pentru extinderea capacităților de fabricație și testare în mai multe locații. Investițiile suplimentare includ 15 milioane de euro în Polonia pentru echipamente de șlefuire și prelucrare și 8 milioane de euro în Republica Cehă pentru prelucrare de precizie, tehnologii de inspecție și scule de asamblare.

Regatul Unit va primi 10 milioane de euro pentru modernizarea echipamentelor de fabricație și testare și pentru extinderea capacităților de producție a electronicelor și componentelor.

Ce va primi fabrica din București

La rândul ei, România va primi 3 milioane de euro pentru a sprijini modernizarea mașinilor, achiziționarea de noi echipamente și unelte pentru a sprijini producția de motoare de avioane, scrie publicația citată. Aceasta este cea de-a doua investiție de acest gen realizată în fabrica amplasată pe platforma Turbomecanica din București, după cea în valoare de 3,4 milioane de euro realizată în 2024, ca parte a unui program de investiții de 64 de milioane de euro în fabricile sale din Europa pentru a produce motoare comerciale mai eficiente și motoare militare esențiale. Fabrica din Bucureşti a apărut în 2002 printr-un parteneriat între GE şi firma românească Turbomecanica, iar din 2007 este complet în proprietatea americanilor, sub umbrela GE Aviation.

Pe lângă extinderea producției, GE Aerospace intenționează să investească aproximativ 40 de milioane de euro în 2026 în unitățile sale europene de întreținere, reparații și revizie (MRO) și reparații de componente. Această investiție face parte dintr-un program global mai amplu, evaluat la un miliard de dolari pentru unitățile MRO, anunțat inițial în 2024.

Investiții și în forța de muncă

Compania investește, de asemenea, în dezvoltarea forței de muncă pentru a aborda deficitul de competențe din industriile de înaltă tehnologie. Aceste inițiative includ granturi de formare pentru școlile profesionale din Regatul Unit și Italia, care se așteaptă să ajungă la peste 800 de studenți în acest an, precum și o extindere a programului Next Engineers din Varșovia, Polonia, care își propune să ajungă la peste 4.000 de studenți. „Angajamentul nostru se extinde dincolo de facilități și echipamente; este în egală măsură concentrat pe oamenii noștri. Într-o industrie în evoluție, investițiile în competențe, formare și resurse de talente în întreaga Europă nu sunt doar o necesitate tactică, ci un imperativ strategic”, a declarat Christian Meisner, director de resurse umane la GE Aerospace. „Ne dedicăm asigurării că sectorul aerospațial european are forța de muncă calificată necesară pentru a inova, a crește și a oferi o valoare excepțională clienților noștri în deceniile următoare”.

GE Aerospace a menținut o prezență puternică în Europa de aproape un secol și astăzi operează în 18 țări din regiune. Compania are aproximativ 13.000 de angajați în domeniul asamblajului, ingineriei, producției aditive și operațiunilor de întreținere.