George Soros se retrage din proiectul centralei nucleare de la Doicești

Centrala bazată pe noua tehnologie americană a microreactoarelor nucleare, pentru care s-au plătit deja studii de fezabilitate de peste 150 de milioane de euro, la Doicești, în județul Dâmbovița, pare să devină amintire, după ce premierul Ilie Bolojan a criticat investiția făcută de statul român, prin Nuclearelectrica. Premierul a precizat că „vom rămâne doar cu un teren și niște hârtii”, fiind contestat imediat de conducerea Nuclearelectrica, printr-un comunicat oficial, transmis către Bursa de Valori București, săptămâna trecută. Jurnalul anunța, încă de anul trecut, că principala miză de la Doicești nu este centrala cu tehnologie NuScale, ci bursa, iar acțiunile se vor tranzacționa bine atât timp cât știrile oficiale despre acest proiect sunt pozitive. Confirmarea ipotezei noastre vine acum de la George Soros, care și-a retras deja jumătate din acțiunile la NuScale Power, companie cu rol central în proiectul nuclear SMR al României de la Doiceşti, chiar dacă a fost pe pierdere.

George Soros şi-a retras jumătate din acțiunile la compania NuScale Power, cu o mare pierdere, în primul trimestru din 2026, după ce acţiunile companiei partenere în proiectul nuclear al Nuclearelectrica de la Doiceşti au pierdut 31% pe bursă, de la începutul acestui an.

Soros Fund Management LLC (compania lui George Soros, acționar al NuScale Power) deţinea, la sfârșitul anului 2025, 150.210 acţiuni, în valoare de 2,1 milioane de dolari, iar din raportarea pe primul trimestru din 2026 reiese că mai are doar 70.360 de acţiuni NuScale, în valoare de numai 762.000 de dolari, adică a vândut acțiuni în pierdere, reducându-și la jumătate participaţia la NuScale Power – companie care implementează, ca partener al Nuclearelectrica, proiectul pentru construirea centralei nucleare de la Doiceşti pe un teren sub care se află un zăcământ de gaze naturale rămas neexploatat după 2007.

Acțiunile lui George Soros au pierdut 31% pe bursă, de la începutul anului 2026, fiind sub presiune la vânzare, participația fiind redusă cu 53% (ca număr de titluri), în condiţiile în care vânzarea acțiunilor s-a făcut la circa 10 dolari, în luna martie a acestui an, după ce o acţiune SMR se tranzacţiona la preț dublu cu două luni înainte. Astfel, Soros Fund Management LLC a pierdut o investiție semnificativă la bursă, încasând din vânzarea rapidă a acțiunilor NuScale cu mult mai puțin decât a plătit atunci când a devenit acționar.

Fluctuații ale acțiunilor, în urma declarațiilor oficiale

Premierul Ilie Bolojan anunța eșecul acestui proiect încă din februarie 2026, moment în care a început declinul pe bursă, după fluctuațiile înregistrate în decembrie 2025, când se anunțase că investiția va fi blocată, dar situația s-a stabilizat, în cele din urmă, după ce compania NuScale Power a declarat că va garanta finanțarea proiectului.

Totuși, această investiție are mai multe probleme. Una ar fi noutatea tehnologiei, respinsă chiar în SUA, pentru ineficiență. A doua este terenul de la Doicești, pentru că viitoarea centrală nucleară ar trebui să se construiască peste un zăcământ de gaze naturale, riscurile fiind foarte mari.

În luna februarie 2026, Ilie Bolojan declara că SMR-urile nucleare americane de la Doicești vor exista „doar dacă găsim bani”, pentru că suma necesară construirii centralei nucleare e foarte mare, adică 6-7 miliarde dolari, precizând că în planul de afaceri va trebui calculată formula prin care această energie, care s-ar produce, intră într-o zonă de consum. „Etapa de investiții viitoare va trebui definitivată după ce se va găsi formula de finanțare. Având în vedere suma foarte mare de bani care trebuie acoperită, având în vedere complexitatea unor astfel de proiecte și faptul că sunt la început, estimarea mea este că n-o să vedem o investiție imediată. Astfel de investiții durează 5-6 ani de zile”, afirma premierul României, cu puțin înainte de începerea scăderii acțiunilor NuScale la bursă – chiar dacă imediat, RoPower Nuclear SA a anunțat oficial sprijinul de principiu a două instituții financiare susținute de guvernul SUA pentru dezvoltarea proiectului reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești.

Jurnalul anunțase, încă de anul trecut, că marea miză este bursa, iar știrile pozitive despre acest proiect par a avea legătură mai mult cu listarea la bursă a acțiunilor companiei americane decât cu investiția care ar urma să fie făcută, mai ales dacă se iau în calcul problemele majore ale acestui proiect. În decembrie 2025, acțiunile NuScale urcau pe bursă, fiind susținute de veștile bune despre proiectul de la Doicești, dar în martie 2026 au căzut brusc.

O nouă problemă a apărut săptămâna trecută, când tot Ilie Bolojan a declarat că „România a „consumat 240 milioane dolari și rămânem cu un teren și niște hârtii” - o declarație care din nou va afecta valoarea acțiunilor NuScale Power pe bursă, contrazisă imediat de Nuclearelectrica, printr-un document transmis către BVB, precizând că proiectul reactoarelor modulare mici se află în prezent în etapa premergătoare fazei Pre-EPC, etapă care include activități tehnice și administrative esențiale pentru implementare.

Nuclearelectrica a specificat că implementarea proiectului va merge mai departe, fiind „benefic pentru România și pentru UE”.

Problemele terenului se cunoșteau de la început

Proiectul NuScale a-nceput la finalul anului 2021, atunci când compania Nova Power & Gas - furnizor de gaze naturale - a achiziţionat amplasamentul fostei termocentrale, cu intenția de a construi o centrală mixtă pe gaz şi panouri fotovoltaice, cu instalaţii de stocare, deoarece în subsol exista un vechi zăcământ de gaz. Dar compania a constatat imediat că zăcământul de gaz nu este rentabil pentru exploatare – tocmai din acest motiv fusese închis în anul 2007.

Ideea transformării proiectului în SMR NuScale – RoPower Nuclear s-a lansat în februarie 2022, după ce Nuclearelectrica și NuScale Power au semnat un acord pentru a avansa implementarea tehnologiei inovatoare a reactoarelor modulare mici a NuScale, în România, în noiembrie 2021. Anul următor, amplasamentul fostei termocentrale de la Doicești a fost selectat pentru proiectul SMR, în urma unui studiu realizat de Nuclearelectrica cu un grant de 1,2 milioane de dolari de la USTDA, precum și a unei misiuni de evaluare AIEA.

Pe 27 iunie 2022, fostul președinte al SUA, Joe Biden, a anunțat alocarea unui grant de 14 milioane de dolari pentru etapa de dezvoltare a reactoarelor modulare mici în România, cu ocazia lansării Parteneriatului pentru Infrastructură și Investiții Globale, prezentat la Summit-ul Liderilor G7. Dar în noiembrie 2023, NuScale și-a anulat proiectul similar din Statele Unite, Carbon Free Power Project (CFPP) din statul Idaho, care ar fi urmat să fie primul de acest tip din lume al companiei.

Apoi NuScale s-a axat pe atragerea de la investitorii de pe piața de capital din SUA a unei finanțări de până la 200 de milioane de dolari, prin vânzarea de acțiuni la centrala din Doicești. George Soros a devenit acționar NuScale Power la finalul anului trecut.