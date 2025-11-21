Reforma Bolojan sare în curțile oamenilor. Impozit pe acareturi, de la pătule la solare. Guvernul a pus ochii și pe banii legumicultorilor

Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative vine cu impozitarea acestor construcții de anul viitor, ceea ce va însemna o scumpire puternică a legumelor. Practic, legumicultorii români nu vor mai putea face concurență mărfurilor aduse din import, în condițiile în care nici acum nu se descurcă prea bine, și mulți dintre ei vor fi forțați să închidă afacerile. Roşiile sunt în top zece produse agroalimentare care au contribuit la deficitul comercial al României anul trecut.

Construcțiile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri și/sau pătule pentru depozitarea și conservarea cerealelor intră de anul viitor pe lista plătitorilor de impozite locale, odată cu adoptarea celui de-al doilea pachet al reformei fiscal-bugetare aprobat săptămâna aceasta de către Guvern.

Astăzi, în Codul Fiscal clădirile care au această destinație sunt scutite de impozitul pentru clădiri.

Aceste clădiri nu vor mai beneficia de scutire totală, ci vor fi impozitate la jumătate din nivelul aplicabil clădirilor similare cu altă destinație. Modificările vin într-un pachet fiscal mai amplu, care prevede și recalcularea impozitelor în funcție de dotările clădirii și de rangul localității în care se află.

Primăriile vor explica procedurile

Noile reguli vor intra în vigoare în 2026, iar oamenii vor fi informați de autoritățile locale cu privire la procedurile și termenele aplicabile. Autoritățile centrale și locale urmează să clarifice în perioada următoare detaliile de implementare ale viitoarelor impozite.

Producțiile tot scad

Anul trecut, producția de legume a scăzut cu până la 10%, ajungând la circa două milioane de tone, iar importurile au crescut puternic. „România importă 60% din legumele pe care le consumă, deși are un potențial agricol considerabil. Acesta rămâne însă doar pe hârtie. În contextul unui sezon scurt pentru legume, de aproximativ trei luni, și a costurilor ridicate de producție, cantitatea de legume autohtone a scăzut cu 10% față de 2023, ajungând la numai două milioane de tone”, scria recent cotidianul Jurnalul. Potrivit INS, în prima jumătate a acestui an vegetalele au ieșit anul acesta din topul celor mai exportate produse, iar deficitul balanței comerciale cu legume a ajuns la un deficit de 432,9 milioane de euro, de 4,6 ori mai mare decât în perioada similară a anului trecut.

Importurile de roșii, tot mai mari

Începând cu anul 2017, s-au alocat de la bugetul de stat peste un miliard de lei pentru a sprijini producătorii de roșii în spații închise.

Deși Guvernul a mobilizat tot mai multe resurse financiare pentru sprijinirea producătorilor autohtoni, rezultatele nu sunt pe măsura așteptărilor, pentru că importurile au continuat să crească, bătând de la an la an recorduri după recorduri.

Cod Fiscal, Art. 456-Scutiri

1.Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:

……………………………………………………………….

o) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri și/sau pătule pentru depozitarea și conservarea cerealelor, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru alte activități economice;

Balanța comercială în comerțul cu roșii proaspete și prelucrate

An comercial Import (mil. euro) Export (mil. euro)

2023-2024 90 1,85

2022-2023 101,80 3,02

2021-2022 70,62 2,96

2020-2021 67,12 1,34

2019-2020 58,68 1,15

2018-2019 48,38 0,74

2017-2018 50,48 0,23

2016-2017 48,29 0,62

2015-2016 35,10 0,12

2014-2015 28,34 0,10

Total 598,81 12,13

Deficit comercial: 586,68 de milioane de euro