Hagi, ultima soluție pentru un fotbal fără direcție

Numai că, de data asta, realitatea nu mai are răbdare cu miturile. Numirea lui Gheorghe Hagi pe banca echipei naționale de fotbal a României vine, ca de fiecare dată în fotbalul românesc, cu un bagaj greu: așteptări uriașe și o memorie colectivă care refuză să accepte că timpul nu mai joacă pentru noi. Hagi nu e doar un selecționer. E o idee, un reflex, o nostalgie. Iar nostalgia, în fotbal, e cel mai nepotrivit antrenor. Pentru că, dincolo de nume și de aura aproape mitologică de rege al fotbalului românesc, realitatea e una simplă și incomodă: România nu are lotul care să susțină povești grandioase. Nu are generație de aur, nu are staruri constante la nivel înalt și, mai ales, nu are răbdarea necesară pentru construcții lente. Iar aici începe adevărata problemă.

Mitul care nu mai poate juca titular

Ca antrenor, Hagi are un CV care spune mai puțin decât legenda. Da, a câștigat titlul cu Farul Constanța, dar într-un context pe care puțini îl mai discută: era, în același timp, patron, manager și antrenor. Un ecosistem închis, unde deciziile nu erau contestate și unde timpul avea răbdare. La Constanța, chiar dacă echipa avea tradiție, avea suporteri, de-a lungul timpului nu au existat pretenții la supremație, la titluri pe bandă rulantă. Nu a existat o dramă cumplită în oraș dacă retrograda. Iar cele două titluri aduse de Viitorul/Farul Constanța nu au transformat echipa de pe Litoral într-o Steaua a anilor `80. Mai degrabă cele două titluri s-au înscris în lista campioanelor întâmplătoare, ca Oțelul, Astra Giurgiu sau Unirea Urziceni necum într-o prezență constantă în lupta la titlu. Rezumând, Farul a ajuns pe o treaptă mai sus față de cum a fost pe vremuri: o bună echipă de mijlocul clasamentului, dar care, acum, nu mai retrogradează.

De la control total la expunere totală

La echipa națională, lucrurile nu funcționează așa. Aici nu există protecție instituțională, șefii lui Gheorghe Hagi nu mai sunt Gheorghe Hagi și cumnatul lui, iar două rezultate slabe pot transforma entuziasmul în contestare. La Constanța, maxima contestare erau câteva fluierături ale câtorva ultrași și, uneori, câteva bârfe la berea de după meci. La națională poate urma contestarea națională.

Problema nu e dacă Hagi știe fotbal. Problema e dacă poate construi filosofia nouă a lui într-un mediu în care nu controlează nimic, în afară de discursurile din vestiar. Și, mai ales, dacă poate rezista într-un sistem în care fiecare convocare devine subiect de dezbatere națională.

Căpitanul unei povești complicate

Primul test va fi chiar în interiorul vestiarului. Pentru că, inevitabil, în jurul lui Ianis Hagi se va construi o poveste paralelă. Într-un moment delicat al carierei, cu evoluții tot mai rare și mai puțin convingătoare la nivel de club, Ianis riscă să devină piesa centrală la națională: numărul 10, liderul, căpitanul. Nu pentru că forma o cere, ci pentru că numele o impune.

Este o alegere care poate cântări greu. Pentru că fotbalul modern nu mai acceptă simboluri fără acoperire. Iar vestiarul nu iartă privilegiile. Într-o echipă care oricum duce lipsă de lideri autentici, riscul de a forța o ierarhie artificială e real.

Apoi vine întrebarea esențială: cu cine face Hagi schimbul de generații? Răspunsul, dacă ne uităm lucid, nu e spectaculos. Academia și structura de la Farul Constanța au produs jucători interesanți, dar nu o generație capabilă să schimbe radical fața naționalei. Nu există o coloană vertebrală nouă, clară, care să poată fi transplantată direct în prima reprezentativă. În lipsa unei baze solide, reconstrucția riscă să rămână mai mult un slogan. Iar sloganurile, în fotbalul românesc, au avut întotdeauna viață scurtă.

Suporterii, între speranță și oboseală

Dincolo de teren, reacția publicului este poate cel mai sincer barometru. Entuziasmul inițial există, dar e însoțit de o doză tot mai mare de scepticism. Suporterii nu mai sunt dispuși să creadă necondiționat. „A mers la el acasă, să vedem dacă merge și în deplasare”, spune un fan. „Naționala nu e academie de familie”, adaugă altul. Sunt reacții dure, dar care reflectă o oboseală acumulată în ani de promisiuni neîndeplinite.

Schimbul de generații... de unde?

În acest context, așteptările devin periculoase. Pentru că există o ruptură evidentă între ceea ce poate oferi realist această echipă și ceea ce publicul este pregătit să ceară. Hagi nu vine doar ca selecționer, ci ca ultimă speranță simbolică. Iar simbolurile, în fotbal, sunt adesea supraevaluate.

Un scenariu realist ar însemna rezultate modeste, o construcție lentă și, poate, câteva semne de progres. Dar scenariul care se vinde este altul: renaștere rapidă, identitate clară și calificări care să readucă entuziasmul. Între cele două, diferența este uriașă.

Adevărul e că Gheorghe Hagi poate aduce ordine, disciplină și poate chiar un stil recognoscibil. Dar nu poate inventa jucători acolo unde nu există. Nu poate accelera maturizarea unei generații care încă se caută. Și, mai ales, nu poate transforma, peste noapte, o echipă mediocră într-una competitivă la nivel european.

Restul ține de cât de mult mai suntem dispuși să confundăm legenda cu soluția. Într-un fotbal în care realitatea a devenit tot mai dură, iar răbdarea tot mai scurtă, Hagi are în față nu doar o echipă de reconstruit, ci și o iluzie de demontat. Iar asta s-ar putea dovedi cea mai grea misiune. Hagi nu poate transforma mediocritatea în performanță doar prin numele lui. Restul… ține de cât de mult mai suntem dispuși să confundăm trecutul cu viitorul.