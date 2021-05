Haos generalizat cu privire la persoanele decedate de Covid-19 în România 

Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a prezentat, ieri, raportul comisiei care a analizat diferențele raportate în platformele oficiale cu privire la cifrele persoanelor diagnosticate ca fiind infectate cu Sars-Cov-2 și decedate în cursul anului 2020. Nicio sursă din cele patru prezentate nu a furnizat cifre care măcar să semene între ele. Iar asta nu este tot. Site-urile oficiale ale Guvernului, prin celebrul Grup de Comunicare Strategică, au furnizat opiniei publice și mass-media cifre care, la rândul lor, diferă total de celelalte patru surse analizate. Iar acest lucru creează un haos informațional cum rar se poate întâlni. Guvernul a comunicat, la data de 1 ianuarie 2021, că, în România, au murit, în cursul întregului an 2020, 15.841 de persoane infectate cu Covid-19. Numai că, surprinzător, cifra deceselor centralizate la data de 13 mai 2021 arăta că, de la începutul pandemiei, au murit de sau cu Covid-19 29.308 persoane. Ceea ce ar însemna că, în primele cinci luni ale acestui an, au murit aproape tot atât de mulți oameni cât în întregul an precedent. Și asta, la o rată a infectărilor mai mică, într-o campanie intensivă de vaccinare și în condițiile în care, în ultimele 14 zile, toate județele României se află în zona „verde”, cu o rată de infectare de sub 1,5 la mie.

Raportul final al comisiei de analiză a modului de raportare în platformele oficiale a cazurilor de deces înregistrate, cu sau din cauza Covid-19, în anul 2020 arată că Institutul Național de Statistică a centralizat, la nivel național, 16.792 de decese cu diagnosticul principal Covid-19 cu virus identificat și 234 de cazuri de decese ale unor persoane depistate cu diagnosticul principal Covid-19 cu virus neidentificat. De asemenea, din aceeași sursă, au fost înregistrate 3.590 de decese din alte cauze, la care se adaugă și un diagnostic secundar de Covid-19 cu virus identificat, precum și 281 de cazuri de deces din alte cauze cu diagnostic secundar de Covid-19 cu virus neidentificat.

La începutul pandemiei, anul trecut, Organizația Mondială a Sănătății a introdus noi coduri de clasificare a bolii, inclusiv pentru decesele determinate de Covid-19. Astfel, Codul U071 înseamnă deces de Covid-19 cu virus identificat, iar codul U072 înseamnă deces de Covid-19 cu virus neidentificat.

În baza acestor coduri, Institutul Național de Statistică a centralizat, în total, pe tot parcursul anului 2020, datele din certificatele de constatare a decesului, 20.897 de cazuri de decese cu sau din cauza Covid-19, cu virus identificat sau neidentificat.

Cifrele de la Statistică, pe baza certificatelor de deces

Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății, a precizat, ieri, citând din acest raport al comisiei de analiză, că, în luna martie a anului trecut, Guvernul a dezvoltat o metodologie de supraveghere, aflată pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică, metodologie care cuprindea setul minim de date pentru raportarea imediată la Direcția de Sănătate Publică a cazurilor suspecte de Covid-19, inclusiv pentru decese, precum și schemele de raportare a cazurilor suspecte, pentru furnizorii de servicii de sănătate. După care, la sfârșitul lunii aprilie, prin ordin al Comandantului Acțiunii, au luat ființă platformele de raportare „Coronaforms” și „Alerte-ms.ro”. Prima dintre acestea este utilizată de Ministerul Sănătății, ea fiind dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale, având ca utilizatori Ministerul Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică, direcțiile de sănătate publică, laboratoarele care realizează testele TR-PCR și testarea prin utilizarea testelor antigenice rapide, precum și unitățile sanitare cu paturi care îngrijesc pacienți cu Covid-19, acestea din urmă având obligația raportării imediate a deceselor Covid-19 în baza definiției de caz către Direcția de Sănătate Publică. Cea de-a doua platformă, „Alerte-ms.ro” conține date de tip agregat numeric și este prevăzută cu mai multe câmpuri referitoare și la resursele din spitale, cum ar fi echipamentele și medicamentele, dar și la numărul de pacienți Covid-19.

Raportările din platformele oficiale

Ei bine, analiza deceselor cu sau de Covid-19 în cursul anului 2020 raportate de spitale, pe setul minim de date, către INSP și Centrul Național de Statistică și Informatică în Sănătate Publică au fost în număr total de… 26.106 de cazuri. Asta, în comparație cu Institutul Național de Statistică, unde au fost raportate, apa cum am arătat mai sus, 20.897 de cazuri. Din aceste 26.106 cazuri, 227 au avut diagnosticul principal Covid-19, iar 25.879 au avut diagnosticul secundar Covid-19.

Mai departe, se arată că, din cele 25.879 de cazuri cu diagnostic secundar Covid-19, 19.698 au avut diagnosticul confirmat de Covid, iar 6.181 au avut diagnosticul de suspect de infecție cu Covid1-19.

Numai că, ce să vezi, în platforma „Coronaforms”, în aceeași perioadă, au fost înregistrate 16.120 de decese, iar pe platform “Alerte-ms.ro” 18.948 de decese. Ministerul Sănătății a extras din acestea din urmă diagnosticele care fac referire la cauzele acute de deces (fracturi, traumatisme, patologii digestive, termii sau infarct miocardic acut), rămânând, astfel, un număr de 18.670 de cazuri de deces cu sau de Covid-19.

A cincea variantă, cea publicată de grupul de Comunicare Strategică

Recapitulând, avem patru cifre care se referă la același lucru, dar care nu au legătură una cu cealaltă. Dacă Institutul Național de Statistică arată că, pe tot parcursul anului 2020, au fost 20.897 de decese cu sau de Covid, spitalele au raportat, în aceeași perioadă, 26.106 de cazuri de decese cu sau de Covid, din care, în platforma „Coronaforms” au fost întegistate 16.120 de cazuri, iar în “Alerte-ms.ro” 18.948 de cazuri.

Ceea ce nu scrie în raportul comisiei de analiză este ceea ce a comunicat Guvernul în mod oficial către populație cu privire la acest număr de decese. Ioana Mihăilă preciza, ieri, că „sursa informațiilor comunicate public privind decesele, adică acele comunicări zilnice ale Grupului de Comunicare Strategică primite de la CNCCI este reprezentat de informațiile din platform < >, care conține decesele caz cu caz. Toate informațiile privind persoanele decedate care au fost comunicate de la nivelul CNCCI au avut la bază exact aceste informații din platform < >”.

Chiar așa să fie? „Jurnalul” a găsit, pe site-ul „știrioficiale.ro”, platforma Guvernului, unde Grupul de Comunicare Strategică a publicat aceste date centralizate zilnic, un comunicat de presă, din data de 1 ianuarie 2021, emis la ora 13.00, în care scrie că „până astăzi, 15.841 de persoane diagnosticate cu infecția cu Sars-Cov-2 au decedat”.

Ce avem noi aici? Pe lângă diferențele uriașe între cifrele raportate, există și diferențe majore între aceste cifre și numărul comunicat public. Astfel, între ceea ce prezenta Grupul de Comunicare Strategică, pe 1 ianuarie 2021, și cifra Institutului Național de Statistică, există o diferență de 5.056 de decese. Între cifra aceluiași Grup de Comunicare Strategică și cifra prezentată de spitale este o diferență de 10.265 de cazuri. Iar între cifra Grupului de Comunicare Strategică și raportările din „Coronaforms” este o diferență de 279 de cazuri, în timp ce diferențele față de raportările din platforma „Alerte-ms.ro” sunt de 2.829 de cazuri. Interesant este că, între raportările centralizate de Institutul Național de Statistică și ceea ce apare în „Coronaforms” este, de asemenea, o diferență de 4.777 de cazuri.

În ianuarie, Guvernul arăta o cifră totală de 15.841 de decese pentru 2020

Iar lucrurile nu se opresc aici. Așa cum precizam, Grupul de Comunicare Strategică prezenta, la data de 1 ianuarie, că, pe parcursul anului 2020, în România, au fost înregistrate 15.841 de decese ale unor persoane diagnosticate cu infecția Sars-Cov-2. Comunicări similare au fost făcute zilnic, inclusiv ieri, 13 mai 2021, când s-a anunțat oficial faptul că, în total, pe teritoriul național, de la debutul pandemiei, au fost înregistrate decesele a 29.308 persoane diagnosticate ca fiind infectate cu Sars-Cov-2.

Scăzând din aceste 29.308 cazuri totale de deces cifra comunicată pentru anul trecut, de 15.841 de decese, rezultă că, în primele patru luni și 13 zile din anul 2021 au murit, cu sau de Covid-19, 13.467 de persoane. Adică aproape cât au fost toate decesele comunicate pentru cele 10 luni din anul 2020. Absolut halucinantă această cifră, pentru că, statistic vorbind, ar însemna că, în medie, în fiecare zi din cele 132 scurse din anul curent, au decedat din aceste cauze sau cu acest virus 102 persoane. Față de anul trecut, când, tot în medie, au decedat, potrivit cifrelor Grupului de Comunicare Strategică, 52 de persoane pe zi, în cele 305 zile începând cu luna martie. Și asta, în condițiile în care, anul acesta, la nivel național, au fost luate măsuri mult mai aspre de către autorități, cum ar fi interdicția circulației, fără motiv, pe timp de noapte, reducerea programului magazinelor, programul scurtat în weekend, carantinarea unor localități importante, închiderea activității unor agenți economici, purtarea obligatorie a măștii în toate spațiile deschise și demararea unei campanii agresive de vaccinare.

95% dintre infectați s-au vindecat. Rata de imunizare prin vaccinare este de 13,6%

În ceea ce privește cifra deceselor raportată, ieri, de Guvern, aflăm că aceasta reprezintă 2,74 la sută din numărul total de cazuri de infectări cu Sars-Cov-2 diagnosticate, de la debutul pandemiei, pe teritoriul României. Practic, din martie anul trecut, până aproape de jumătatea lunii mai a anului curent, în România au fost înregistrare 1.069.770 de cazuri depistate cu Covid-19. Dintre acestea, 1.020.194 de persoane (95,37 la sută) au fost declarate cazuri vindecate.

Pentru depistarea acestui 1.069.770 de cazuri, au fost folosite 7.587.984 de teste RT-PCR și 1.004.165 de teste rapide antigenice. Asta, evident, dacă cifrele comunicate public sunt reale și concrete, nu precum cele referitoare la numărul deceselor.

Tot de pe platform oficială guvernamentală aflăm că România se află în zona verde de Covid-19, rata de infectare pe ultimele 14 zile fiind de 0,98 de cazuri la mia de locuitori. Cu toate acestea, Executivul a prelungit starea de alertă la nivel național, menținând restricțiile referitoare la portul măștii în spațiile publice deschise și limitarea circulației pe timp de noapte. Guvernul lasă de înțeles că se ia în calcul renunțarea la obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile deschise numaii în localitățile în care rata de vaccinare depășește 50 la sută.

Acum, însă, intervine întrebarea 50% din ce? Comitetul Național de Vaccinare prezenta, tot ieri, oficial, datele cu privire la procesul de injectare. Aflăm, astfel, că, din data de 27 decembrie 2020 și până pe 13 mai 2021, au fost administrate 6.305.800 de doze de vaccin, fiind „imunizate” 2.555.835 de persoane, reprezentând 13,16% din totalul populației vizate. Asta înseamnă, matematic, că în România, există peste 19,44 milioane de persoane care se „califică” a fi vaccinate anti-Covid-19.

Mai există câteva date interesante extrase din ultima raportare făcută de Guvern cu privire la rata de infectare, în ultimele 14 zile. Județele în care a fost înregistrată cea mai mare apetență spre vaccinare au și cea mai ridicată rată de infectare (Alba – 1,44 la mie, Cluj – 1,38 la mie, Ilfov – 1,32 la mie, București – 1,3 a mie), iar zonele unde apetența spre vaccinare este redusă au și o rată de infectare pe măsură (Gorj – 0,22 la mie, Suceava – 0,3 la mie, Vaslui 0,37 la mie).

Premierul o somează pe Ioana Mihăilă să facă public raportul

Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a declarat că nu va face public raportul privind diferențele de decese Covid-10, precizând că informațiile le-a prezentat în conferința de presă susțină ieri la sediul instituției. Mai mult, aceasta a declarat că nu vrea să politizeze raportul și că nici nu caută vinovați. Numai că, având în vedere că explicațiile ministrului Sănătății nu i-au convins pe jurnaliști, presa i-a adresat întrebări și lui Cîțu pe acest subiect. Premierul anunță că o să-i ceară Ioanei Mihăilă să publice acel raport. „Am văzut acest raport mai devreme. O încurajez să-l prezinte public. Să-l facă public. Ce a spus și doamna ministru: sunt mai multe baze de date. O să vedem dacă mai trebuie să mai îmbunătățim”, a precizat Florin Cîțu.