Hotelurile de pe litoralul bulgăresc, pline până în octombrie

Sezonul estival de pe litoralul Bulgariei se încheie abia acum, deși toamna s-a instalat și în țara vecină, iar plajă se mai face doar la piscinele hotelurilor. Totuși, cei care știu să-și atragă turiștii nu mai au nicio cameră liberă până în ultima zi a lunii septembrie, în timp ce litoralul românesc rămâne gol cu o lună mai devreme. Ca de obicei, 80% din totalul turiștilor care umplu hotelurile din Bulgaria sunt români, cu foarte mulți copii, deși școala a început pe 8 septembrie. Petrecerile tematice create special pentru grupurile de români, muzica, dansul și distracția din stațiuni sună toate românește, chiar și toamna. Cele mai căutate hoteluri sunt acolo unde serviciile se îndreaptă către dorințele clienților, chiar și în extrasezon.

Cel mai mic preț pentru cele mai bune servicii turistice, rezervări timpurii, cu reduceri de tarife până la jumătate, persoane care vorbesc limba română și stau mereu la dispoziția turiștilor și pachete all inclusive cu mâncare, băutură, parcare, divertisment și agrement incluse în preț – cam așa s-ar rezuma rețeta succesului unor hotelieri de pe litoralul Bulgariei care țin hotelurile pline, cu grad de ocupare 100% până la începutul lunii octombrie.

Se pot da și exemple concrete care arată cum reușesc hotelierii bulgari să-i atragă pe români pe litoral, chiar și atunci când vremea nu mai e prielnică pentru plajă, iar copiii deja au început școala. Unul dintre cele mai căutate hoteluri de pe litoralul Bulgariei, din anul 2019 până acum, este Prestige Aquapark din stațiunea Nisipurile de Aur, unde toate camerele au fost ocupate, până ieri, cei mai mulți turiști fiind din România. Animatorii care întrețin distracția aici deja vorbesc limba română, iar muzica de dans este, de cele mai multe ori, românească, pentru grupurile foarte mari de petrecăreți care prelungesc vara până în mijlocul toamnei.

Manager special pentru turiștii români

Secretul succesului acestor hotelieri este „rețeta all inclusive”, cu un raport ideal calitate-preț. Iar all inclusive nu înseamnă doar mâncare și băutură, ci și distracție cu animatori pentru copii și adulți, acces la SPA, piscine interioare și exterioare, la locuri de joacă pentru copii și spațiile de distracție, parcare, biciclete și alte facilități pentru care turistul nu plătește suplimentar.

Și hotelierii din România au preluat „rețeta”, iar numărul celor cu servicii all inclusive crește de la un an la altul, dar pe litoralul românesc sunt doar 55 de astfel de oferte, iar Bulgaria are peste 300. Nu toate au același succes, însă acolo unde s-a investit în strategiile de marketing pentru a ține gradul de ocupare la peste 95% inclusiv în extrasezon, rezultatele sunt vizibile.

De exemplu, hotelurile din grupul Prestige au manager special pentru România – Angelica Chirica. Managerul se ocupă atât de relația cu agențiile de turism din țara noastră, cât și de problemele turiștilor români care ajung la hotel. Fiind o persoană care vorbește limba română și poate rezolva orice problemă care apare la hoteluri, românii au o mai mare siguranță și aleg aceste hoteluri, atât pentru oferta mai bună decât ale altor unități de cazare similare – din categoria 4 stele all inclusive –, cât și pentru posibilitatea de a avea permanent o persoană la care pot apela, în limba română. Există astfel de angajați vorbitori de limba română și la agențiile de turism din Bulgaria, deservind hoteluri la nivel regional, dar sunt preferate hotelurile care au angajații proprii vorbitori de limba română, pentru relația cu turiștii români.

Cel mai ieftin din ofertele de același fel

Din 2019, topul anual pe care îl face agenția românească IRI Travel, în funcție de vânzările de pe litoralul Bulgariei arată că pe prima poziție a rămas stațiunea Nisipurile de Aur, iar cele mai vândute hoteluri sunt cele din grupul Prestige.

Unul dintre „ingredientele” succesului este și poziționarea permanentă a prețurilor la limita inferioară, în ofertele tuturor agențiilor – adică din lista de oferte de 4 stele all inclusive, Prestige are întotdeauna prețul cel mai mic, deși turiștii care au ajuns aici știu că serviciile sunt mai bune decât în alte locuri din aceeași categorie.

Un alt „ingredient” din rețeta succesului este explicat de Lucian Bădârcea, CEO IRI Travel, care a pariat pe litoralul Mării Negre – din România și Bulgaria – inclusiv în pandemie, câștigând fiecare pariu anual, pentru că din 2019 până în prezent, agenția înregistrează cele mai mari creșteri, de la un an la altul, pe acest segment. Iar „ingredientul” este oferta „all inclusive”, pentru că 99% din totalul turiștilor români care caută oferte pentru vacanțe pe litoralul Bulgariei cer all inclusive. La „pachetul clasic” se adaugă unele gratuități pentru copii, paturi suplimentare și animatori care vorbesc limba română.

Strategiile de marketing mereu câștigătoare

Un alt „ingredient” care stă la baza creșterii volumului de vânzări, atât al agențiilor de turism din România care au oferte pentru litoralul Bulgariei, cât și al hotelurilor de pe litoralul bulgăresc este tendința românilor de a-și face mai multe vacanțe într-un an. Lucian Bădârcea a explicat că din 2019 se simte din ce în ce mai accentuat această tendință, pentru că românii au renunțat la vacanța unică de vară, pe care o făceau în mod tradițional, programându-și acum mai multe concedii în sezonul estival, în locuri diferite – atât în România, cât și în Bulgaria, Grecia sau Turcia – la care se adaugă alte minivacanțe prilejuite de sărbătorile creștine sau de zilele libere acordate de stat, în fiecare anotimp.

Pentru toamnă, de exemplu, cei mai mulți români aleg o stațiune balneoclimaterică sau o destinație externă unde pot face plajă și în extrasezon, țara preferată fiind Egipt – unde există același tip de oferte de 4 și 5 stele all inclusive, la prețuri accesibile pentru un număr mare de turiști din țara noastră.

De asemenea, românii – spune Bădârcea – au învățat să profite de reducerile de prețuri ale programelor de vânzări timpurii, preferând acum să caute oferte „early booking” pentru care pot plăti cu până la 50% mai ieftin și în rate. La această tendință din ce în ce mai pronunțată contribuie și hotelierii care au înțeles cât de important este să-și asigure din primele luni ale anului un grad de ocupare de până la 80% prin „early booking”, în colaborare cu agențiile de turism.

Buna colaborare cu partenerii

Foarte importantă este și viziunea hotelierilor și modul în care colaborează cu agențiile de turism. „Am întâlnit aici, la Prestige, un om vizionar, care a înțeles, în adevăratul sens al cuvântului, logica parteneriatului dintre agenție și hotel: e cel mai bine vândut hotel din Nisipurile de Aur. Încă din perioada ianuarie-februarie atinge o capacitate de 85-90% grad de ocupare, iar în sezon nu a fost niciodată sub 100%. Am reușit să facem lucruri foarte bune împreună. Am intrat în colaborare directă cu proprietarul hotelului acum 10 ani și pot spune că este cel mai bun exemplu de adevărat om de business. De asemenea, succesul nostru are la bază și colaborarea pe care o avem cu peste 1.500 de agenții partenere din România”, explică Lucian Bădârcea.

Agenția pe care o conduce înregistrează o nouă creștere cu anul acesta, față de 2024 care a reprezentat vârful vânzărilor pe un cincinal în care s-au înregistrat anual creșteri cu 20-30% față de fiecare an precedent. În sezonul estival 2025, agenția a înregistrat o creștere de 38% a vânzărilor și de 32% a numărului de turiști, comparativ cu anul 2024, iar acum raportează o creștere spectaculoasă, cu 45% a rezervărilor timpurii față de anul trecut, „ceea ce arată că a crescut gradul de cultură a turistului român, în relația cu mecanismele din acest sector de activitate”, explică Bădârcea.

Agenția a lansat sâmbătă, chiar de Ziua Mondială a Turismului, ofertele Early Booking pentru vara 2026, cu reduceri de până la 40% la pachete turistice în România și destinații internaționale. Campania este valabilă până la sfârșitul lunii martie 2026, cu două praguri intermediare, la 30 noiembrie și 31 decembrie 2025. Astfel, românii pot alege cele mai bune oferte cu prețuri reduse substanțial, în cele mai căutate hoteluri. Pe litoralul bulgăresc agenția are parteneriate foarte profitabile și cu stațiunea Albena și cu lanțurile HVD Hotels și Grifid Hotels – hoteluri de lux care se află în topul preferințelor românilor.

Stațiunea Nisipurile de Aur este cea în topul preferințelor turiștilor români care aleg litoralul bulgăresc, având o serie de avantaje: distanța scurtă față de România, multitudinea de oferte all inclusive la 4 stele, preferate de majoritatea familiilor de români, cel mai bun raport calitate-preț de pe litoralul bulgăresc și multitudinea de variante pentru distracție și agrement, dar și apropierea de obiective turistice unde pot merge în excursii de o zi sau de câteva ore cei cazați aici – Balcic, Varna sau Mănăstirea Aladja, săpată în stâncă.

Orașul Varna este o bijuterie arhitecturală de la malul Mării Negre. Centrul istoric merită să fie vizitat, iar de aici se intră într-un parc dendrologic ce face legătura cu plaja. Cea mai frumoasă zonă a plajei este cea pe care vechile vestiare au fost transformate în terase și restaurante cu ieșire la mare, direct pe plajă.

De la Nisipurile de Aur se poate ajunge la Varna, în circa 20-25 de minute, chiar și cu autobuzul. Există afișaj electronic aproape în fiecare stație, astfel încât se poate vedea câte minute mai trebuie așteptat autobuzul.

Mănăstirea Aladzha atrage mii de vizitatori, anual

O altă atracție a celor care vor să viziteze zona litorală a Bulgariei este mănăstirea Aladzha, situată foarte aproape de Nisipurile de Aur și de Albena, spre Varna. Seamănă cu bisericile săpate în piatră din România, dar este mult mai mare.

De sus, de la ultimul nivel al scărilor pe care se poate urca pentru a o vizita integral, se vede marea, dincolo de pădurea care se întinde de la Balcic până la Varna. Mănăstirea a fost întemeiată în jurul secolelor XII-XIV, fiind studiată de arheologi începând de la sfârşitul secolului al XIX-lea. A fost declarată monument istoric în anul 1927, devenind monument de arhitectură de importanţă naţională în 1968.

Încăperile sunt săpate în stâncă pe două niveluri, într-o faleză de calcar, cu înălţimea de aproape 40 de metri. Iar micii comercianți care vând suveniruri la intrare vorbesc românește, tocmai pentru că obiectivul turistic e vizitat de foarte mulți români.

Secretele castelului Reginei Maria de la Balcic

Dincolo de semnificațiile obiectelor și ale arhitecturii castelului, locul este dedicat meditației. De aici a venit și denumirea pe care regina i-a dat-o reședinței sale de vară: „Tenha Yuva” sau „Cuibul Linistit”. Întregul domeniu de la malul mării include șase vile, dintre care cea principală era a reginei, iar restul au fost construite pentru fiecare copil al său.

Cu puține încăperi, dar cu toate ferestrele orientate spre mare, castelul e înconjurat de un labirint de piatră care completează faleza și grădinile cu trandafiri. Iar peste tot sunt amplasate cruci, transformând locul și într-o destinație pentru rugăciune, cu puternică încărcătură spirituală.Din dorința reginei a fost ridicat și paraclisul „Stella Maris”, în stil ortodox, pentru reculegere, testamentul ei fiind ca inima să-i fie păstrată în incinta paraclisului, după moarte. Inima Reginei Maria a fost depusă în paraclis în iulie 1938, dar a fost mutată la castelul Bran, în toamna anului 1940, după predarea Cadrilaterului către Bulgaria, iar după Al Doilea Război Mondial a mai fost mutată o dată, în tezaurul Muzeului Național de Istorie, la București.

Unul dintre locurile cu cea mai frumoasă priveliște către mare este terasa deschisă a vilei de pe malul mării, iar al doilea este cel al băilor castelului, de pe terasa inferioară, de unde se poate intra direct pe plajă. Băile reginei erau alimentate cu apă de mare, într-o mică piscină protejată de un pavilion de piatră, pe drumul dintre vilă și paraclis.

