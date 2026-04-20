De ce îmbătrânim? Rolul telomerilor în (pre)lungirea vieții

Cedăm cuvântul dr. David Della Morte Canosci, autorul cercetării Lupta contra timpului. Algoritmul longevității… (Editura Trei, 2025): „În ultimii ani, în special, s-a descoperit că mutația unor gene «ne face să îmbătrânim rapid», provocând sindroame de îmbătrânire prematură. Cele mai importante dintre aceste mutații genetice sunt sindromul Hutchinson-Gilford sau progeria (HGPS) și sindromul Werner atipic, cauzate de defecte genetice ale unor proteine. Aceste cercetări au permis, de asemenea, să se stabilească existența unei legături directe între organizarea celulară şi defecte în repararea ADN-ului. Acum este sigur că un ADN deteriorat de agenţi fizici (radiaţii) sau chimici (substanţe oxidante) are legătură cu îmbătrânirea. Prin urmare, genele care reglează întreținerea celulelor și repararea ADN-ului sunt importante pentru longevitate”.

Scufia cromozomilor

În completare: „Dacă ADN-ul deteriorat ne face să îmbătrânim, este evident că structurile care îl protejează de deteriorare au legătură cu longevitatea. Dintre acestea, cele care joacă un rol important sunt reprezentate de telomeri”. Limpeziri: „Telomerii sunt structuri alcătuite din secvenţe de ADN şi proteine care se găsesc în extremităţile cromozomilor. Ele închid şi protejează extremitatea unui cromozom precum plasticul din capătul şireturilor de la pantofi. În cazul aproape tuturor animalelor, de la cele mai simple la cele mai complexe, telomerii sunt necesari în diviziunea celulară. Cu fiecare replicare a celulei, aceștia se scurtează câte puțin, până când devin atât de scurţi, încât celula nu se mai poate diviza. Când celulele nu se mai divid, ţesuturile îmbătrânesc, deoarece vechile celule nu mai sunt înlocuite de celule noi. Cu toate acestea telomerii se pot reconstrui graţie unei enzime numite telomerază”.

Reglări

Am găsit deci o soluţie împotriva îmbătrânirii celulare? „Nu chiar, fiindcă o celulă care continuă să se dividă în mod necontrolat, depăşind limitele impuse de telomeri, devine canceroasă. Iată de ce telomerii sunt atât de importanţi: în celulele sănătoase, reglează durata corectă de viaţă a unei celule, astfel încât să nu existe riscul de a deveni canceroasă. Viteza de scurtare a telomerilor a fost asociată cu longevitatea în cazul mai multor specii: păsările şi mamiferele cu o durată de viaţă lungă prezintă o scurtare a telomerilor mai lentă faţă de cele care au o viaţă scurtă. Păstrarea lungimii optime a telomerilor este esenţială pentru o îmbătrânire sănătoasă. O demonstrează studiile conform cărora, la femele, telomerii mai lungi prezic un succes reproductiv mai mare în cursul vieţii”.

Alungiri

Tot aici: „De asemenea, lungimea telomerilor a fost asociată cu boli legate de înaintarea în vârstă, în timp ce disfuncţionalitatea telomerilor este un semn specific al îmbătrânirii şi al afecțiunilor tipice ale acesteia. Telomerii sunt esențiali pentru înțelegerea longevității și a proceselor de îmbătrânire. Întreținerea şi durata lor de viaţă sunt influenţate de diverşi factori, precum succesul reproductiv și bolile legate de vârstă. A fost demonstrat, de asemenea, că activitatea fizică are un impact asupra lungimii telomerilor: exercițiul îi poate, în principiu, alungi și, prin creșterea nivelului antioxidanților, care sunt cruciali în păstrarea integrităţii telomerilor, contribuie la întreţinerea lor”.

„Telomerii sunt structuri alcătuite din secvenţe de ADN şi proteine care se găsesc în extremităţile cromozomilor. Ele închid şi protejează extremitatea unui cromozom”, Dr. David Della Morte Canosci

„O celulă care continuă să se dividă în mod necontrolat, depăşind limitele impuse de telomeri, devine canceroasă. Iată de ce telomerii sunt atât de importanţi”, Dr. David Della Morte Canosci

››› Vezi galeria foto ‹‹‹