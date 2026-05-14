Incredibil! După ce a fost demis de Parlament, Bolojan a înființat o comisie guvernamentală care să elaboreze legi. Sub conducerea Oanei Gheorghiu

Guvernul demis și interimar al lui Ilie Bolojan continuă să ignore prevederile constituționale și legale, chiar și după ce a fost atenționat, în contextul adoptării în afara legii a Ordonanței SAFE nr. 38/2026, că nu mai are prerogativele unui Executiv cu puteri depline și că nu poate promova politici noi. La o zi după demiterea Executivului, Cancelaria Prim-Ministrului a transmis Secretariatului General al Guvernului un proiect de Decizie a Prim-Ministrului prin care se înființează o Comisie care să se ocupe de portofelului european pentru identitatea digitală. Comisia va fi condusă de vicepremierul Oana Clara Gheorghiu și se va ocupa inclusiv cu elaborarea unui proiect de act normativ - lucru interzis unui Guvern cu puteri limitate - pentru atingerea obiectivelor deciziei. Mai mult, documentul prevede că premierul trebuie să primească informări lunare de la această Comisie, în condițiile în care ar trebui să fie o chestiune de zile sau, cel mult, săptămâni până să părăsească Palatul Victoria.

O nouă de acțiune de sfidare a Constituției s-a petrecut marți, 13 mai 2026, când, la opt zile de la demiterea Executivului pe care îl conduce, prin moțiune de cenzură adoptată de Parlament, premierul demis Ilie Bolojan a emis Decizia Prim-Ministrului nr. 399.12.05.2026 privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei pentru inițierea și coordonarea demersurilor necesare asigurării cadrului instituțional, legal și tehnic în vederea dezvoltării și implementării ecosistemului național aferent portofelului european pentru identitatea digitală.

Conform documentului, publicat, în aceeași zi, în Monitorul Oficial al României, „începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se constituie Comisia pentru inițierea și coordonarea demersurilor necesare asigurării cadrului instituțional, legal și tehnic în vederea dezvoltării și implementării ecosistemului național aferent portofelului european pentru identitatea digitală, denumită în continuare Comisia RO EUDIW, organism fără personalitate juridică, cu caracter consultativ”.

Vicepremiera ONG-istă, pusă șefă

Operațiunea demonstrează că Ilie Bolojan nu doar că ignoră faptul că a fost demis, dar acționează ca și când știe că va rămâne încă o bună perioadă la Palatul Victoria. Asta, deoarece, prin această decizie, se stabilește faptul că „Comisia RO EUDIW va fi condusă de vicepremiera demisă Oana Clara Gheorghiu, iar din acest organism mai fac parte Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, condus de ministrul demis Irineu Darău, de la USR, și Ministerul Afacerilor Interne, condus de vicepremierul și ministrul demis Cătălin Predoiu, de la PNL.

Mai mult, se prevede că „la ședințele Comisiei RO EUDIW participă și un reprezentant cu funcție de conducere al Serviciului de Telecomunicații Speciale, denumit în continuare STS, cu drept de vot”.

Comisia RO EUDIW are ca obiectiv „întreprinderea demersurilor necesare asigurării cadrului instituțional, legal și tehnic în vederea aplicării dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, modificat și completat prin Regulamentul (UE) 2024/1.183 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 aprilie 2024, precum și a actelor subsecvente, adoptate în temeiul acestuia”.

În două articole se vorbește despre facerea și modificarea de legi

Dacă până acum lucrurile nu par să depășească limitele constituționale și legale, decizia conține, în continuare, prevederi care dau acestei Comisii prerogative ale unei structuri guvernamentale aparținând unui Executiv cu puteri depline. Concret, se arată că, în vederea îndeplinirii obiectivului descris mai sus, Comisia RO EUDIW are atribuția de a identifica și analiza cadrul legislativ european și național aplicabil, „elaborând propuneri de acte normative sau propuneri de modificare, completare ori abrogare a celor în vigoare, după caz”.

Iar lucrurile nu se opresc aici. Decizia lui Bolojan mai reglementează și faptul că, „în scopul asigurării aplicării dispozițiilor regulamentului menționat (…), Comisia RO EUDIW elaborează o propunere de act normativ în care vor fi cuprinse soluții normative pentru reglementarea a cel puțin trei aspecte esențiale”.

Este vorba despre „mecanismele de integrare a soluțiilor/infrastructurilor tehnice existente în ecosistemul de servicii digitale către cetățeni (cartea electronică de identitate, roepas.ro, ROeID, ghiseul.ro, anaf.ro, cnpp.ro etc.) cu soluția națională aferentă portofelului european pentru identitatea digitală pentru accesarea serviciilor publice digitale și pentru partajarea atestatelor electronice de atribute”, despre „rolurile principale ale autorităților și instituțiilor publice cu funcții-cheie în dezvoltarea soluției naționale aferente portofelului european pentru identitatea digitală” și despre „realizarea arhitecturii platformei unice care să îndeplinească în prima fază portofelul european pentru identitatea digitală, ca mai apoi aceeași platformă să cuprindă toate serviciile publice digitale existente sau viitoare”.

Inițiată a doua zi după moțiune

Culmea tupeului este că proiectul de Decizie a Prim-Ministrului a fost transmis Secretariatului general al Guvernului de către Cancelaria Prim-Ministrului la data de 6 mai 2026. Adică a doua zi după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Adresa a fost înregistrată la data de 7 mai 2026, adică la două zile după demiterea Executivului.

Iar ca și când toate aceste amănunte nu ar fi fost suficiente, se mai prevede că „Comisia RO EUDIW înaintează prim-ministrului informări lunare sau ori de câte ori este necesar în legătură cu stadiul îndeplinirii obiectivului prevăzut la art. 3 alin. (1)”. Adică, premierul demis Ilie Bolojan, care, teoretic și legal, se pregătește foarte curând să părăsească Palatul Victoria, așteaptă de la Oana Gheorghiu, demisă odată cu el, informări lunare pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în această decizie.

Ordonanța SAFE, trimisă la CCR. Juriștii vorbesc despre fapte penale

Este al doilea act consecutiv pe care premierul demis Ilie Bolojan îl săvârșește, după ce Guvernul său a fost destituit de Parlament și care încalcă prevederile Constituționale și ale Codului Administrativ.

Asta după ce, la data de 8 mai 2026, la trei zile de la votul moțiunii de cenzură, Executivul interimar a repus pe ordinea de zi a Cabinetului și a adoptat OUG 38/2026, referitoare la programul SAFE, într-o formă diferită de cea avizată de Consiliul Legislativ, ordonanță care a fost publicată, antedatat cu data de 4 mai 2026, în Monitorul Oficial al României.

Ordonanța a fost atacată la CCR de Avocatul Poporului, tocmai pentru că un guvern demis prin moțiune de cenzură nu are dreptul de a emite ordonanțe, ordonanțe de urgență și nici să adopte proiecte de lege. Comisia pentru Constituționalitate a Senatului a arătat, într-un raport, că există indicii că, prin adoptarea acestei ordonanțe, s-au săvârșit fapte de natură penală. Iar avocatul Adrian Toni Neacșu arată că premierul și miniștrii care au semnat-o pot fi trași la răspundere penală pentru fals, uz de fals și abuz în serviciu.

