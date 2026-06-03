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Ministerul Muncii schimbă regulile în educație: Indemnizație fixă pentru profesorii diriginți

de Redacția Jurnalul    |    03 Iun 2026   •   23:15
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Ministerul Muncii schimbă regulile în educație: Indemnizație fixă pentru profesorii diriginți
Hepta/Cum argumentează ministrul interimar introducerea unei sume fixe pentru dirigenție

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, spune că indemnizația de dirigenție este discutată în varianta unei sume fixe în noua lege a salarizării.

„Avem 116 sau 113 mii de profesori care iau în prezent indemnizația de dirigenție. Dacă aplici procentul acela de indemnizație pe baza salarială, impactul este de 1,1 - 1,2 miliarde de lei. Prin urmare, nu este ceva ce putem duce în modul acesta”, a spus Dragoș Pîslaru, într-o conferință de presă.

Ministrul a explicat că varianta procentuală duce la diferențe între profesori, în funcție de nivelul salariului de bază.

„Mai e o consecință. Profesorii care sunt mai bine plătiți pentru activitatea de dirigenție primesc mult mai mulți bani decât profesorii care sunt mai prost plătiți”, a afirmat el.

Dragoș Pîslaru a spus că a ridicat în discuțiile cu reprezentanții din Educație varianta unei indemnizații în sumă fixă, astfel încât profesorii cu venituri mai mici să nu fie dezavantajați.

„Întrebarea pe care am pus-o familiei ocupaționale este dacă n-am putea să ne gândim la o indemnizație de dirigenție în sumă fixă. Adică practic să fie o indemnizație care să stimuleze, pe care să o gândim astfel încât, cel puțin pentru toată lumea care avea salarii mai mici în sistem, să fie mai mare decât avea sau cel puțin egală cu ce avea în prezent, pentru ca să ne asigurăm de un lucru foarte clar și anume că nimeni din baza sistemului de educație, mai ales profesorii cu venituri mai reduse, nu are nevoie de salarii compensatorii”, a subliniat ministrul interimar al Muncii.

El a precizat că nu a fost avansată încă o sumă, pentru că urmează o nouă rundă de discuții cu sindicatele și Ministerul Educației.

„Nu am avansat noi în acest moment o astfel de sumă, pentru că așteptarea era să avem o a doua rundă cu sindicatele și Ministerul Educației pe acest aspect”, a declarat Pîslaru.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: dragos pislaru indemnizaţie dirigentie
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