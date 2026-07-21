Lucrările proaste de apă-canal se văd la inundații

Furtunile au măturat efectiv Valea Prahovei și nordul județului Dâmbovița, duminică, iar cele mai mari pagube s-au înregistrat în localitățile Bușteni, Sinaia și Moroeni, fiind aproape distrus și drumul care leagă Sinaia de Moroeni (DN 71, Calea Moroeni) unde a fost nevoie de intervenție cu buldoexcavatoare pentru a mai putea circula mașinile. O altă zonă foarte grav afectată a fost în amonte, la Peștera-Padina, unde mai multe mașini au fost distruse de furia apelor, iar părți din carosabil au fost smulse de viitură.

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Și în localitatea Bușteni multe maşini au fost luate de şuvoaie, iar un drum în lucru s-a surpat din cauza puhoaielor de apă care au venit cu putere. Aici sunt foarte multe gospodării inundate, iar străzile au devenit nepracticabile, din cauza noroiului, a bolovanilor și copacilor rupți, aduși de viitură. Primăria a deschis două linii telefonice pentru intervenții rapide, sesizări și recrutarea voluntarilor care să ajute la curățarea suprafețelor afectate.

Ieri dimineață, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prelungit avertismentul de cod galben și portocaliu de precipitații, furtuni și vijelii, în jumătate din țară, inclusiv Valea Prahovei și nordul județului Dâmbovița.

Se caută vinovații pentru pagubele produse de ape

Apele Române gestionează situația cursurilor râurilor și pâraielor, dar nu și zonele din localități, unde responsabilii sunt la primării și la companiile de apă care ar trebui să facă toate lucrările necesare pentru prevenirea dezastrelor. Chiar dacă furia apelor nu poate fi oprită, atunci când cantitatea de precipitații este foarte mare, într-un timp foarte scurt și pe o suprafață restrânsă, totuși trebuie să fie luate în calcul debitele crescute ale apelor curgătoare, în astfel de situații, iar pentru a se putea preveni aceste pagube produse de viituri, UAT-urile și companiile de apă ar trebui să facă permanent anumite lucrări.

Acest tip de intervenții se făceau, obligatoriu, înainte de 1990, iar atunci când se ajungea la dezastru, ca în situația de la Bușteni, Moroeni sau Peștera-Padina, de duminică, responsabilii erau pedepsiți cu închisoarea. Gestionarea corectă a cursurilor de apă se vede și astăzi, în zonele pe unde viiturile trec fără a lăsa în urmă pagube - un exemplu de succes din perioada comunistă fiind localitățile Pietroșița sau Pucioasa, din aval de Sinaia-Moroeni, unde râul Ialomița poate veni cu un debit foarte crescut, dar nu ajunge pe carosabil sau în gospodării, datorită bunei consolidări a malurilor râului. În aceste localități s-au făcut și ulterior lucrări de amenajare a malurilor, unele fiind chiar de dată recentă, iar în caz de viitură în amonte, gospodăriile și drumurile sunt protejate.

Reprezentanții ANAR au explicat, pentru Jurnalul, că legislația prevede care sunt atribuțiile primăriilor și ale companiilor de apă, iar specialiștii de la Apele Române fac verificări ale investițiilor și strategiilor, primăvara și toamna, dar nu sunt prevăzute sancțiuni care să-i determine pe cei care nu-și fac treaba să fie mai atenți la ceea ce ar trebui să includă în planul anual de investiții. Fiecare primărie trebuie să aibă o strategie pentru prevenirea situațiilor de urgență de acest fel, dar în foarte multe cazuri aceste strategii fie nu există, fie sunt făcute greșit și nimeni nu e tras la răspundere, iar realitatea se vede în teren, atunci când vine viitura și mătură localitatea - cum s-a întâmplat la Bușteni, unde a contribuit la dezastru și o canalizare prost făcută, dar recepționată de Primărie fără a se cere vreo rectificare.

Probleme mai vechi la rețeaua de canalizare

Localnicii au declarat, pentru Jurnalul, că problemele au apărut la extinderea rețelei de canalizare, încă de acum trei-patru ani, când în zonele limitrofe ale stațiunii nu se mai putea deschide fereastra, din cauza refulării canalului. Acum s-a văzut clar că lucrarea a fost făcută de mântuială, pentru că nu a rezistat în fața puhoiului de apă.

Cu două săptămâni în urmă, Primăria Bușteni a cerut companiei de apă să facă lucrări de reparații, după ce au fost distruse mai multe părți din drumurile publice, în urma unor intervenții de dată recentă. „După o perioadă în care numeroase intervenții la rețelele de apă și canalizare au rămas fără refacerea completă a carosabilului, în această perioadă au început lucrări susținute pentru readucerea acestor zone la o stare corespunzătoare. Multe dintre aceste reparații erau așteptate de cetățeni de mai mulți ani, iar în prezent acestea sunt recuperate etapizat. Atât Hidro Prahova, cât și Primăria Bușteni desfășoară intervenții în mai multe zone ale orașului, fiecare în aria sa de responsabilitate. În ultimul an, Primăria Bușteni a solicitat în mod repetat refacerea carosabilului în urma intervențiilor la rețelele de apă și canalizare, urmărind constant îndeplinirea acestor obligații prin sesizări, verificări în teren și discuții cu reprezentanții și conducerea operatorului. În urma acestor demersuri și a colaborării cu coordonatorul zonal al Hidro Prahova, au fost reluate lucrările de refacere a carosabilului, inclusiv în zone unde intervențiile rămăseseră nerezolvate de o perioadă îndelungată”, anunța Primăria Bușteni, pe 7 iulie.

Lucrările pentru refacerea carosabilului s-au făcut, dar canalizarea a rămas cu aceleași probleme pe care localnicii le sesizau de mai mulți ani, iar puhoaiele de apă le-au distrus complet. Pentru astfel de cazuri, calculele inginerești se fac în așa fel încât sistemul de canalizare să facă față unei suprasolicitări, iar atunci când se ignoră acești parametri, sistemul de canalizare cedează, dar erorile de calcul și de execuție nu se văd decât atunci când se produce dezastrul.

Cod galben sau portocaliu, pentru mai multe zile

Pericolul nu a trecut, iar ploile abundente vor continua, în următoarele zile. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a anunțat, ieri, prelungirea codurilor galben și portocalii de inundații, în 82 de localități din întreaga țară. Tot ieri s-a reunit comitetul pentru situații de urgență, din cauza pericolului crescut de inundații.

Pentru următoarea perioadă se anunță scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menționate, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare, pe Someșul Mare, Mureș, Olt, Argeș, Ialomița, Siret, Prut și râurile din Dobrogea, până astăzi, la ora 12.00, dar reprezentanții ANAR au explicat, pentru Jurnalul, că situația s-au putea prelungi, actualizările urmând să se facă zilnic.

Codul portocaliu se menține pentru nordul județului Dâmbovița și Valea Prahovei, dar și pentru județul Argeș, un pericol major fiind în continuare pe râul Ialomița - bazin amonte S.H. Moroeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Moroeni, de asemenea, pe râul Prahova - bazin amonte S.H. Câmpina și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Câmpina - amonte S.H. Prahova (județul Prahova).

Coduri portocalii mai sunt în județele Buzău, Vrancea, Harghita, Bacău, Neamț, Vaslui, Galați, Covasna, Botoșani și Iași, cele mai afectate zone fiind pe râurile Bistrița și afluenții aferenți sectorului aval Ac. Izvoru Muntelui (județele: Neamț, Harghita și Bacău), Moldova - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Suceava și Neamț), Bârlad - bazin amonte S.H. Negrești și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Negrești (județele: Neamț, Vaslui, Iași, Bacău, Galați și Vrancea), Jijia - afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Sitna (județele: Botoșani și Iași). Pericole sunt și pe râurile din județul Tulcea.

Avertizarea hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundații locale.

Fenomenele hidrologice potențial periculoase prognozate se pot produce și pe afluenți de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum și pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate. În funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice, autoritățile vor reveni cu actualizarea prognozei hidrologice.

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