Lovitură pentru turism: nivelul Dunării a scăzut la cel mai redus punct din ultimii 30 de ani

Mai multe vase de croazieră au rămas blocate la nord de Budapesta, Ungaria, săptămâna trecută, iar excursiile turistice au fost anulate din cauza nivelului scăzut al apei, scrie Independent. Nivelurile au scăzut și mai mult în România în weekend, atingând un minim din ultimii 30 de ani. Imaginile au arătat porțiuni întinse de nisip expus pe malurile fluviului, în apropierea graniței cu Bulgaria vecină. Mai multe servicii de feribot au fost suspendate, iar barjele cu cereale au rămas inactive.

Căile navigabile din toată Europa au fost afectate anul acesta de valuri de căldură prelungite și de secetă. Temperatura medie de vârf din Europa de Vest era prognozată la 26,2 grade Celsius luni, potrivit Reuters Climate Monitor - cu 2,7 grade peste maxima normală pentru 20 iulie.

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Agenția de stat română pentru gospodărirea apelor a precizat că debitul la punctul de intrare românesc al celui de-al doilea cel mai lung fluviu al Europei era de 1.700 de metri cubi de apă pe secundă, duminică, față de media din iulie de 4.700 de metri cubi pe secundă.

Autoritățile au restricționat accesul fermierilor la apă pentru irigarea culturilor în sud-estul României. Au controlat, de asemenea, rezervoarele de apă pentru a asigura nivelurile minime necesare răcirii celor două reactoare ale companiei publice Nuclearelectrica.

Nivelurile apei pe Dunăre sunt proiectate să crească treptat în această săptămână, datorită ploilor abundente din mai multe județe, a precizat agenția de gospodărire a apelor.

Laszlo Somodi, directorul executiv al operatorului de excursii turistice MAHART-PassNave, a declarat săptămâna trecută: „Vasele de croazieră fluvială pot încă intra în Ungaria, dar mai multe nave sunt blocate sau așteaptă în porturi din cauza nivelului scăzut al apei."

Somodi a precizat că croazierele fluviale internaționale au devenit cel mai important segment economic al industriei de transport naval a Ungariei, pe măsură ce turismul s-a extins. Croazierele transportă aproximativ 600.000 de pasageri în fiecare an și generează beneficii economice substanțiale mai ample, a spus el. MAHART-PassNave a înregistrat deja o scădere de 18% a rezervărilor de la începutul lunii iulie, din cauza anulărilor.

Între timp, operatorul de croaziere fluvială Avalon Waterways a declarat săptămâna trecută că a fost nevoit să anuleze ceea ce a descris drept un număr mic de plecări viitoare, invocând nivelurile scăzute ale apei atât pe Dunăre, cât și pe Rin.

Ce arată datele din România

Situația descrisă de The Independent s-a agravat și mai mult. Potrivit Administrației Naționale „Apele Române" (ANAR), debitul Dunării la intrarea în țară a coborât duminică, 19 iulie, la un nou minim istoric pentru această perioadă a anului: 1.650 de metri cubi pe secundă - o valoare comparabilă cu cea înregistrată în 2005 și cu mult sub media multianuală a lunii iulie, de aproximativ 5.350 de metri cubi pe secundă. Practic, fluviul curge acum cu mai puțin de o treime din debitul obișnuit pentru această perioadă.

Cel mai mic debit înregistrat vreodată pe Dunăre la intrarea în țară, la Baziaș, a fost de 1.040 de metri cubi pe secundă, în toamna anului 1949 - o valoare care nu mai e foarte departe, dacă tendința actuală de scădere continuă.

Autoritățile portuare au emis avertizări de navigație din cauza pragurilor de nisip, care cresc riscul ca navele să eșueze, iar la Giurgiu, cota apei a coborât la valori negative, sub 100 cm. A fost introdusă treapta a III-a de restricții pentru folosințele de apă pe sectorul Călărași-Cernavodă, cea mai afectată zonă, unde apa pentru irigații este furnizată la debite reduse sau doar în anumite intervale orare, tocmai pentru a proteja rezerva necesară răcirii reactoarelor de la Cernavodă.

ANAR și Hidroelectrica au început evacuări controlate de apă din acumulările de pe râurile Olt și Argeș, tocmai pentru a menține un nivel minim funcțional al Dunării, în paralel cu gestionarea codurilor roșii de vreme severă emise pentru averse torențiale în alte zone ale țării.

Localnicii din zona Calafat descriu o schimbare vizibilă de la an la an: albia s-a îngustat considerabil, iar suprafețele de nisip și pietriș rămase după retragerea apei au devenit vizibile pe porțiuni întinse ale malului, autoritățile fiind nevoite să amplaseze geamanduri suplimentare pentru dirijarea traficului fluvial rămas.