Lege pentru stoparea unui fenomen infracțional în creștere: furtul motoarelor de bărci

Propunerea legislativă privind „regimul juridic al identificării, deținerii, circulației și prevenirii faptelor ilicite referitoare la ambarcațiuni de agrement și motoare de ambarcațiuni” a fost pusă, săptămâna trecută, pe masa senatorilor, de deputatul neafiliat Dumitru Coarnă și vizează introducerea unor obligații stricte pentru proprietari, comercianți și utilizatori, dar și sancțiuni dure pentru cei care nu pot dovedi proveniența bunurilor.

Potrivit expunerii de motive, furtul și traficul de ambarcațiuni și motoare de ambarcațiuni au devenit o problemă serioasă, în creștere, atât de pe teritoriul naţional, cât şi din alte state membre ale Uniunii Europene. „Fenomenul are o pronunţată dimensiune europeană”, subliniază inițiatorii, astfel de bunuri fiind, în general, sustrase dintr-un stat membru şi valorificate în altul.

Peste 70 de motoare furate, depistate în Delta Dunării

În ultimii ani, autoritățile române au descoperit zeci de motoare de barcă furate, unele în valoare de „mii sau zeci de mii de euro”, iar într-un singur caz au fost confiscate 15 motoare evaluate la peste 100.000 de euro.

Mai mult, în Delta Dunării au fost identificate peste 70 de motoare sustrase. Inițiatorii subliniază că aceste bunuri sunt ușor de transportat, demontat și vândut, ceea ce le face „o țintă predilectă pentru activități infracționale, inclusiv în cadrul criminalității organizate”.

„Estimările existente indică mii de ambarcaţiuni şi zeci de mii de motoare furate anual în spaţiul european, cu prejudicii economice care pot ajunge la sute de milioane de euro. România se regăseşte atât ca stat de tranzit, cât şi ca stat de destinaţie pentru o parte dintre aceste bunuri, ceea ce amplifică riscurile şi necesitatea unor instrumente legislative adecvate”, se arată în expunerea de motive, autorii proiectului de lege precizând că actualul cadru normativ din România este „fragmentar şi insuficient adaptat specificului acestui fenomen”, ceea ce face imposibilă, uneori, sancționarea unor astfel de fapte.

Identificare clară și acte în regulă

Proiectul introduce o regulă simplă, dar strictă: orice barcă sau motor trebuie să fie identificabile și să aibă acte clare de proveniență.

Concret, fiecare ambarcațiune de agrement și motor de ambarcațiune trebuie să aibă elemente de identificare lizibile și valide (serie, cod, marcaje, plăcuță), iar proprietarul trebuie să poată prezenta documente care dovedesc proveniența legală.

„Este interzisă deţinerea în scop comercial sau utilizarea bunurilor fără elemente de identificare” și „orice persoană care deţine, utilizează, transportă sau comercializează o ambarcaţiune de agrement ori un motor de ambarcaţiune are obligaţia de a deţine şi prezenta, la solicitarea autorităţilor competente, documente care să ateste provenienţa legală a acestora”.

Concret, este necesară o factură fiscal sau un contract de vânzare-cumpărare autentificat de notar, chiar și atunci când bunul respectiv este dobândit din străinătate, ori „contract de donaţie, certificat de moştenitor sau alt act succesoral”.

Dacă cineva cumpără un motor de barcă second-hand, spre exemplu, un simplu contract scris de mână nu va fi suficient, proiectul de lege precizând explicit că „înscrisurile sub semnătură privată neautentificate nu constituie documente de provenienţă”.

Poliția și Autoritatea Navală primesc puteri extinse

Proiectul oferă atribuții clare, în privința aplicării noii legi, pentru: Poliția Română, Poliția de Frontieră și Autoritatea Navală Română.

Poliţiştii vor avea dreptul „să verifice identitatea şi provenienţa bunurilor, să efectueze controale tehnice şi documentare, să reţină bunuri şi să sesizeze organele judiciare competente”.

Și Autoritatea Navală Română poate verifica bunurile și, în cazul constatării unor infracţiuni, „sesizează de îndată Poliţia Română sau Poliţia de Frontieră Română”.

Proiectul legislativ prevede, de asemenea, că dacă există suspiciuni privind autenticitatea, integritatea sau conformitatea elementelor de identificare ale unei ambarcaţiuni de agrement ori ale unui motor de ambarcaţiune, Poliția de Frontieră poate face o verificare tehnică specializată, iar dacă seriile nu corespund, acestea sunt considerate neautentice până la proba contrară.

Amenzi de până la 40.000 lei

Legea introduce sancțiuni contravenționale consistente pentru nereguli ce pot fi considerate, de foarte mulți oameni, minore:

între 3.000 și 10.000 lei pentru deteriorarea seriilor sau refuzul controlului efectuat de autorităţile competente;

între 10.000 și 30.000 lei pentru deţinerea, utilizarea, transportul sau punerea în exploatare a unei ambarcaţiuni de agrement ori a unui motor de ambarcaţiune fără acte;

până la 40.000 lei pentru comercializarea fără verificări ale elementelor de identificare şi documentelor de provenienţă.

Spre exemplu, un vânzător care pune pe piață un motor fără să verifice actele riscă o amendă de până la 40.000 lei, chiar dacă nu este implicat direct într-o infracțiune.

Până la 12 ani după gratii, pentru trafic transfrontalier

Proiectul legislativ prevede pedepse mult mai dure când vine vorba de fapte grave:

pentru distrugerea sau falsificarea seriilor: 2–7 ani de închisoare;

vânzarea sau folosirea unui bun falsificat (cu știință): 1–5 ani;

trafic transfrontalier: de la 4 la 12 ani de închisoare şi confiscarea ambarcaţiunii sau a motorului de barcă.

Important de precizat este că noua lege pedepsește inclusiv tentativa și complicitatea, iar bunurile pot fi confiscate chiar și în cazul celor de bună-credință, dacă nu se poate dovedi proveniența sau identificarea este incertă. Dificultatea stabilirii provenienței face ca aceste măsuri să fie necesare pentru combaterea pieței negre, explică inițiatorul în expunerea de motive.

Proiectul de lege definește clar și situațiile în care o persoană este considerată de bună-credință (a verificat existența seriilor; a primit acte aparent valide; nu existau suspiciuni evidente) și stipulează că buna-credință poate scăpa o persoană de dosar penal, însă nu și de confiscarea bunului respectiv.

Inițiatorul legii susține că noile reglementări vor avea efecte directe: reducerea pieței ilicite; recuperarea mai rapidă a bunurilor furate; descurajarea rețelelor infracționale.

Noua lege schimbă radical regulile jocului pentru ambarcațiunile de agrement. Dacă până acum controalele erau sporadice și legislația fragmentată, proiectul introduce un sistem strict, în care fiecare barcă trebuie să aibă „istoric” clar.