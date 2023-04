Lumânarea de Înviere. Cât mai costă o tradiție

Se împarte pentru cei care au murit fără lumânare, iar tradiţia spune ca acest obicei să fie păstrat 7 ani. Cum tot mai mulţi oameni donează lumânarea de Paşte la biserică, a crescut cererea, iar comercianţii s-au adaptat şi vin cu oferte pe măsură. Din păcate, nici acest domeniu nu a scăpat de majorarea prețurilor. Într-o florărie, pentru o lumânare de Paşte, un client ajunge să plătească în jur de 200-250 de lei. Pentru un model handmade, costul este mai mic.

„Veniți de luați lumină”, răsună în noaptea Învierii în toate bisericile ortodoxe din ţara noastră, iar credincioşii îşi duc acasă lumina care să-i protejeze tot anul de boală, de necazuri şi încercări grele. Lumânarea aprinsă în noaptea sfântă reprezintă simbolul Învierii lui Hristos.

Pentru cei care vor să o doneze la biserică, ofertele din florării se pot adapta în funcţie de buget, spun comercianţii. „Avem oferte cu lumânări de ceară naturală şi lumânări de botez. Cei mai mulţi le preferă pe cele de botez, groase, albe, înalte de 40 de centimetri și care costă de la 40 de lei până la 70 lei. Preţul unei lumânări de Paşte este în funcţie de ce vrea fiecare şi ce buget are. Florile pe care le doreşte clientul şi tipul de lumânare fac diferența. Una cu orhidee costă în jur de 100 de lei, doar aranjamentul, fără lumânare. Dacă punem un crin şi patru trandafiri, se duce undeva la 80 de lei la care se adaugă preţul lumânării. Un crin costă 25 de lei şi trandafirii 12 lei bucata, la care mai punem şi verdeaţă. La aceste preţuri se mai adaugă şi lumânarea, care este în jur de 80 de lei, dacă este din ceară naturală. Anul trecut le-am luat la 50 lei şi la 60 lei, în funcţie de lungime. Anul acesta s-au mai scumpit. Un preţ final cu lumânarea noastră este undeva la 180-200 lei”, a declarat pentru Jurnalul Carmen Popa, deţinătoarea unei florării din Piteşti.

Tehnica utilizată modifică preţul

O altă florărie, o altă opinie. Şi tehnica folosită ar putea face diferenţa de preţ, spun alţi florari. Una este să împodobeşti lumânarea de jur împrejur cu un buchet de flori, alta este să le pui pe burete ca să reziste cât mai mult.

„În general, lumânările de Paște se lucrează pe flori naturale puse în fiole ca să țină mai mult și să poată preotul să iasă cu ea până la Înălțare. O lumânare cu patru orhidee și verdeaţă costă undeva la 90-100 de lei, cu lumânarea clientului. Cu 6 orhidee costă de la 150 la 170 lei. Dacă lumânarea este lucrată manual, cum sunt cele din ceară naturală, nu suportă burete pe ea că se înmoaie, se topeşte şi atunci se aplică florile direct pe lângă lumânare. Varianta asta e puţin mai ieftină, dar florile ţin foarte puţin. Cel mai indicat este un suport umed pe rotund, dar nu trebuie să fie nici foarte grea. Clienţii trebuie să ia în calcul că preotul, atunci când iese din altar, ţine mai multe lumânări în mână şi nu poate să fie prea grea. Trebuie să aleagă varianta cea mai comodă şi pentru preot că nu o să aibă doar lumânarea. În privinţa florilor, crizantema a ajuns să fie mai scumpă decât trandafirul, să nu vă închipuiți că este mai ieftină. Noi o cumpărăm de la en gros cu 8 lei firul. Crinul este la fel, foarte scump, îl luăm noi cu 17-20 de lei aşa că cea mai bună variantă rămâne orhideea, urmată de trandafir”, ne-a explicat Elena Lazăr, o altă comerciantă.

Aranjamentul cu flori nemuritoare

Pentru oamenii care preferă stilul tradiţional, o alegere ar putea fi un producător handmade. Este şi o variantă mai ieftină pentru că cei care lucrează manual folosesc flori nemuritoare sau artificiale, iar acestea nu sunt atât de scumpe precum cele naturale. Un alt avantaj ar fi că se utilizează ceară de albine, nu parafină.

„Pentru cei care au trecut la Domnul fără lumânare, cei care mor în spital, în somn şi nu li s-a putut aprinde şi pune în mână o lumânare când şi-au dat sufletul, cu puţin înainte de Sfintele Paşti se dă la altar o lumânare mare, numită făclie, adesea împodobită cu flori, pe care preotul o aprinde de la Paşti până la Înălţare, la ceremoniile din biserică. Unii creştini practică această rânduială în fiecare an, până la pomenirea de şapte ani. Lumânările pe care le fac eu sunt lucrate manual cu flori naturale conservate prin uscare sau criogenare, împodobite cu cruce de lemn cusută cu bumbac și panglică din saten cu inscripția pascală. De doi ani am această îndeletnicire. Am o fetiţă cu nevoi speciale şi o prietenă, care este în aceeaşi situaţie, m-a sfătuit să încerc să-mi ocup timpul cu ceva, să mă detaşez de problemele cu copilul. Am ales să fac aceste aranjamente pentru că aveam ceva experienţă. Eu făceam singură lumânările de cununie şi de botez pentru finii noştri. Avem 14 copii botezaţi. Acum fac lumânări de Paşte, de botez, am împodobit şi icoane la biserică tot pentru Paşte. Sunt şi clienţi care vor pentru ei, lumânare de Înviere, cea pe care o aprind la biserică şi merg cu ea acasă. Pentru ei am o variantă de 30 de centimetri, cu un aranjament mic şi costă 35 de lei. Cele pentru preot, din ceară de albine, de 40 de centimetri, costă 100 de lei sau 135 de lei dacă aplic şi panglică, iar cele de 65 de centimetri, 140 de lei. Aceasta este varianta cea mai scumpă. Este preţul total, pentru lumânare şi aranjament. Şi lumânările le fac eu, nu doar aranjamentele. Cumpăr foi de fagure şi le modelez la cald. Am învăţat de pe internet cum se fac, nu ştiam”, ne-a declarat argeșeanca Adina Gherghina, care a ales să își vândă produsele pe rețele de socializare.

Ultima soluţie, nu apelezi la nimeni!

Persoanele cu talent nu se duc nici la florării, nici la producători, le aranjează singure. Chiar dacă, uneori, nu sunt atât de frumoase pe cât sunt cele realizate de un florar, contează doar că au făcut rânduiala, spune o argeşeancă. De ani buni, aceasta se ocupă personal de lumânarea de Înviere.

„În primul an, am cumpărat lumânarea de la o cunoştinţă care făcea din ceară naturală. O luam cu 20 de lei, pe vremea aia. Am dus-o la florărie şi am făcut un aranjament din orhidee pentru care cred că am plătit vreo 40 de lei. Al doilea an, am cumpărat tot eu lumânarea şi am dus-o, din nou, la florărie. Am spus ce flori vreau, am dat comandă şi când am luat-o, m-am trezit că m-a costat vreo 70 lei. Era mult atunci. În al treila an, a fost şi scump şi nici nu mi-a plăcut că nu a pus burete, a aşezat flori pe lângă lumânare ca un buchet şi gata. M-am supărat şi am zis că aşa puteam să o fac şi eu! De atunci am început să mi le fac singură. Cumpăr lumânarea de la aceeaşi doamnă, acum este 50 de lei. Apoi mă duc la piaţă sau la supermarket, îmi aleg un buchet frumos sau mai multe, depinde cum vreau să le combin. Mă duc acasă şi le fac singură, mai ataşez o panglică frumoasă şi sunt tare mândră când văd că iese preotul din altar cu lumânarea făcută de mâna mea”, ne-a povestit Maria Apostol.

În această perioadă, atât florăriile, cât şi producătorii care îşi vând produsele pe reţele de socializare au o mulţime de comenzi. Tocmai de aceea, unii au încetat să mai primească altele.

