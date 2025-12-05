Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026

Temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul în toată România. Precipitațiile vor fi deficitare în majoritatea regiunilor, conform estimărilor meteorologice pentru intervalul 8 decembrie 2025 - 5 ianuarie 2026.

Săptămâna 8-15 decembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în toată țara, dar mai ales în regiunile vestice, nordice și centrale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Săptămâna 15-22 decembrie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi deficitar în toată țara.

Săptămâna 22-29 decembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această săptămână în toate regiunile. Regimul pluviometric va avea o tendință deficitară în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 29 decembrie - 5 ianuarie

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru acest interval pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. În nord-vestul țării se va manifesta o tendință ușor deficitară a precipitațiilor.

(sursa: Mediafax)