Interzicem mașinile, dar numărul avioanelor crește

Dacă în 2014, când a fost deviat prima oară traficul din Ucraina către România, erau peste 2.500 de aeronave zilnic, acum s-a ajuns la zile cu peste 3.300, dintre care doar 200-250 decolează de pe aeroporturile din țara noastră. Culoarele de zbor tranzitează spațiul nostru aerian, ocolind Ucraina, Rusia și Belarus, iar astfel crește constant și poluarea lăsată în urmă de motoarele acestor aeronave. Deși se iau măsuri drastice pentru reducerea noxelor produse de autoturisme, până acum nu s-a făcut niciun studiu care să arate cât de nocive sunt substanțele lăsate în urmă de motoarele mult mai poluante ale aparatelor de zbor, multe dintre ele fiind mai vechi de 20 de ani.

Problema creșterii numărului de avioane care trec pe deasupra țării noastre a fost pusă pentru prima oară de controlorii de trafic de la ROMATSA, începând cu anul 2014, când deja aveau de gestionat un număr de zboruri foarte mare, ajungându-se la circa 2.500 de aeronave pe cerul României în unele zile. Atunci a fost deviat pentru prima oară traficul aerian din Ucraina către țara noastră. În acel context, sindicatul din cadrul ROMATSA a cerut 24 de controlori de trafic, pentru a putea face față noilor condiții.

A existat o situație de criză și în anul 2017, când sindicaliștii au arătat că, deși încasările ROMATSA erau din ce în ce mai mari - având la bază numărul în creștere al avioanelor care zboară prin România -, compania înregistra pierderi nejustificabile. În anul 2019 s-au înregistrat alte creșteri, iar după pandemie, deși se preconiza o scădere a numărului de zboruri și o eventuală revenire la situația din 2019 după un deceniu, s-a ajuns ca anul acesta să zboare pe deasupra țării noastre mai multe avioane decât acum patru ani, urmând să fie și mai multe în viitor.

E nevoie de mai mulți controlori de trafic

„Este evident că vor fi din ce în ce mai multe avioane, iar creșterea este, în medie cu 8% pe an. În lunile iulie și august sunt cele mai multe, pentru că sunt și zboruri charter foarte multe, fiind perioadele de vacanță. Cel mai mare trafic este cel de survol, de pe aeroporturile noastre zburând circa 200-250 pe zi. Avioanele care zburau deasupra Ucrainei, a Rusiei sau a Belarusului trec pe la noi, pentru că nu au pe unde. Mai treceau pe deasupra Mării Negre, dar și acea rută s-a închis, de acum 12 ani. Cele care trec prin Turcia și merg spre marile capitale europene trec prin România”, a explicat, pentru Jurnalul, Gabriel Tudorache, purtător de cuvânt al Sindicatului Serviciilor de Trafic Aerian din România (ATSR).

În acest moment, în cadrul ROMATSA sunt circa 600 de controlori de trafic aerian, dar va trebui să fie angajați mai mulți, pentru a face față creșterii numărului de aeronave din următorii ani. „Comisia Europeană ne-a aprobat un program de angajare a 24 de controlori pe an, în această perioadă. Din 1990 până în anul 2000 deja erau mult mai multe zboruri și aveam nevoie de controlori. Dar de atunci au trecut deja 30 de ani și mulți dintre noi ne apropiem de pensie. Nu ai cum să înlocuiești acum un controlor de trafic de la o zi la alta, pentru că pregătirea durează circa 5 ani. Ne-a încurcat și pandemia, pentru că noi nu am putut face cursuri pentru cei pe care trebuie să-i formăm în sistem. Doar partea teoretică durează mai mult de un an, apoi se face practică”, mai explică reprezentantul sindicatului din ROMATSA.

Unele țări refuză o parte din tranzit

Anul trecut, Ungaria a cerut diminuarea traficului aerian, refuzând accesul unui număr de aeronave, dar din România nu a venit niciodată un astfel de refuz. Specialistul din ROMATSA spune că anul acesta a fost depășit cu mult numărul de avioane care a tranzitat România în 2019, iar creșterile din zona noastră sunt mult mai mari decât cele din vestul Europei, din cauza războiului din Ucraina.

„A fost foarte mare creșterea din anul 2019 față de 2018, dar anul acesta a mai fost o creștere mare față de anul 2019, urmând să avem din ce în ce mai multe zboruri de gestionat”, mai spune controlorul de trafic.

Țara noastră ar cere de la Eurocontrol restricționarea numărului de zboruri de tranzit, dar ar pierde bani. Pe de altă parte, Comisia Europeană ne impune anumiți parametri pentru reducerea poluării și suntem în procedură de infringement pentru calitatea aerului, pentru care am putea plăti amenzi mult mai mari decât sumele încasate de la companiile aeronautice de ROMATSA, pentru folosirea spațiului nostru aerian.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹