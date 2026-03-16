Mașinile folosite la transportul albinelor, scutite de impozitul auto

Potrivit inițiatorilor, aceste vehicule sunt folosite rar și doar sezonier, astfel că ele nu pot fi comparate cu autoturismele obișnuite care circulă zilnic. Măsura ar reprezenta o formă de sprijin fiscal similară celei acordate altor activități agricole și ar contribui la menținerea unui sector considerat strategic pentru agricultură și biodiversitate.

Într-un moment foarte dificil pentru sectorul apicol, afectat de mortalitatea masivă a albinelor, schimbările climatice și concurența produselor importate, la care s-a adăugat și birul uriaș pus recent de guvernanți pe niște mașini folosite doar de câteva ori pe an, un proiect legislativ pus săptămâna trecută pe masa senatorilor propune o măsură de sprijin pentru stuparii din România.

Concret, inițiativa semnată de șase parlamentari social-democrați vizează modificarea și completarea Legii apiculturii (L. nr.383/2013), astfel încât aceste mașini folosite exclusiv pentru transportul stupilor să fie recunoscute oficial drept mijloace de transport utilizate în activitatea agricolă-apicolă și să beneficieze de scutire de la plata impozitului auto.

„(1) Autovehiculele utilizate exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral, omologate și înregistrate ca atare, apicole, constituie mijloace de transport utilizate în activitatea agricolă-apicolă.

(2) Autovehiculele prevăzute la alin. (1) beneficiază de scutire de la plata impozitului pe mijloacele de transport, în condițiile legii”.

În prezent, aceste vehicule sunt tratate fiscal ca orice altă mașină, ceea ce înseamnă că apicultorii trebuie să plătească impozit anual, chiar dacă ele sunt folosite doar câteva luni pe an și doar în scop profesional.

Asimilate altor utilaje, precum tractoarele

Inițiatorii spun că această modificare este necesară deoarece mașinile utilizate pentru transportul stupilor au un rol similar altor utilaje agricole, precum tractoarele sau remorcile.

„Autovehiculele utilizate în activitatea de pastoral apicol au un regim de exploatare strict profesional, fiind folosite pentru transportul stupilor între vetrele permanente și zonele de cules, având deci o destinație unică și clar definită, indispensabilă desfășurării activității apicole.

Din punct de vedere funcțional, aceste autovehicule au o destinație similară altor mijloace de transport agricole, fiind echivalente, ca rol economic și utilizare, cu tractoarele, remorcile sau alte vehicule folosite în mod direct în activitatea agricolă. Mai mult, gradul lor de utilizare este redus și cu un rulaj anual mic (asemeni tractoarelor), determinat de caracterul sezonier al activității apicole, ceea ce confirmă încă o dată faptul că nu pot fi asimilate mijloacelor de transport utilizate în afara domeniului agricol”, se arată în expunerea de motive care însoțește proiectul de lege.

Reprezintă „activități agricole conexe”

Cei șase deputați PSD subliniază, de asemenea, că apicultura este recunoscută în mod expres ca activitate agricolă, fiind încadrată în CAEN 0149 - Creșterea altor animale, cod care include explicit activitatea de creștere a albinelor și producția apicolă.

„Astfel, toate activitățile auxiliare indispensabile desfășurării apiculturii (inclusiv transportul stupilor) reprezintă activități agricole conexe, fără de care exploatarea agricolă-apicolă nu poate funcționa în parametri normali. În plus, activitatea de pastoral contribuie direct la polenizarea culturilor agricole, la menținerea biodiversității și la susținerea producției agricole locale”, punctează aceștia în documentul care însoțește proiectul legislativ.

În plus, autorii proiectului consideră că transportul stupilor nu este o activitate comercială de transport rutier, ci o operațiune tehnologică esențială pentru producția apicolă.

Având în vedere caracterul strict agricol, sezonier și limitat de utilizare al autovehiculelor destinate exclusiv transportului stupilor, această mutare a albinelor dintr-un loc în altul reprezintă „o operațiune tehnologică indispensabilă desfășurării stupăritului pastoral” și nu o activitate de transport rutier în sens comercial sau general, conchid inițiatorii.

Probleme tot mai mari pentru sectorul apicol

Reamintim că, în urma măsurii luate de Guvernul Bolojan privind creșterea impozitelor pentru toate categoriile de mașini, indiferent la ce sunt ele folosite, apicultorii s-au trezit peste noapte că au de achitat sume uriașe pentru camionetele cu care își mută albinele mai aproape de zonele în care acestea găsesc hrană. Asociația Crescătorilor de Albine din România, organizație reprezentativă din acest sector de activitate, a cerut Executivului analizarea posibilității reintroducerii autovehiculelor omologate ca apicole în categoria celor scutite de la plata impozitului, în conformitate cu prevederile art. 469 din Codul fiscal, însă nu a primit niciun răspuns de la cabinetul premierului.

„Considerând perioada foarte dificilă pe care o traversează activitatea apicolă începând cu anul 2022 din cauza concurenței neloiale din partea produselor apicole extracomunitare, a schimbărilor climatice, dar și a mortalităților de peste 50% din primăvara anului 2025 și a lipsei producției, reinstituirea acestui impozit va determina un declin și mai accentuat al apiculturii românești”, se mai arată în expunerea de motive.

Inițiatorii au cerut dezbaterea și adoptarea proiectului în procedură de urgență, deoarece, pentru mulți producători de miere, orice reducere de costuri ar putea face diferența într-un sector care traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani.

Concurența neloială a importurilor de miere ieftină

Adoptarea acestei modificări legislative ar fi o gură de oxigen pentru apicultori, în condițiile în care aceștia se luptă deja cu importurile masive de miere ieftină, dar de slabă calitate, iar odată cu intrarea în vigoare a acordului comercial UE – Mercosur vor trebui să facă față unui nou val de importuri de miere scutită de taxe vamale.

Conform Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România, în prezent UE importă circa 160.000 de tone de miere afara Uniunii anual, iar circa 24.000 de tone provin din țările Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay, Uruguay). Potrivit acordului, UE va importa din aceste țări 45.000 de tone de miere fără taxe vamale.