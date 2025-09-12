Ministerul Muncii schimbă retorica: nu vor mai fi reevaluate certificatele de handicap permanente

Războiul declarat persoanelor cu dizabilități, cu trei luni în urmă, de ministrul Muncii, a ajuns în faza schimbării de retorică, după ce a intrat în dezbatere publică proiectul de modificare legislativă. Ministrul Florin Manole declarase inițial că se vor reevalua toate dosarele și se vor înăspri condițiile de acordare a gradelor de handicap, pornind de la suspiciunea de fraudă în foarte multe cazuri, iar suspiciunile au apărut din analiza statistică, pe regiuni, care arăta un număr mai mare de persoane cu dizabilități în anumite localități sau județe. După lansarea proiectului de modificare legislativă, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități a precizat că nu vor fi chemați la comisiile de reevaluare cei care au certificat de handicap cu valabilitate permanentă, iar acest tip de certificat se va extinde și pentru alte situații care până acum nu erau prevăzute de lege.

Proiectul de modificare a condițiilor de acordare a gradului de handicap ar urma să rezolve multe dintre problemele pe care le-au întâmpinat până acum persoanele care au fost nedreptățite de comisiile de evaluare. Deși proiectul pornise ca o formulă de reducere a bugetului alocat sprijinului pentru cei cu dizabilități, astăzi a ajuns într-o formă aproape diametral opusă celei care rezulta din declarațiile ministrului Muncii. Acesta descoperea, în luna iulie, că „România are nişte boli care nu ar trebui să fie un motiv de certificat de handicap” și că sunt foarte multe suspiciuni de fraudă, pentru că e un număr prea mare de persoane cu handicap în anumite zone, în timp ce în altele sunt mai puține.

În urma verificărilor efectuate în ultimele luni au fost descoperite fraude și nereguli, dar „războiul” se oprește aici. Singurii care vor fi eliminați de la plată vor fi cei care au obținut certificatele prin fraudă. Pentru toți ceilalți, noua lege pare a fi benefică - cel puțin în forma care se dezbate astăzi, cu precizările venite din partea Ministerului Muncii ANPDPD. Autoritatea a precizat, într-un comunicat, că i-au fost transmise îngrijorări în legătură cu proiectul de modificare a ordinului privind aprobarea criteriilor medico-psihosociale de încadrare în grad de handicap supus dezbaterii publice, însă certificatele care au fost emise cu termen de valabilitate permanent nu vor fi afectate de noua lege.

Excepție fac, însă, cei în cazul cărora au fost descoperite fraude sau dosare incomplete. În legătură cu aceste cazuri, ministrul Muncii deja a anunțat că unele dosare sunt anchetate de procurori, iar altele urmează să fie trimise către ancheta penală, după ce se stabilește cauza lipsei unor documente din dosare.

Vor fi mai puține cazuri cu reevaluări periodice

Conform ANPDPD, doar evaluarea persoanelor cu certificat care până acum trebuia să fie revizuit la 12 sau 24 de luni se va realiza după noile criterii, doar după ce vor fi publicate în Monitorul Oficial, dar a doua veste bună este că vor exista mai multe afecțiuni pentru care va fi acordat certificat cu termen de valabilitate permanent și care nu vor mai fi revizuite periodic.

Cei care vor beneficia de noile prevederi ar fi persoanele despre care până acum s-a considerat că ar putea redeveni apte de muncă în urma unor intervenții chirurgicale pentru proteze sau chiar pentru transplant de organe.

Medicii au ridicat această problemă a transplantului care a fost considerat o formă de recuperare a pacienților, deși este doar o formă de tratament, nicidecum o recuperare totală sau permanentă - pentru că organismul uman nu este o mașină căreia i se fac reparații și nici organele transplantate nu sunt piese de schimb noi, pentru a trece ITP-ul.

Noua lege ar putea avea în vedere încadrarea unora dintre persoanele cu dizabilități la certificatul permanent, chiar dacă ar face transplant de organe sau ar primi proteze, la un moment dat, pentru că niciun medic nu poate garanta că o astfel de persoană ar fi aptă de muncă la fel ca una fără dizabilități - nici măcar pentru o perioadă scurtă.

Modificarea legii se va face în favoarea beneficiarilor

Până la stabilirea formei finale a proiectului de modificare a legii care va fi supus la vot, asociațiile persoanelor cu dizabilități și cele ale medicilor pot adăuga amendamente. Cert este, în acest moment, că proiectul nu mai reprezintă un instrument de eliminare a gradelor de handicap sau de retragere a sprijinului acordat de stat persoanelor cu dizabilități, așa cum a fost prezentat inițial.

Și ministrul Muncii a revenit, recent, asupra declarațiilor inițiale prin care anunța că va fi mai greu de obținut un grad de handicap superior, pentru că s-ar înăspri condițiile de acordare a acestora. Lupta cu dosarele de dizabilități s-a rezumat acum la cele în care au fost descoperite fraude sau nereguli și care vor fi anulate.

ANPDPD a anunțat că în perioada următoare va organiza consultări pe acest subiect și va pune la dispoziția celor interesați o adresă de e-mail și un call-center dedicate nelămuririlor cu privire la aceste propuneri, pentru ca fiecare întrebare să primească un răspuns.