Mitul „prețurilor nesimțite” de pe litoralul românesc

De anul acesta avem 55 de noi hoteluri de lux, cu servicii „all inclusive”, în stațiunile de la malul mării, similare cu cele din Bulgaria, Grecia, Turcia sau alte destinații turistice preferate de români, iar alte zeci de unități de cazare oferă acces la piscine și SPA sau program artistic în fiecare seară, unele au locuri de parcare sau șezlonguri gratuite pentru oaspeți, însă percepția se schimbă greu, după ce au fost criticată serviciile din România, în comparație cu cele din alte țări, peste 20 de ani, iar turiștii români încă nu înțeleg toate avantajele pe care le pot avea în țară.

Hotelierii români și agențiile de turism se lovesc de un „zid”, atunci când fac oferte pentru publicul din țara noastră, iar cauzele sunt multiple. Pe de o parte, criticile aduse de consumatori în ultimele două decenii au la bază o situație reală din unele unități de cazare sau stațiuni, în timp ce altele sunt exagerate și au fost intens promovate.

Unul dintre marile avantaje ale stațiunilor de pe litoralul românesc este distanța redusă față de locul din care pleacă turiștii, pentru a ajunge la mare. Pentru bucureșteni sau pentru românii care locuiesc în sudul țării, litoralul nostru este mai accesibil decât alte destinații de vară, fiind mai aproape de casă, iar pe acest principiu s-au bazat mulți dintre hotelierii care au practicat „prețuri nesimțite” în ultimii ani – adică prețuri mult mai mari decât cele ale vecinilor bulgari sau ale litoralului grecesc. Dar nu se iau în calcul multe alte elemente, atunci când se fac aceste comparații.

De exemplu, prețul care reprezintă cazarea la un hotel de o stea, fără mese incluse sau alte servicii nu se poate compara cu prețul unei camere de 4 sau 5 stele, mai ales dacă oferă servicii „all inclusive”. Pentru o persoană care doarme o noapte la un motel sau la o pensiune, un preț de 100 de lei sau chiar mai puțin poate să pară decent, dar în sezonul estival, pe litoral, tarifele variază foarte mult în funcție de o serie de factori: perioada în care se face rezervarea – extrasezon, început de sezon sau vârf de sezon -, tipul de cameră, mesele incluse și alte servicii.

Dacă o familie compusă din doi adulți și doi copii alege un hotel de 4 stele, cu servicii „all inclusive”, va plăti aproximativ același preț și în România, și în Bulgaria. Un calcul făcut de Organizația de Management al Destinației (OMD) județeană Constanța arată că, în medie, pe litoralul bulgăresc sunt prețuri cu aproximativ 15% mai mici decât cele de pe litoralul românesc, la același tip de hotel, cu aceleași servicii, anul acesta. Dar și hotelierii, și agențiile de turism pot aplica reduceri și oferte speciale, astfel încât turiștii să plătească mai puțin cu 30% până la 50%, atât în România, cât și în Bulgaria.

Cei care compară condițiile din România cu cele din Bulgaria, Grecia sau Turcia nu iau în calcul nici faptul că există șezlonguri cu plată și în celelalte țări. De exemplu, sunt hoteluri care au doar un anumit număr de șezlonguri, mult mai mic decât totalul turiștilor, atunci când gradul de ocupare a hotelului depășește 50%, iar cei care nu „prind” un șezlong gratuit sunt nevoiți să caute în altă zonă a plajei și să-l plătească, prețurile fiind uneori mai mari decât în România. Sau există hoteluri care în serviciile „all inclusive” au doar o parte din șezlongurile de pe plajă, începând cu rândul 3 sau 4 de la malul mării, iar cele de lângă apă se plătesc – nefiind deloc ieftine.

Cele mai bune oferte trebuie căutate

Pentru a găsi cea mai avantajoasă ofertă, turistul trebuie doar să caute, să știe ce să ceară agentului de turism și să compare oferte de la mai multe agenții de turism sau hoteluri, până găsește varianta optimă. Cei mai mulți români preferă să nu caute oferte, îndreptându-se fie către un hotel cunoscut, fie către platformele online de rezervări care nu stau de vorbă cu turiștii, așa cum fac agențiile, și nici nu au oferte speciale.

În plus, mulți români ignoră diferențele esențiale dintre a închiria o cameră de hotel pentru câteva nopți și a cumpăra un pachet turistic. Atunci când se compară o cameră de motel cu una de la un hotel de 4 sau 5 stele, „all inclusive”, diferența poate fi între 80 de lei (prima variantă) și 1.500 de lei pe noapte. Multe dintre comentariile care apar într-o astfel de situații se referă la „prețurile nesimțite” de pe litoralul românesc, deși, dacă s-ar compara în euro, de exemplu o cameră la un resort de 4 stele „all inclusive” din stațiunea Venus sau din Mamaia cu exact același tip de resort cu aceleași servicii din Nisipurile de Aur sau Sunny Beach, din Bulgaria, românii ar descoperi că același tip de cameră costă la fel. În funcție de hotel, poate fi mai ieftin în România.

În preț intră restaurantul de lux și programul artistic

„All inclusive” nu înseamnă doar mâncare și băutură la discreție. Pe lângă mesele incluse în preț mai sunt șezlonguri, acces la piscine și SPA, barurile de pe plajă, unde se oferă mâncare și băutură la discreție, fiind și acestea incluse în prețul pachetului turistic, parcare, prosoape de plajă, dar mai ales animatori și distracție „din partea casei”. Cele mai multe hoteluri care oferă astfel de servicii „all inclusive” au animatori și locuri speciale pentru copii, dar și artiști invitați special pentru a transforma fiecare seară în spectacol. Dacă o familie formată din doi adulți și doi copii ar petrece un concediu de 10 zile pe litoral, în România, Bulgaria, Grecia sau Turcia, plătind doar cazarea, ar cheltui pentru mâncare, băutură, șezlonguri, parcare, piscine, SPA și distracție mult mai mult decât ceea ce plătesc în pachetul „all inclusive”.

De exemplu, camera la motel ar costa 80 de lei pe noapte, dar paturile suplimentare pentru copii s-ar plăti în plus, la care s-ar adăuga închirierea șezlongurilor, prețul pentru parcare (dacă este cazul), mesele la restaurante și prețul pentru spectacole, concerte, locuri de joacă etc. Se ia în calcul camera de motel care are un minimum de confort, pe de o parte, și camera de la un hotel de lux, unde prețul ar fi oricum mai mare, chiar și numai pentru cazare.

Dacă se calculează prețul unui prânz la un restaurant dintr-o stațiune turistică, acesta poate ajunge la 1.000 de lei (200 de euro) pe zi, la Mamaia, pentru familia de 4 persoane. La un hotel de 4 stele cu servicii „all inclusive”, aceeași familie poate plăti 250 de euro pe zi, dar cu mâncarea și băutura la discreție, la fel ca la un restaurant de lux, nu o dată pe zi, ci de 3 ori, plus gustări între mese. Iar programul artistic al hotelurilor ar costa tot circa 1.000 de lei (200 de euro) pentru cei 4 membri ai familiei, incluzând consumația, în timp ce hotelul oferă zilnic programe artistice variate, cu acces permis tuturor oaspeților resortului care au plătit pachete „all inclusive”.

Prețurile sunt aproape la fel, la același tip de hotel

Astfel de oferte există deja pe litoralul românesc și atrag un număr din ce în ce mai mare de turiști din categoria celor care sunt deja obișnuiți cu litoralul din Bulgaria, Grecia sau Turcia. Românii care aleg hotelurile de 3, 4 și 5 stele din stațiunile românești au petrecut deja mai multe vacanțe în stațiuni din celelalte țări și pot face comparația între oferte în cunoștință de cauză, iar atunci când aleg România o fac pentru a fi mai aproape de casă. În plus, petrecerile care se organizează la „all inclusive” pe litoralul românesc sunt mai pline de farmec decât cele din alte destinații turistice. Tocmai de aceea au rămas cele mai căutate stațiuni Mamaia și Vama Veche, deși prețurile sunt mai mari.

Enache Bucovală, președintele OMD județean Constanța, a explicat că din punct de vedere al competitivității, stațiunile de pe litoralul românesc au ajuns deja la nivelul celor din Bulgaria, prin acest tip de oferte, dar și prin alte investiții care s-au făcut în ultimii ani, iar atunci când au de ales între România și Bulgaria, mulți trec peste eventuala diferență de preț - care poate fi în favoarea bulgariei, dar nu depășește 15% - alegând România pentru că distanța parcursă este mai mică, ceea ce înseamnă și o economie făcută la transport, dar și pentru alte posibilități de distracție în stațiunile românești.

Noile atracții ale litoralului românesc

Din porturile turistice de la Constanța sau Mangalia se pot face excursii cu vaporașe. Cazinoul din Constanța a fost renovat și redeschis pentru publicul larg, de anul acesta, fiind o nouă atracție. În portul turistic de la Constanța există și o roată panoramică, pentru cei care vor să vadă litoralul de sus, iar la Mamaia este telegondola care oferă imaginea de la înălțime asupra întregii stațiuni, până la Mamaia Nord. Delfinariul de la Constanța este o altă atracție pentru turiștii de toate vârstele.

Deja există și parcuri tematice care sunt frecventate atât de copii, cât și de adulți. Jurasica Adventure Park și Paradis Land – parcul de aventuri – ambele de la Neptun, aduc în centrul litoralului românesc mii de turiști, în fiecare vară. Prețul biletului în parcul dinozaurilor este de numai 25 de lei, iar în parcul de aventuri, biletul doar pentru vizitare costă 10 lei, iar parcurgerea traseelor de tiroliene, tirul cu arcul și celelalte distracții se plătesc separat – 85 de lei pentru un copil și 100 de lei pentru un adult, incluzând închirierea echipamentului.

Tot la mijloc, între Riviera Nord și Riviera Sud - așa cum se redefinesc cele două zone ale litoralului românesc -, este și aerodromul Tuzla, de unde se pot face zboruri cu aeronave de mici dimensiuni, pentru cei interesați. Aici s-ar putea scurta drumul către mare, dacă s-ar zbura cu aeronave de circa 20 de locuri, de pe Aeroportul Băneasa sau din alte puncte cu trafic redus, preluând modelul de la vecinii din Ungaria care asigură accesul pe cale aeriană către destinațiile lor turistice cu astfel de mici aeroporturi.

Unul dintre cele mai spectaculoase tururi pe apă se poate face de la Mangalia, cu Water Taxi, fie de-a lungul coastei, pentru a se vedea stațiunile de la malul mării, fie în largul mării, apoi spre Limanu și Pădurea Hagieni, pe Lacul Limanu, unde este și cel mai mare port de veliere. În două ore de distracție pe vapor, turiștii află și secretele zonei, istoria locurilor și poveștile pescarilor sau ale navelor care se pot vedea de o parte și de cealaltă, la mal – totul pentru un bilet care costă doar 40 de lei pentru un adult și 20 de lei pentru un copil.

8 ani de tabără de pictură la Mamaia Nord

Pictorii români sunt sprijiniți și promovați de Mohamad Murad, proprietarul lanțului hotelier Phoenicia, unul dintre cele mai mari de pe litoralul românesc. Anul acesta, mai mulți pictori participă la cea de-a opta tabără de vară organizată de hotelier la resortul Phoenicia din Mamaia Nord, spre deliciul publicului care poate asista la nașterea creațiilor artistice, chiar într-o zonă de relaxare a hotelului.

De altfel, toate unitățile de cazare ale lanțului au fost transformate în adevărate galerii de artă, fiind decorate cu tablouri și cu sculpturi create de artiști consacrați. Și prezența acestor zone dedicate artelor face parte din filosofia confortului de 4 și 5 stele, cu mult diferită de ceea ce oferă hotelurile de 1 sau 2 stele, motelurile sau pensiunile. Nu este doar mai mult spațiu la un hotel de lux, ci multe alte servicii sau zone de relaxare care fac parte din categoria de lux și nu se pot compara cu o cameră de motel, prețurile fiind, în mod evident, diferite.

