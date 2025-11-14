Președintele anticorupție își ia consilier la Cotroceni un urmărit penal de DNA

Nicușor Dan, actualul președinte al României, a candidat, în anul 2020, pentru funcția de primar general al Capitalei, făcându-și campanie electorală sub sloganul „Fără penali în funcții publice”. La cinci ani și jumătate distanță, același Nicușor Dan își numește un consilier onorific la Palatul Cotroceni un urmărit penal de către Direcția Națională Anticorupție. Este vorba despre celebrul Vlad Vasile Voiculescu, fost ministru al Sănătății în Guvernul Cîțu, pus sub acuzare, încă din luna decembrie a anului 2023, de către procurorii DNA, pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în dosarul vaccinurilor anti-Covid-19, anchetatorii reținând în această speță un prejudiciu adus bugetului statului român de un miliard de euro.

Nici nu s-a încheiat scandalul numirii Oanei Gheorghiu în funcția de viceprim-ministru fără portofoliu, că o altă „ungere” de răsunet, și mai controversată decât aceasta, a fost operată, ieri, la Palatul Cotroceni. Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat numirea unor noi consilieri prezidențiali și consilieri de stat, printre care și a doi consilieri onorifici.

Astfel, aflăm că președintele României a decis să îl numească pe liderul USR București, controversatul Vlad Vasile Voiculescu, actual europarlamentar ales din partea formațiunii progresiste, în funcția de consilier prezidențial onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană. Vlad Vasile Voiculescu va prelua, oficial, această demnitate începând cu data de 17 noiembrie 2025, potrivit unui comunicat de presă remis de Administrația Prezidențială.

Pus sub acuzare din decembrie 2023

Această numire este cu adevărat neașteptată, cu atât mai mult cu cât, din 8 decembrie 2023, Vlads Vasile Voiculescu are calitatea de urmărit penal. Mai exact, atunci, Secția de combatere a corupției din DNA l-a pus sub acuzare pe Voiculescu, în calitate de ministru al Sănătății în Guvernul condus de Florin Cîțu, pentru două infracțiuni de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și pentru complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave.

Concret, procurorii arată că, la 17 iunie 2020, Comisia Europeană a lansat Strategia europeană privind accelerarea dezvoltării, fabricării și distribuției vaccinurilor împotriva COVID-19 prin care propunea o abordare centralizată pentru achiziția unor opțiuni viabile de vaccinuri și care a presupus negocierea de către Comisia Europeană a unor acorduri de achiziție anticipată cu producătorii de vaccinuri în numele statelor membre. Vaccinurile urmau să fie distribuite statelor membre UE în funcție de numărul populației, iar decizia cu privire la vaccinarea prioritară a anumitor categorii de populație revenea statelor membre.

Partener de dosar cu ex-premierul Florin Cîțu

Statele membre aveau posibilitatea să utilizeze, într-un termen de cinci zile de la notificare, o clauză de „opt-out”, astfel că nu erau obligate să suporte niciun fel de contribuție pentru vaccinurile pe care decideau să nu le solicite. În acest context, „în datele de 10, respectiv 18 martie 2021, suspectul Voiculescu Vlad Vasile, în calitate de ministru al Sănătății, cu încălcarea dispozițiilor legale și în lipsa oricăror documente sau analize care să ateste necesitatea achiziției, ar fi tranzacționat și ordonanțat la plată achiziția în plus a cantității de 14.445.798 doze de vaccin (Pfizer și Moderna), în condițiile în care ar fi cunoscut faptul că numărul persoanelor eligibile pentru vaccinare comunicat de statul român Comisiei Europene era de 10,7 milioane și că dozele de vaccin contractate anterior datei de 1 ianuarie 2021 (37.588.366 doze) ar fi fost suficiente pentru vaccinarea unui număr de peste 23 milioane persoane”, se precizează în actul de punere sub acuzare.

DNA arată, totodată, că Vlad Vasile Voiculescu a mai fi întocmit un memorandum, aprobat la data de 19 aprilie 2021, de către fostul premier Florin Cîțu, de asemenea suspect în dosar, care ar fi avut ca urmare tranzacționarea și ordonanțarea la plată a achiziției, în plus, a unei cantității de 4.260.269 doze de vaccin Pfizer. “Precizăm că acest memorandum ar fi fost susținut spre aprobare în ședința Guvernului de către unul dintre secretarii de stat, ce avea la momentul respectiv atribuții delegate de ministru al Sănătății”, subliniază anchetatorii.

Șeful statului își încalcă propriul slogan cu care a candidat la Primăria Capitalei

Interesant este că Nicușor Dan a numit în funcția de consilier prezidențial un „penal”, în accepțiunea definiției acestui termen dată chiar de către cei de la USR, în condițiile în care, în 2020, actualul președinte a candidat la funcția de primar general al Capitalei cu sloganul de campanie „Fără penali în funcții publice”.

Mai mult, nu mai târziu decât miercuri, președintele a susținut o conferință de presă în care a prezentat detaliile noii strategii naționale de apărare, prin care a făcut cunoscut faptul că a reintrodus corupția ca vulnerabilitate la securitatea națională. „O altă vulnerabilitate este corupția, care, pe de o parte, slăbește coeziunea socială. Cum spuneam mai devreme, e greu să vrei să te identifici, să aperi un stat corupt. Pe de altă parte, are consecințele sale în economie și deci în prosperitatea oamenilor și inclusiv în calitatea administrației”, a afirmat președintele României, cu nici 24 de ore înainte de a-și lua drept consilier onorific un suspect anchetat de DNA.

Fostul subaltern al lui Orban și fiul președintelui CJ Botoșani, numiți, de asemenea, prin decret

Numirea lui Vlad Vasile Voiculescu nu este singura făcută de către Nicușor Dan. Tot ieri, președintele a decretat numirea în funcția de consilier prezidențial în cadrul Departamentului Educație și Cercetare pe Valentin Sorin Costreie. Acesta a fost, în trecut, consilier în Cancelaria prim-ministrului, în timpul guvernărilor Ludovic Orban, Florin Cîțu și Nicolae Ciucă.

De asemenea, Nicușor Dan a numit-o pe Mădălina Gabriela Fătu în funcția de consilier de stat la Secretariatul General al Administrației Prezidențiale. Aceasta este fosta șefă de cabinet a deputatului PNL de Satu Mare, Adrian Cozma.

Mai mult, un alt consilier prezidențial onorific este Ștefan Iftimie, care va activa în cadrul Departamentului de Relații Economice și Sociale de la Palatul Cotroceni. Ștefan Iftimie este manager al Elsaco Electronics și este fiul președintelui PNL al Consiliului Județean Botoșani, Valeriu Iftimie.

Nu în ultimul rând, Nicușor Dan l-a numit pe un anume Vlad Ionescu în funcția de consilier de stat la Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni

››› Vezi galeria foto ‹‹‹