Ofertă-bombă pentru mașina de luptă a infanteriei, contractul de 3 miliarde de euro al Armatei

România vrea să cumpere mașini de luptă pentru infanterie (MLI), o achiziție estimată la circa 3 miliarde de euro. Într-o primă etapă, ar urma să fie achiziționate 246 de MLI-uri pe șenile, un contract în valoare de 2,5 miliarde de euro, iar în etapa a doua, după anul 2031, vor fi cumpărate încă 52 de astfel de vehicule, în valoare de 450 de milioane de euro. În cărți pentru acest contract sunt nemții de la Rheinmetall (care oferă modelul Lynx), sud-coreenii de la Hanwha (Redback), israelienii de la BAE Systems (CV90), turcii de la Otokar (Tulpar) și americanii de la General Dynamics European Land Systems (ASCOD 2). În timp ce România se pregătește să dobândească capacități majore de apărare în cadrul SAFE (Acțiune de Securitate pentru UE), atenția se intensifică în jurul deciziei viitoare a țării privind programul său de vehicule de luptă pentru infanterie. Deși mecanismul SAFE tinde să avantajeze principalele companii europene de apărare consacrate, Hanwha Aerospace Romania a prezentat o propunere suficient de convingătoare pentru a rupe acest tipar, scrie defence-industry.eu.

Informația publicată de defence-industry.eu este foarte interesantă în contextul în care la mijlocul lunii trecute Euronews anunța, pe surse, că Guvernul României și Rheinmetall au ajuns la un acord pentru achiziția de vehicule de luptă pentru infanterie Lynx produse de compania germană. Nemții au deja o fabrică în Ungaria unde produc modelul Lynx. Obiectivul este ca prin această achiziție România să înlocuiască mașinile de luptă ale infanteriei MLI-84 Jderul, model 1984, modernizat în 1995. Odată achiziționate cele aproape 300 de MLI-uri, armata va deține între 10 și 15 batalioane de infanterie mecanizată.

Modelul sud-coreean va fi produs în România

Compania sud-coreeană de apărare Hanwha Aerospace oferă o localizare și un impact industrial de neegalat, asigurând până la 80% din producție în România, care depășește cu mult cerința de producție regională de 65% prevăzută de regula SAFE. De asemenea, aduce un transfer de tehnologie care ar permite României să devină un centru al sistemelor terestre ale UE, acoperind dezvoltarea, producția și testarea. Hanwha poate livra întreaga flotă de vehicule de luptă pentru infanterie (IFV) până în 2030, ceea ce o face singurul concurent capabil să respecte calendarul urgent al României în contextul crizei de securitate din Europa. Capacitățile sale sunt dovedite, Redback-ul depășind Lynx-ul în competiția australiană de dotare a armatei cu vehicule de luptă pentru infanterie, potrivit defence-industry.eu.

Acest nivel de localizare reală a producției în țară ar asigura o bază solidă și sustenabilă pentru baza industrială de apărare a României în viitor.

Hanwha urmează să înceapă construcția unei unități de producție de ultimă generație la Dâmbovița, care va fabrica obuzierele autopropulsate (SPH) K9 și alte sisteme de apărare terestră, inclusiv MLI-uri și platforme fără pilot. Această abordare integrată va consolida semnificativ capacitățile companiilor mici și mijlocii (IMM-uri) din România, va extinde rolul acestora în cadrul lanțului de aprovizionare în domeniul apărării și va poziționa România ca un centru de sisteme terestre pentru Europa, subliniază articolul citat.

Hanwha vrea să transforme România într-un hub european de producție

Observatorii din industrie susțin că, dacă România folosește fondurile SAFE - care trebuie în cele din urmă rambursate -, atunci ar trebui să maximizeze beneficiile interne. Acest lucru se poate realiza printr-un nivel ridicat de localizare, revitalizare industrială și consolidarea IMM-urilor românești, sporindu-le capacitatea de a satisface cerințele nu numai ale propriului guvern, ci și ale ecosistemului mai larg al industriei de apărare SAFE.

Peter Bae, director executiv al Hanwha Aerospace România, a subliniat amploarea viziunii: „Suntem pregătiți să transformăm România într-un centru de producție pentru sisteme terestre. De la artilerie modernă și vehicule până la sisteme autonome futuriste, putem construi o gamă completă de producție pentru sisteme terestre aici, în România. Ne angajăm pe deplin să executăm o localizare de 80% în România - adică lucrări efectuate de mâini românești, de industria românească și în instalații românești”.

De asemenea, Peter Bae a mai subliniat: „Aceasta este o decizie strategică pentru ecosistemul de apărare al României; nu este vorba doar de achiziționarea unui IFV. Aceasta privește direct interesele esențiale de securitate ale României, deoarece propunem să construim o capacitate suverană pe termen lung în interiorul țării - producție, tehnologie și susținere care vor consolida pregătirea de apărare a țării timp de decenii”.

Sud-coreenii construiesc o fabrică în Dâmbovița

Se așteaptă ca pachetul de transfer tehnologic al Hanwha să joace un rol central în creșterea capacităților industriale de apărare ale României. Stabilirea unei baze de producție în Dâmbovița înseamnă nu doar fabricarea locală de platforme, ci și transferul tehnologiilor, proceselor și know-how-ului ingineresc de bază din spatele acestora.

Jake So, director tehnic al Hanwha Aerospace România, a subliniat puternicul potențial industrial al României: „Prin producția K9 SPH și, eventual, a Redback IFV, inginerii români ar dobândi experiență practică în fabricarea corpului aeronavelor, integrarea sistemelor, asigurarea calității și testarea - abilități esențiale pentru construirea de sisteme terestre avansate. În timp, astfel de capacități ar putea permite României să dezvolte și să modernizeze propriile platforme autohtone”.

Pe baza acestui fapt, Hanwha identifică mai multe domenii esențiale de transfer tehnologic care ar forma coloana vertebrală a viitoarei capacități de producție a sistemelor terestre ale României. Acestea includ structuri ale corpului IFV-urilor și turelelor, sisteme de propulsie, subsisteme hidraulice, tehnologii de protecție și sisteme de comunicații. Producția locală ar acoperi procese critice de fabricație, cum ar fi sudarea, tăierea, îndoirea, prelucrarea și integrarea completă a sistemului, împreună cu alte capabilități esențiale necesare pentru dezvoltarea suverană, testarea și susținerea pe termen lung.

Consolidarea suveranității industriale a României

Hanwha acordă cea mai mare prioritate consolidării lanțului de aprovizionare local românesc. Compania a stabilit deja parteneriate cu peste 30 de companii locale, de la furnizori de componente la firme de producție avansată și inginerie.

„Ne propunem să construim o bază industrială robustă, sustenabilă și de înaltă valoare împreună cu partenerii noștri români. Planul nostru este de a extinde rețeaua de furnizori locali la peste 100 de companii în următorii ani. Acest lucru va asigura că o parte semnificativă a creării de valoare rămâne în interiorul țării și că firmele locale vor obține o cotă de lucru susținută în industria de apărare, precum și acces la noi tehnologii prin transfer continuu și dezvoltare în comun”, a spus Peter Bae, citat de defence-industry.eu.

Ce ar oferi Rheinmetall industriei

În schimb, Rheinmetall operează deja fabrica dedicată Lynx la Zalaegerszeg, Ungaria - deschisă în 2023 -, în timp ce componente-cheie, cum ar fi optica avansată, echipamentele electronice și pachetele de blindaj, continuă să fie produse în Germania, Austria, Slovacia și Republica Cehă. „Având în vedere această amprentă industrială existentă, programul ar oferi, prin urmare, doar beneficii industriale limitate și o localizare reală minimă pentru România, ceea ce ridică întrebări legitime cu privire la faptul dacă Rheinmetall ar putea îndeplini în mod realist vreun angajament semnificativ «Make it in Romania»”, scrie publicația amintită.

Modelul Redback, multe elemente similare cu ce are Armata Română

Modelul Redback al sud-coreenilor menține un nivel excepțional de similaritate cu sistemele terestre existente și viitoare ale României. Își împarte arhitectura motorului, transmisiei și a sistemului de propulsie cu obuzierul autopropulsat K9, o platformă pe care România urmează să o utilizeze în număr semnificativ. Această similaritate creează avantaje imediate în ceea ce privește eficiența producției, întreținerea flotei, gestionarea pieselor de schimb, instruirea operatorilor și a personalului de mentenanță și asistența pe termen lung pe durata ciclului de viață.

În plus, sistemul de turele Redback oferă o compatibilitate remarcabilă cu actualele vehicule blindate Piranha 5 din România, produse în România de General Dynamics. IFV este echipat cu turela fără pilot Elbit MT-30, o dezvoltare evolutivă a turelei UT-30 deja utilizate în flota Piranha 5 a României. Acest element comun permite României să unifice achizițiile de muniție, să integreze antrenamentul pentru mitralieri și tehnicieni, să consolideze procesele de întreținere și să evite duplicarea structurilor de susținere pentru diferite sisteme. Pentru soldați și comandanți, acest lucru îmbunătățește în mod direct pregătirea operațională, reduce povara asupra unităților logistice și asigură un sprijin mai rapid și mai fiabil pe teren.

O evaluare tehnică indică faptul că Lynx KF41 ar oferi beneficii limitate privind elementele comune cu structura de forțe existentă a României, deoarece turela sa Lance 2.0 cu tunul Wotan de 35 mm reprezintă o arhitectură distinctă a armelor care nu este utilizată în prezent de forțele române. Integrarea unui astfel de sistem ar necesita noi tipuri de muniție, linii de antrenament separate și noi proceduri de întreținere dedicate, pe lângă investiția existentă.

