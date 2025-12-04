x close
BEC declară ilegal clipul filmat la Cotroceni cu Nicușor Dan și Cătălin Drulă și cere eliminarea lui de pe rețelele sociale

de Redacția Jurnalul    |    04 Dec 2025   •   21:19
Sursa foto: captura Facebook/BEC București a decis eliminarea clipului filmat la Cotroceni cu Nicușor Dan și lideri USR

Biroul Electoral al Municipiului București a dispus retragerea de pe internet a înregistrării video realizate în incinta Palatului Cotroceni, în care apar președintele Nicușor Dan, președintele USR Cătălin Drulă și europarlamentarul Vlad Voiculescu.

Potrivit deciziei, materialul are caracter electoral și a fost realizat într-un spațiu instituțional al statului, cu implicarea președintelui în favoarea unui candidat.

Clipul a fost inițial publicat pe rețelele de socializare de Vlad Voiculescu, fiind ulterior redistribuit de USR și de lideri ai formațiunii. Videoul a generat controverse în spațiul public, fiind interpretat drept un mesaj de susținere electorală pentru candidatul USR la Primăria Capitalei.

Biroul Electoral de Circumscripție București a considerat clipul drept mesaj cu caracter electoral. Totodată, utilizarea Palatului Cotroceni – sediul Președinției României – ca fundal pentru un mesaj cu miză electorală a fost considerată o încălcare a regulilor privind folosirea resurselor publice în campaniile electorale.

În înregistrarea distribuită online, Nicușor Dan, Cătălin Drulă și Vlad Voiculescu discută despre urbanismul din București și critică organizația PNL București pentru presupusa lipsă de sprijin, în perioada 2020–2022, în ceea ce privește suspendarea abuzurilor urbanistice din Capitală.

Conținutul clipului a fost calificat de BEC drept mesaj cu caracter electoral, cu impact direct asupra competiției pentru Primăria Municipiului București, acolo unde Cătălin Drulă se confruntă cu candidatul PNL, Ciprian Ciucu. În urma deciziei, înregistrarea urmează să fie eliminată de pe rețelele sociale și din mediul online.

 

(sursa: Mediafax)

 

